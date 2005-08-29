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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP4674/00
Her gün istediğiniz düz, parlak stil
Her gün düz ve parlak saçlara merhaba deyin. SalonAirstylist Ion 1000W, iyon teknolojisi ile dört şekillendirme aparatını ve elektriklenmeyi tamamen önleyen profesyonel gücü bir araya getirir.
1000W
Seramik
4 aparatlı
Bu airstyler, optimum seviyede hava akışı ve hafif bir kurutucu güç sağlayan 1000W ısıtıcıya sahiptir.
İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Bu kolay kullanımlı airstyler hem şekillendirme fırçası hem de bukle cihazıdır. Fırça kılları bir düğmeye basarak içeriye doğru çekilebilir, böylece şekillendiriciyi saçınızdan kolayca çıkarabilirsiniz. Sonuç, şık ve kabarık bir bukledir.
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