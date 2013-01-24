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Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir.
Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha yaratıcı modeller, sürekli bakım
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir.
Saç Şekillendirme Seti
Philips Online Mağaza fiyatı
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Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Bu aparat daha fazla hacim ve şık dalgalı saçlar sağlamak amacıyla maşanın üzerine kolayca yerleştirilebilir.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece optimum kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Çok yönlü şekillendirme araçları ile hayal edebildiğiniz tüm saç stilleri mümkündür. Yaratıcı olun!
En güzel bukleleri oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Yalnızca kıvrımları takip etmeniz yeterli.
Küçük bukleler ve lüleler yapmak için yapmanız gereken küçük çaplı bir bukle maşası kullanmaktır.
Güzel bukleler ve dalgalar yapmak için ihtiyacınız olan şey bu büyük çaplı bukle aparatıdır.
Bukle maşasında belirlenen spirallerle kolayca gevşek dalgalar elde edebilirsiniz.
Klipsleri kullanarak bölümlere ayırın, böylece saçı daha kolay şekillendirebilirsiniz.
Bu Isıya Dayanıklı kılıf hareket halinde şıklık için mükemmeldir. Şekillendiricinin soğumasını beklemeyi unutun. Yalnızca birlikte verilen ısıya dayanıklı kılıfın içinde tutun.
Teknik spesifikasyonlar
Servis İmkanları
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