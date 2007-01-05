Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun
Devir genç kızların devri. Girl Glam çok amaçlı şekillendiricide, istediğiniz zaman saç şeklinizi değiştirmenize yardımcı olan beş şekillendirme aparatı bulunur. Kendi istedikleri tarzı yaratmak isteyen havalı genç kızlar için mükemmel şekillendirici. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun
Devir genç kızların devri. Girl Glam çok amaçlı şekillendiricide, istediğiniz zaman saç şeklinizi değiştirmenize yardımcı olan beş şekillendirme aparatı bulunur. Kendi istedikleri tarzı yaratmak isteyen havalı genç kızlar için mükemmel şekillendirici. Tüm faydaları görün
Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun
Devir genç kızların devri. Girl Glam çok amaçlı şekillendiricide, istediğiniz zaman saç şeklinizi değiştirmenize yardımcı olan beş şekillendirme aparatı bulunur. Kendi istedikleri tarzı yaratmak isteyen havalı genç kızlar için mükemmel şekillendirici. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun
Devir genç kızların devri. Girl Glam çok amaçlı şekillendiricide, istediğiniz zaman saç şeklinizi değiştirmenize yardımcı olan beş şekillendirme aparatı bulunur. Kendi istedikleri tarzı yaratmak isteyen havalı genç kızlar için mükemmel şekillendirici. Tüm faydaları görün
Saç Şekillendirme Seti
Toplam:
Bu aksesuar saçınızda havalı kıvrımlar yaratmanızı sağlar.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Bu gösterge ile şekillendiricinin uygun sıcaklığa ulaştığını ve kullanıma hazır olduğunu hemen görebilirsiniz.
Seramik plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve mükemmel düzlükte ve parlaklıkta saçlar sağlar.
En güzel bukleleri oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Yalnızca kıvrımları takip etmeniz yeterli.
Güzel bukleler ve dalgalar yapmak için ihtiyacınız olan şey bu büyük çaplı bukle aparatıdır.
Beş farklı aksesuarla beş farklı saç modeli yapabilirsiniz.
Bu orijinal maşa biçimi ile mükemmel şekiller ve örgüler oluşturabilirsiniz.
Klipsleri kullanarak bölümlere ayırın, böylece saçı daha kolay şekillendirebilirsiniz.
Emniyet standı ile maşanızı kullanım sırasında güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz.
Bu şekillendirici ile birlikte seyahatlerde veya saklama amaçlı kullanım için bir seyahat çantası verilir. Bu şık çanta, saç kurutma makinesi ve aksesuarlarını taşıyacak ve zarar görmelerini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
Saçınızın şeklini istediğiniz zaman kontrol edin.
Ağırlık ve boyutlar
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Teknik özellikler
Servis İmkanları
Ağırlık ve boyutlar