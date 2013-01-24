Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma
SalonDry Compact, 1600 W hızlı kurutma gücü ile şık, kullanımı kolay tasarımı bir araya getirir. Küçük ve gerçekten çok güzel. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma
SalonDry Compact, 1600 W hızlı kurutma gücü ile şık, kullanımı kolay tasarımı bir araya getirir. Küçük ve gerçekten çok güzel. Tüm faydaları görün
Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma
SalonDry Compact, 1600 W hızlı kurutma gücü ile şık, kullanımı kolay tasarımı bir araya getirir. Küçük ve gerçekten çok güzel. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar için hızlı ve kolay kurutma
SalonDry Compact, 1600 W hızlı kurutma gücü ile şık, kullanımı kolay tasarımı bir araya getirir. Küçük ve gerçekten çok güzel. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu 1600W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akışı ve nazik kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.
2 esnek hız ayarıyla daha hassas kurutma
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Bu kompakt ve ergonomik saç kurutma makinesi akıllı ve modern tasarımı sayesinde daha hafif, tutması kolay ve hemen hemen her yere konabilecek kadar küçüktür.
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Servis