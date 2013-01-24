Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma
SalonDry Compact, 1600 W hızlı kurutma gücü ile şık, kullanımı kolay tasarımı bir araya getirir. Küçük ve gerçekten çok güzel. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma
SalonDry Compact, 1600 W hızlı kurutma gücü ile şık, kullanımı kolay tasarımı bir araya getirir. Küçük ve gerçekten çok güzel. Tüm faydaları görün
Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma
SalonDry Compact, 1600 W hızlı kurutma gücü ile şık, kullanımı kolay tasarımı bir araya getirir. Küçük ve gerçekten çok güzel. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma
SalonDry Compact, 1600 W hızlı kurutma gücü ile şık, kullanımı kolay tasarımı bir araya getirir. Küçük ve gerçekten çok güzel. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Teknik spesifikasyonlar
Palet
Ağırlık ve boyutlar
Servis İmkanları
Lojistik verileri