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Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar
SalonDry Control ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar
SalonDry Control ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün
Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar
SalonDry Control ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar
SalonDry Control ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Hacim difüzörü hava akışını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.
Bu 2100W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını önündeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.
İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Özel TurboBoost özelliği, sıcaklığı artırmadan daha güçlü kurutma sağlayarak saçı hızla kurutacak, ancak aynı zamanda koruyacak şekilde tasarlanmıştır.
Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.
Teknik spesifikasyonlar
Palet
Ağırlık ve boyutlar
Servis İmkanları
Lojistik verileri