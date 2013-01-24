Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün
Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kuaförlerin evlerinde kullandıkları saç kurutma makinesi
Saçınızı profesyoneller gibi kurutmak ister misiniz? Kuafördeki fönü kendiniz yapmak istiyorsanız size gereken, 2100 W üstün kurutma gücü ile SalonDry Pro saç kurutma makinesidir. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Dokuz farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için maksimum kontrol sağlar.
Hacim difüzörü hava akışını saça yayarak saçı sağlıklı bir şekilde kurutur, elektriklenmeyi azaltır ve hacmi artırır. Özellikle başın üst kısmında ve saç diplerinde kullanıldığında saça maksimum hacim verir; bu nedenle bukle ve kabarık modeller yaparken mükemmeldir.
Bu 2100W profesyonel saç kurutma makinesi güçlü bir hava akışı oluşturur. Sonuç olarak, güç ve hız bir arada, saçı kurutma ve şekillendirme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir.
Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını önündeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.
Seramik element aşırı kurumayı engeller. Saçınızın içten kurumasını sağlayan ve aşırı kurumayı engelleyen, bu arada hız ve etkinlikten taviz vermeyen hafif bir sıcaklık sağlayan kızılötesi ısıya sahiptir.
İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Palet
F-box ağırlık ve boyutlar
A-box ağırlık ve boyutlar
Teknik spesifikasyonlar