2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP4940/00
1600 W
Katlanabilir
Tüm gerilim değerlerine uygun
Seyahat çantası
Bu 1600 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akımı ve nazik kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.
Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme sağlar.
Bu saç kurutma makinesi katlanabilir bir kola sahiptir. Sonuç olarak bu küçük ve kompakt saç kurutma makinesi en küçük yerlere bile sığar ve her yere taşınabilir.