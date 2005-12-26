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Katlanabilir tutma yeri, iki ısı/hız ayarı, çift voltaj ayarı ve şekillendirme başlığı ile Compact 1400 W saç kurutma makinesi. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İstediğiniz her yerde mükemmel sonuçlar
Katlanabilir tutma yeri, iki ısı/hız ayarı, çift voltaj ayarı ve şekillendirme başlığı ile Compact 1400 W saç kurutma makinesi. Tüm faydaları görün
İstediğiniz her yerde mükemmel sonuçlar
Katlanabilir tutma yeri, iki ısı/hız ayarı, çift voltaj ayarı ve şekillendirme başlığı ile Compact 1400 W saç kurutma makinesi. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İstediğiniz her yerde mükemmel sonuçlar
Katlanabilir tutma yeri, iki ısı/hız ayarı, çift voltaj ayarı ve şekillendirme başlığı ile Compact 1400 W saç kurutma makinesi. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Toplam:
Saç fırçasıyla şekillendirirken, temel kurutma ihtiyaçları ve yönlendirilmiş hava akımı için şekillendirme başlığı
Bu şık seyahat çantası ile saç kurutma makinenizi saklamak ve her yere yanınızda götürmek daha da kolay.
Katlanır kol bu küçük, güçlü cihazı daha da fazla taşınabilir hale getirir - taşıma ve saklama için rahatlıkta son nokta!
Ağırlık ve boyutlar
Palet
Lojistik verileri
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Teknik özellikler
Servis İmkanları
Ağırlık ve boyutlar