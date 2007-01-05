Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun

Devir genç kızların devri. Girl Glam çok amaçlı şekillendiricide, istediğiniz zaman saç şeklinizi değiştirmenize yardımcı olan beş şekillendirme aparatı bulunur. Kendi istedikleri tarzı yaratmak isteyen havalı genç kızlar için mükemmel şekillendirici.