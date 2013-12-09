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Üretimden kaldırıldı

Saç Şekillendirme Seti

HP4698/10

3
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir.
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SalonSuper Saç Şekillendirici

Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

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Bu aparat daha fazla hacim ve şık dalgalı saçlar sağlamak amacıyla maşanın üzerine kolayca yerleştirilebilir.

Teknik Özellikler

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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
2
1

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

Performans biraz daha artsa...

Performansı biraz daha artsa mükemmel bir ürün olabilir. Tarak ve toka aksesuarlarının sete eklenmiş olması da kullanımı kolaylaştıran en önemli faktörler.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP4698/10 Multi-Styler için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP4698/10 Multi-Styler için yapılmıştır

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