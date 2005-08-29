ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Tek ürün çekimi
  • Sol ön üst ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Sol ön üst ürün fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Ürün ayrıntıları fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Airstyler

HP4674/00

Her gün istediğiniz düz, parlak stil

Her gün düz ve parlak saçlara merhaba deyin. SalonAirstylist Ion 1000W, iyon teknolojisi ile dört şekillendirme aparatını ve elektriklenmeyi tamamen önleyen profesyonel gücü bir araya getirir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Salon Airstylist İyon

Her gün istediğiniz düz, parlak stil

  • 1000W

  • Seramik

  • 4 aparatlı

Profesyonel sonuçlar için 1000W

Profesyonel sonuçlar için 1000W

Bu airstyler, optimum seviyede hava akışı ve hafif bir kurutucu güç sağlayan 1000W ısıtıcıya sahiptir.

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

Boyu ayarlanabilir sert fırça ile kolay bukleler

Boyu ayarlanabilir sert fırça ile kolay bukleler

Bu kolay kullanımlı airstyler hem şekillendirme fırçası hem de bukle cihazıdır. Fırça kılları bir düğmeye basarak içeriye doğru çekilebilir, böylece şekillendiriciyi saçınızdan kolayca çıkarabilirsiniz. Sonuç, şık ve kabarık bir bukledir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları