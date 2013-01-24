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    Saç Şekillendirme Seti

    HP4698/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım
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      Saç Şekillendirme Seti

      HP4698/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım

      Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Saç Şekillendirme Seti

      Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım

      Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir.

      Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım

      Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Saç Şekillendirme Seti

      Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım

      Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir.

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        Saç Şekillendirme Seti

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        Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım

        SalonSuper Saç Şekillendirici

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

        Sürgülü fırça ile daha fazla hacim ve güzel dalgalar

        Sürgülü fırça ile daha fazla hacim ve güzel dalgalar

        Bu aparat daha fazla hacim ve şık dalgalı saçlar sağlamak amacıyla maşanın üzerine kolayca yerleştirilebilir.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece optimum kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Açık/kapalı gösterge lambası

        Açık/kapalı gösterge lambası

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Şekillendirmede sınırsız çok yönlülük için 13 parçalık saç şekillendirme seti

        Çok yönlü şekillendirme araçları ile hayal edebildiğiniz tüm saç stilleri mümkündür. Yaratıcı olun!

        Sürgülü spiral ile güzel bukleler

        En güzel bukleleri oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Yalnızca kıvrımları takip etmeniz yeterli.

        Küçük bukle maşası ile küçük bukleler ve lüleler

        Küçük bukleler ve lüleler yapmak için yapmanız gereken küçük çaplı bir bukle maşası kullanmaktır.

        Büyük bukleler için büyük bukle maşası

        Güzel bukleler ve dalgalar yapmak için ihtiyacınız olan şey bu büyük çaplı bukle aparatıdır.

        Spiral bukle maşası ile gevşek dalgalar

        Bukle maşasında belirlenen spirallerle kolayca gevşek dalgalar elde edebilirsiniz.

        Ürünle birlikte: Kolay şekillendirme için klipsler

        Klipsleri kullanarak bölümlere ayırın, böylece saçı daha kolay şekillendirebilirsiniz.

        Isıya dayanıklı saklama kılıfı

        Bu Isıya Dayanıklı kılıf hareket halinde şıklık için mükemmeldir. Şekillendiricinin soğumasını beklemeyi unutun. Yalnızca birlikte verilen ısıya dayanıklı kılıfın içinde tutun.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          100-240  V
          Güç
          25  W
          Ana Malzeme
          çeşitli
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Renk/kaplama
          çeşitli

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • Saç tipi

          Mevcut saç tipi
          • Düz
          • Dalgalı
          • Kıvırcık
          Sonuç
          Farklı tarzlar
          Hassas saçlar için
          Evet
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy
          Saç kalınlığı
          ince

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