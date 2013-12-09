2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Çok yönlü şekillendirme araçları ile hayal edebildiğiniz tüm saç stilleri mümkündür. Yaratıcı olun!
Bu aparat daha fazla hacim ve şık dalgalı saçlar sağlamak amacıyla maşanın üzerine kolayca yerleştirilebilir.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
BenimYorumum
09/12/2013
Türkiye
Performans biraz daha artsa...
Performansı biraz daha artsa mükemmel bir ürün olabilir. Tarak ve toka aksesuarlarının sete eklenmiş olması da kullanımı kolaylaştıran en önemli faktörler.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP4698/10 Multi-Styler için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP4698/10 Multi-Styler için yapılmıştır