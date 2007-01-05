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Üretimden kaldırıldı

Saç Şekillendirme Seti

HP4680/00

Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun

Devir genç kızların devri. Girl Glam çok amaçlı şekillendiricide, istediğiniz zaman saç şeklinizi değiştirmenize yardımcı olan beş şekillendirme aparatı bulunur. Kendi istedikleri tarzı yaratmak isteyen havalı genç kızlar için mükemmel şekillendirici.

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Girl Glam

Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun

  • 5 aksesuarlı

Düzleştirici aparatı ile güzel ve şık saçlar

Seramik plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve mükemmel düzlükte ve parlaklıkta saçlar sağlar.

Daha fazla hacim için bukle aparatı

Daha fazla hacim için bukle aparatı

Bu aksesuar saçınızda havalı kıvrımlar yaratmanızı sağlar.

Sürgülü spiral ile güzel bukleler

En güzel bukleleri oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Yalnızca kıvrımları takip etmeniz yeterli.

Teknik Özellikler

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  • Ürün lansmanları