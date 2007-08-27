Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin
Saçınızı kuruturken düz ve parlak bir dokunuş mu istiyorsunuz? SalonDry ‘n’ Straight, 1800 W iyonik kurutma gücü ve tarağı ile düz saç stilini tüm saçınıza mükemmel şekilde uygulayabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin
Saçınızı kuruturken düz ve parlak bir dokunuş mu istiyorsunuz? SalonDry ‘n’ Straight, 1800 W iyonik kurutma gücü ve tarağı ile düz saç stilini tüm saçınıza mükemmel şekilde uygulayabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin
Saçınızı kuruturken düz ve parlak bir dokunuş mu istiyorsunuz? SalonDry ‘n’ Straight, 1800 W iyonik kurutma gücü ve tarağı ile düz saç stilini tüm saçınıza mükemmel şekilde uygulayabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin
Saçınızı kuruturken düz ve parlak bir dokunuş mu istiyorsunuz? SalonDry ‘n’ Straight, 1800 W iyonik kurutma gücü ve tarağı ile düz saç stilini tüm saçınıza mükemmel şekilde uygulayabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Toplam:
Bu 1800W airstyler, optimum seviyede hava akışı ve kurutucu güç ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.
Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.
Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını öndeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.
İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Saçın içinden akan hava tarağın üzerine yönlendirilir ve her zamankinden daha kolay bir şekilde sonuca ulaşılır. Tarak hassas düzleştirme veya rötuş için kullanılabilir.
Tarak, başınızın kıvrımlarını izler ve saçınızı kökten uca düzleştirmenizi sağlar.
Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.
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Lojistik verileri
Teknik spesifikasyonlar
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Teknik özellikler
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