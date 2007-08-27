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    SalonDry 'n Straight

    Saç kurutma makinesi

    HP4867/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin
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      SalonDry 'n Straight Saç kurutma makinesi

      HP4867/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin

      Saçınızı kuruturken düz ve parlak bir dokunuş mu istiyorsunuz? SalonDry ‘n’ Straight, 1800 W iyonik kurutma gücü ve tarağı ile düz saç stilini tüm saçınıza mükemmel şekilde uygulayabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonDry 'n Straight Saç kurutma makinesi

      Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin

      Saçınızı kuruturken düz ve parlak bir dokunuş mu istiyorsunuz? SalonDry ‘n’ Straight, 1800 W iyonik kurutma gücü ve tarağı ile düz saç stilini tüm saçınıza mükemmel şekilde uygulayabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin

      Saçınızı kuruturken düz ve parlak bir dokunuş mu istiyorsunuz? SalonDry ‘n’ Straight, 1800 W iyonik kurutma gücü ve tarağı ile düz saç stilini tüm saçınıza mükemmel şekilde uygulayabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonDry 'n Straight Saç kurutma makinesi

      Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin

      Saçınızı kuruturken düz ve parlak bir dokunuş mu istiyorsunuz? SalonDry ‘n’ Straight, 1800 W iyonik kurutma gücü ve tarağı ile düz saç stilini tüm saçınıza mükemmel şekilde uygulayabilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        SalonDry 'n Straight

        SalonDry 'n Straight

        Saç kurutma makinesi

        Toplam:

        Saçınızı kökten uca kolayca kurutun ve şekillendirin

        SalonDry 'n Straight

        • 1800W
        • Tarak
        • IonBoost
        1800W ile mükemmel sonuçlar

        1800W ile mükemmel sonuçlar

        Bu 1800W airstyler, optimum seviyede hava akışı ve kurutucu güç ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Altı farklı hız ve sıcaklık ayarı ile tam kontrol

        Mükemmel modeli oluşturmak için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Altı farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme için tam kontrol sağlar.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını öndeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyon bakımı

        İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Cool Shot özelliği saçınızın şeklini sabitler

        Olmazsa olmaz profesyonel bir özellik olan Cool Shot düğmesi, yoğun soğuk hava akımı sağlar. Şekillendirmenin ardından saç modelini tamamlamak ve sabitlemek için kullanılır.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Düzleştirme tarağı saçı kolayca yakalar ve saça yön verir

        Saçın içinden akan hava tarağın üzerine yönlendirilir ve her zamankinden daha kolay bir şekilde sonuca ulaşılır. Tarak hassas düzleştirme veya rötuş için kullanılabilir.

        Tarak, saçınızı kökten uca düzleştirmenize olanak verir

        Tarak, başınızın kıvrımlarını izler ve saçınızı kökten uca düzleştirmenizi sağlar.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir hava giriş ızgarası

        Saç kurutma makinesinin hava giriş ızgarası temizlik için çıkarılabilir. Birikmeyi engellemek için düzenli olarak çıkarın ve temizleyin.

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar dahil ürünün net ağırlığı
          600 g

        • Palet

          Miktar
          1200x800
          Tabakaların sayısı
          6
          Tabaka başına A-box sayısı
          6

        • Lojistik verileri

          12NC kodu
          88448670001
          EAN F-box
          Ülkeniz için Pacdoc'a bakınız
          Menşei
          PRC
          EAN A-box
          Ülkeniz için Pacdoc'a bakınız

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          110-127 ve 220-240 V
          Malzeme muhafazası şekillendirici
          çeşitli

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları
          556x308x324 mm
          A-Box ağırlığı
          6420 g

        • Teknik özellikler

          Güç
          1800 W
          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          270x95x305 mm
          A-box içinde F-box sayısı
          6
          F-box ağırlığı (ürün dahil)
          745 g

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