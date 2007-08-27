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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP4983/00
Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar
SalonDry Control ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir.
2100 W
Hacim difüzörü hava akımını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.
Bu 2100W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
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