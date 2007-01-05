2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP4680/00
Rüyalarınızdaki saç gerçek olsun
Devir genç kızların devri. Girl Glam çok amaçlı şekillendiricide, istediğiniz zaman saç şeklinizi değiştirmenize yardımcı olan beş şekillendirme aparatı bulunur. Kendi istedikleri tarzı yaratmak isteyen havalı genç kızlar için mükemmel şekillendirici.
5 aksesuarlı
Seramik plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve mükemmel düzlükte ve parlaklıkta saçlar sağlar.
Bu aksesuar saçınızda havalı kıvrımlar yaratmanızı sağlar.
En güzel bukleleri oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Yalnızca kıvrımları takip etmeniz yeterli.
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