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Üretimden kaldırıldı

SalonDry ControlSaç kurutma makinesi

HP4983/00

Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar

SalonDry Control ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2100 W profesyonel kurutma gücü, iyon bakımı ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir.

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SalonDry Control

Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar

  • 2100 W

Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

Hacim difüzörü hava akımını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.

Profesyonel 2100W ile profesyonel sonuçlar

Profesyonel 2100W ile profesyonel sonuçlar

Bu 2100W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

Teknik Özellikler

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