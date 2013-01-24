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    SalonDry Active ION

    Saç kurutma makinesi

    HP4935/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları
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      SalonDry Active ION Saç kurutma makinesi

      HP4935/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları

      SalonDry Active ION saç kurutma makinesi İyon teknolojisini ve 1800 W kurutma gücünü bir araya getirerek, saçınızı hızlı bir şekilde kuruturken parlamasını sağlar. Kusursuz fön için aradığınız her şeyi onda bulabilirsiniz Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      SalonDry Active ION Saç kurutma makinesi

      Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları

      SalonDry Active ION saç kurutma makinesi İyon teknolojisini ve 1800 W kurutma gücünü bir araya getirerek, saçınızı hızlı bir şekilde kuruturken parlamasını sağlar. Kusursuz fön için aradığınız her şeyi onda bulabilirsiniz Tüm faydaları görün

      Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları

      SalonDry Active ION saç kurutma makinesi İyon teknolojisini ve 1800 W kurutma gücünü bir araya getirerek, saçınızı hızlı bir şekilde kuruturken parlamasını sağlar. Kusursuz fön için aradığınız her şeyi onda bulabilirsiniz Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      SalonDry Active ION Saç kurutma makinesi

      Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları

      SalonDry Active ION saç kurutma makinesi İyon teknolojisini ve 1800 W kurutma gücünü bir araya getirerek, saçınızı hızlı bir şekilde kuruturken parlamasını sağlar. Kusursuz fön için aradığınız her şeyi onda bulabilirsiniz Tüm faydaları görün

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        SalonDry Active ION

        SalonDry Active ION

        Saç kurutma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Mükemmel parlaklık ile hızlı kurutma sonuçları

        SalonDry Active ION Saç kurutma makinesi

        • 1800W
        • IonBoost
        1800W ile mükemmel sonuçlar

        1800W ile mükemmel sonuçlar

        Bu 1800W airstyler, optimum seviyede hava akışı ve kurutucu güç ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Kurutma başlığı, hava akışını delik aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu, hassas bir şekillendirme sağlar ve bir modeli düzeltme veya tamamlama için mükemmeldir.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        6 farklı hız ve sıcaklık ayarı

        6 farklı hız ve sıcaklık ayarı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  V
          Watt
          1800  W
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          Metalik koyu gri

        • Özellikler

          Cool shot
          Evet
          İyon bakımı
          Evet
          Asma kancası
          Evet

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

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