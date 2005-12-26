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    Voyager Twist

    Saç kurutma makinesi

    HP4819/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Voyager Twist Saç kurutma makinesi

      HP4819/00
      Genel Derecelendirme / 5

      İstediğiniz her yerde mükemmel sonuçlar

      Katlanabilir tutma yeri, iki ısı/hız ayarı, çift voltaj ayarı ve şekillendirme başlığı ile Compact 1400 W saç kurutma makinesi. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Voyager Twist Saç kurutma makinesi

      İstediğiniz her yerde mükemmel sonuçlar

      Katlanabilir tutma yeri, iki ısı/hız ayarı, çift voltaj ayarı ve şekillendirme başlığı ile Compact 1400 W saç kurutma makinesi. Tüm faydaları görün

      İstediğiniz her yerde mükemmel sonuçlar

      Katlanabilir tutma yeri, iki ısı/hız ayarı, çift voltaj ayarı ve şekillendirme başlığı ile Compact 1400 W saç kurutma makinesi. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Voyager Twist Saç kurutma makinesi

      İstediğiniz her yerde mükemmel sonuçlar

      Katlanabilir tutma yeri, iki ısı/hız ayarı, çift voltaj ayarı ve şekillendirme başlığı ile Compact 1400 W saç kurutma makinesi. Tüm faydaları görün

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        Voyager Twist

        Voyager Twist

        Saç kurutma makinesi

        Toplam:

        İstediğiniz her yerde mükemmel sonuçlar

        • 1400 W
        • Çift voltaj
        • Katlanabilir
        Dünya çapında kullanım için çift voltaj

        Dünya çapında kullanım için çift voltaj

        Temel kurutma ihtiyaçları ve yönlendirilmiş hava akımı için şekillendirme başlığı

        Saç fırçasıyla şekillendirirken, temel kurutma ihtiyaçları ve yönlendirilmiş hava akımı için şekillendirme başlığı

        Taşınabilirlik ve kolay depolama için seyahat çantası

        Bu şık seyahat çantası ile saç kurutma makinenizi saklamak ve her yere yanınızda götürmek daha da kolay.

        Kolay taşıma için katlanabilir kol

        Katlanır kol bu küçük, güçlü cihazı daha da fazla taşınabilir hale getirir - taşıma ve saklama için rahatlıkta son nokta!

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar dahil ürünün net ağırlığı
          340 g

        • Palet

          Tabakaların sayısı
          8
          Tabaka başına A-box sayısı
          10
          Palet sayısı
          1200x800x2000 pcs

        • Lojistik verileri

          12NC kodu
          884481900000
          EAN F-box
          8710103172352
          Menşei
          PRC
          EAN A-box
          8710103172369

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          120-230V V
          Renk/kaplama
          Metalik renk geçişli koyu mavi muhafaza
          Malzeme muhafazası şekillendirici
          ABS

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları
          338x262x232 mm
          A-Box ağırlığı
          405 g

        • Teknik özellikler

          Güç
          1400 W
          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          120x220x80 mm
          F-box ağırlığı (ürün dahil)
          470 g

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