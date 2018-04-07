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Üretimden kaldırıldı

SalonDry 'n StraightSaç kurutma makinesi

HP4867/00

5

| (1) Değerlendirme

Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin

Saçınızı kuruturken düz ve parlak bir dokunuş mu istiyorsunuz? SalonDry ‘n’ Straight, 1800 W iyonik kurutma gücü ve tarağı ile düz saç stilini tüm saçınıza mükemmel şekilde uygulayabilmenizi sağlar.

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SalonDry 'n Straight

Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin

  • 1800W

  • Tarak

  • IonBoost

Düzleştirme tarağı saçı kolayca yakalar ve saça yön verir

Saçın içinden akan hava tarağın üzerine yönlendirilir ve her zamankinden daha kolay bir şekilde sonuca ulaşılır. Tarak hassas düzleştirme veya rötuş için kullanılabilir.

Tarak, saçınızı kökten uca düzleştirmenize olanak verir

Tarak, başınızın kıvrımlarını izler ve saçınızı kökten uca düzleştirmenizi sağlar.

Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

4
3
2
1

07/04/2018

Türkiye

Türkiye

Ben 8 yıldır kullanıyorum starling ion

Çok memnunum 8 yıldır kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim hiç bir sorunla karşılaşmadım müthiş bir marka

Bu değerlendirme SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer için yapılmıştır

Bu değerlendirme SalonDry 'n Straight HP4867/00 Hairdryer için yapılmıştır

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