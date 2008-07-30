  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    SalonDry Pro

    Saç kurutma makinesi

    HP4890/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
      -{discount-value}

      SalonDry Pro Saç kurutma makinesi

      HP4890/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonPro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonDry Pro Saç kurutma makinesi

      Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonPro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonPro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonDry Pro Saç kurutma makinesi

      Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

      Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonPro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Saç kurutma makineleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        SalonDry Pro

        SalonDry Pro

        Saç kurutma makinesi

        Toplam:

        Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi

        SalonPro

        • 2100 W
        • IonBoost
        • Seramik
        Seramik element ile saçınızı nazikçe düzleştirin

        Seramik element ile saçınızı nazikçe düzleştirin

        Seramik element aşırı kurumayı engeller. Saçınızın içten kurumasını sağlayan ve aşırı kurumayı engelleyen, bu arada hız ve etkinlikten taviz vermeyen hafif bir sıcaklık sağlayan kızılötesi ısıya sahiptir.

        Soğuk üfleme saçınızın şeklini sabitler

        Soğuk üfleme saçınızın şeklini sabitler

        Soğuk hava kullanarak, oluşturduğunuz şeklin uzun süre bozulmadan kalmasını sağlamak için.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Dokuz farklı hız ve sıcaklık ayarı ile maksimum kontrol

        Dokuz farklı hız ve sıcaklık ayarı ile maksimum kontrol

        Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Dokuz farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için maksimum kontrol sağlar.

        Güçlü 2100 Watt motor

        Isı ve mükemmel hava akışı ile saçınızı kurutmanın en hızlı yolu.

        Teknik Özellikler

        • Palet

          Tabakaların sayısı
          7
          Palet boyutları
          1200 x 800 mm
          Tabaka başına A-box sayısı
          3
          Palet sayısı
          126 pcs

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240 V
          Frekans
          50/60 Hz
          Watt gücü
          2100 W

        • A-box ağırlık ve boyutlar

          A-box içinde F-box sayısı
          6
          A-box boyutları
          632 x 375 x 257 mm
          A-box hacmi
          60909 cm³
          A-box ağırlığı (ürünler dahil)
          8270 g

        • F-box ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar hariç net ürün boyutları
          284 x 85 x 235 mm
          F-box boyutları
          310 (g) x 120 (d) x 240 (y) mm
          Ek parçalar dahil ürünün net ağırlığı
          878 g
          F-box hacmi
          1220 cm³

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            You are about to visit the Philips USA website.

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.