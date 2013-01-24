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    SalonDry Pro

    Saç kurutma makinesi

    HP4990/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Uzmanların gizli silahı Uzmanların gizli silahı Uzmanların gizli silahı
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      SalonDry Pro Saç kurutma makinesi

      HP4990/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Uzmanların gizli silahı

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      SalonDry Pro Saç kurutma makinesi

      Uzmanların gizli silahı

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Uzmanların gizli silahı

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      SalonDry Pro Saç kurutma makinesi

      Uzmanların gizli silahı

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

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        SalonDry Pro

        SalonDry Pro

        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Uzmanların gizli silahı

        SalonDry Pro

        • 2100 W
        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü hava akışını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.

        Profesyonel 2100W ile profesyonel sonuçlar

        Profesyonel 2100W ile profesyonel sonuçlar

        Bu 2100W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

        Seramik element ile saçınızı nazikçe düzleştirin

        Seramik element ile saçınızı nazikçe düzleştirin

        Seramik element aşırı kurumayı engeller. Saçınızın içten kurumasını sağlayan ve aşırı kurumayı engelleyen, bu arada hız ve etkinlikten taviz vermeyen hafif bir sıcaklık sağlayan kızılötesi ısıya sahiptir.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Profesyonel tarzda basmalı tuşlar ile daha iyi kontrol

        Mutlaka bulunması gereken bir profesyonel özellik. Bu tip tuşlar ile doğru sıcaklığı hızlı ve rahat bir şekilde seçebilirsiniz.

        Hassas modeller için ultra dar kurutma başlığı

        Kurutma başlığı, hava akışını ultra dar delik aracılığıyla belirli alanlara yönlendirerek çalışır. Bu, çok hassas bir şekillendirme sağlar ve bir modeli düzeltme veya tamamlama için mükemmeldir.

        Kuaför boyu 3 m kablo ile maksimum esneklik

        Uzun kablo daha rahat ve kolay bir kullanım sağlar, böylece istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  V
          Malzeme muhafazası şekillendirici
          ABS/PC
          Güç
          2100  W
          Kordon uzunluğu
          3  m
          Renk/kaplama
          İnci Lüks

        • Servis İmkanları

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