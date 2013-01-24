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    SalonDry Control

    Saç kurutma makinesi

    HP4981
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar
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      SalonDry Control Saç kurutma makinesi

      HP4981
      Genel Derecelendirme / 5

      Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar

      SalonDry Control ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      SalonDry Control Saç kurutma makinesi

      Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar

      SalonDry Control ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün

      Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar

      SalonDry Control ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      SalonDry Control Saç kurutma makinesi

      Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar

      SalonDry Control ile fönünüzün kontrolü sizde olsun. 2000 W profesyonel kurutma gücü ve birden fazla ayar, kurutmadan şekillendirmeye kadar mükemmel sonuçlar anlamına gelir. Tüm faydaları görün

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        SalonDry Control

        SalonDry Control

        Saç kurutma makinesi

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        Bu saç kurutma makinesi istediğiniz sonuçları sağlar

        SalonDry Control

        • 2000 W
        Profesyonel 2000W ile profesyonel sonuçlar

        Profesyonel 2000W ile profesyonel sonuçlar

        Bu 2000W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü hava akışını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını önündeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        TurboBoost, daha fazla ısıya gerek olmadan daha hızlı kurutmanızı sağlar

        Özel TurboBoost özelliği, sıcaklığı artırmadan daha güçlü kurutma sağlayarak saçı hızla kurutacak, ancak aynı zamanda koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir hava giriş ızgarası

        Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  V
          Malzeme muhafazası şekillendirici
          ABS
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Güç
          2000  W

        • Palet

          Palet sayısı
          1200x800  adet
          Tabaka başına A-box sayısı
          3
          Tabakaların sayısı
          7

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar dahil ürünün net ağırlığı
          703  g
          F-box boyutları
          310x120x240  mm
          F-box ağırlığı (ürün dahil)
          1090  g
          A-box boyutları
          630x375x261  mm
          A-Box ağırlığı
          7460  g
          A-box içinde F-box sayısı
          6

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • Lojistik verileri

          12NC kodu
          88449810001
          EAN F-box
          Ülkeniz için pacdoc'a bakınız
          EAN A-box
          Ülkeniz için pacdoc'a bakınız
          Menşei
          PRC

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