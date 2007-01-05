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    Saç Şekillendirme Seti

    HP4680/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun
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      Saç Şekillendirme Seti

      HP4680/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun

      Devir genç kızların devri. Girl Glam çok amaçlı şekillendiricide, istediğiniz zaman saç şeklinizi değiştirmenize yardımcı olan beş şekillendirme aparatı bulunur. Kendi istedikleri tarzı yaratmak isteyen havalı genç kızlar için mükemmel şekillendirici. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç Şekillendirme Seti

      Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun

      Devir genç kızların devri. Girl Glam çok amaçlı şekillendiricide, istediğiniz zaman saç şeklinizi değiştirmenize yardımcı olan beş şekillendirme aparatı bulunur. Kendi istedikleri tarzı yaratmak isteyen havalı genç kızlar için mükemmel şekillendirici. Tüm faydaları görün

      Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun

      Devir genç kızların devri. Girl Glam çok amaçlı şekillendiricide, istediğiniz zaman saç şeklinizi değiştirmenize yardımcı olan beş şekillendirme aparatı bulunur. Kendi istedikleri tarzı yaratmak isteyen havalı genç kızlar için mükemmel şekillendirici. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç Şekillendirme Seti

      Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun

      Devir genç kızların devri. Girl Glam çok amaçlı şekillendiricide, istediğiniz zaman saç şeklinizi değiştirmenize yardımcı olan beş şekillendirme aparatı bulunur. Kendi istedikleri tarzı yaratmak isteyen havalı genç kızlar için mükemmel şekillendirici. Tüm faydaları görün

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        Saç Şekillendirme Seti

        Saç Şekillendirme Seti

        Toplam:

        Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun

        Girl Glam

        • 5 aksesuarlı
        Daha fazla hacim için bukle aparatı

        Daha fazla hacim için bukle aparatı

        Bu aksesuar saçınızda havalı kıvrımlar yaratmanızı sağlar.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Bu gösterge ile şekillendiricinin uygun sıcaklığa ulaştığını ve kullanıma hazır olduğunu hemen görebilirsiniz.

        Açık/kapalı gösterge lambası

        Açık/kapalı gösterge lambası

        Düzleştirici aparatı ile güzel ve şık saçlar

        Seramik plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve mükemmel düzlükte ve parlaklıkta saçlar sağlar.

        Sürgülü spiral ile güzel bukleler

        En güzel bukleleri oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Yalnızca kıvrımları takip etmeniz yeterli.

        Büyük bukleler için büyük bukle maşası

        Güzel bukleler ve dalgalar yapmak için ihtiyacınız olan şey bu büyük çaplı bukle aparatıdır.

        Beş farklı aksesuar ile sınırsız yaratıcılık

        Beş farklı aksesuarla beş farklı saç modeli yapabilirsiniz.

        Çılgın örgülü saçlar için üçgen maşa

        Bu orijinal maşa biçimi ile mükemmel şekiller ve örgüler oluşturabilirsiniz.

        Ürünle birlikte: Kolay şekillendirme için klipsler

        Klipsleri kullanarak bölümlere ayırın, böylece saçı daha kolay şekillendirebilirsiniz.

        Emniyet standı ile kolay kullanım

        Emniyet standı ile maşanızı kullanım sırasında güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz.

        Seyahat çantası ürün ile birlikte verilir

        Bu şekillendirici ile birlikte seyahatlerde veya saklama amaçlı kullanım için bir seyahat çantası verilir. Bu şık çanta, saç kurutma makinesi ve aksesuarlarını taşıyacak ve zarar görmelerini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.

        Kullanışlı cep aynası

        Saçınızın şeklini istediğiniz zaman kontrol edin.

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar dahil ürünün net ağırlığı
          730 g

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-230 V
          Renk/kaplama
          Kırmızı pembeli şeffaf kiraz pembesi
          Malzeme muhafazası şekillendirici
          PC

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları
          485x270x245 mm
          A-Box ağırlığı
          7,6 g

        • Teknik özellikler

          Güç
          maks. 16 W
          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          230x220x60 mm
          A-box içinde F-box sayısı
          8
          F-box ağırlığı (ürün dahil)
          0,88 g

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