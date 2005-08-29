Boyu ayarlanabilir sert fırça ile kolay bukleler

Bu kolay kullanımlı airstyler hem şekillendirme fırçası hem de bukle cihazıdır. Fırça kılları bir düğmeye basarak içeriye doğru çekilebilir, böylece şekillendiriciyi saçınızdan kolayca çıkarabilirsiniz. Sonuç, şık ve kabarık bir bukledir.