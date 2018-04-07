2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP4867/00
Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin
Saçınızı kuruturken düz ve parlak bir dokunuş mu istiyorsunuz? SalonDry ‘n’ Straight, 1800 W iyonik kurutma gücü ve tarağı ile düz saç stilini tüm saçınıza mükemmel şekilde uygulayabilmenizi sağlar.
1800W
Tarak
IonBoost
Saçın içinden akan hava tarağın üzerine yönlendirilir ve her zamankinden daha kolay bir şekilde sonuca ulaşılır. Tarak hassas düzleştirme veya rötuş için kullanılabilir.
Tarak, başınızın kıvrımlarını izler ve saçınızı kökten uca düzleştirmenizi sağlar.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
Sibelsena
07/04/2018
Türkiye
Ben 8 yıldır kullanıyorum starling ion
Çok memnunum 8 yıldır kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim hiç bir sorunla karşılaşmadım müthiş bir marka
Bu değerlendirme SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer için yapılmıştır
Bu değerlendirme SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer için yapılmıştır