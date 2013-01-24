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    Saç kurutma makinesi

    HP4962/22
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma
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      Saç kurutma makinesi

      HP4962/22
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma

      SalonDry Compact saç kurutma makinesi, 1600 W hızlı kurutma gücü ile şık, kullanımı kolay tasarımı bir araya getirir. Küçük ve gerçekten çok güzel.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 104,99 TL
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      Saç kurutma makinesi

      Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma

      SalonDry Compact saç kurutma makinesi, 1600 W hızlı kurutma gücü ile şık, kullanımı kolay tasarımı bir araya getirir. Küçük ve gerçekten çok güzel.

      Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma

      SalonDry Compact saç kurutma makinesi, 1600 W hızlı kurutma gücü ile şık, kullanımı kolay tasarımı bir araya getirir. Küçük ve gerçekten çok güzel.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 104,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Saç kurutma makinesi

      Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma

      SalonDry Compact saç kurutma makinesi, 1600 W hızlı kurutma gücü ile şık, kullanımı kolay tasarımı bir araya getirir. Küçük ve gerçekten çok güzel.

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        Saç kurutma makinesi

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        Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma

        SalonDry Compact Saç Kurutma Makinesi

        Nazik kurutma için 1600 W

        Nazik kurutma için 1600 W

        Bu 1600W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akışı ve nazik kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

        Daha hassas kurutma için 2 esnek hız ayarı

        Daha hassas kurutma için 2 esnek hız ayarı

        2 esnek hız ayarıyla daha hassas kurutma

        Cool Shot ile tarzınızı belirleyin

        Cool Shot ile tarzınızı belirleyin

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Kompakt tasarım sayesinde kolay kullanım

        Kompakt tasarım sayesinde kolay kullanım

        Bu kompakt ve ergonomik saç kurutma makinesi akıllı ve modern tasarımı sayesinde daha hafif, tutması kolay ve hemen hemen her yere konabilecek kadar küçüktür.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Kurutma başlığı, hava akışını delik aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu, hassas bir şekillendirme sağlar ve bir modeli düzeltme veya tamamlama için mükemmeldir.

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Hacim difüzörü, dalgalar ve kabarık stiller için hacim kazandırır

        Kolay asma halkası

        Kolay asma halkası

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        Maksimum esneklik için 1,8 m kablo

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Watt
          1600  W

        • Özellikler

          Cool shot
          Evet
          Asma kancası
          Evet

        • Servis

          2 yıl garanti
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