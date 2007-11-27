  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    SalonStraight Seduce

    Düzleştirici

    HP4668/29
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kalıcı fön ve bukleler Kalıcı fön ve bukleler Kalıcı fön ve bukleler
      -{discount-value}

      SalonStraight Seduce Düzleştirici

      HP4668/29
      Genel Derecelendirme / 5

      Kalıcı fön ve bukleler

      Artık, saçınızı 210°C'lik profesyonel sıcaklık ayarıyla şekillendirebilirsiniz. Bu sıcaklık ve son derece pürüzsüz eğimli seramik plakalar sayesinde kalıcı düz saçlar veya modaya uygun bukleler elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonStraight Seduce Düzleştirici

      Kalıcı fön ve bukleler

      Artık, saçınızı 210°C'lik profesyonel sıcaklık ayarıyla şekillendirebilirsiniz. Bu sıcaklık ve son derece pürüzsüz eğimli seramik plakalar sayesinde kalıcı düz saçlar veya modaya uygun bukleler elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kalıcı fön ve bukleler

      Artık, saçınızı 210°C'lik profesyonel sıcaklık ayarıyla şekillendirebilirsiniz. Bu sıcaklık ve son derece pürüzsüz eğimli seramik plakalar sayesinde kalıcı düz saçlar veya modaya uygun bukleler elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonStraight Seduce Düzleştirici

      Kalıcı fön ve bukleler

      Artık, saçınızı 210°C'lik profesyonel sıcaklık ayarıyla şekillendirebilirsiniz. Bu sıcaklık ve son derece pürüzsüz eğimli seramik plakalar sayesinde kalıcı düz saçlar veya modaya uygun bukleler elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Düzleştiriciler

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        SalonStraight Seduce

        SalonStraight Seduce

        Düzleştirici

        Toplam:

        Kalıcı fön ve bukleler

        SalonStraight Seduce

        • 210°C
        • Seramik
        • Straight & Curl
        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Dünya çapında kullanım için çift voltaj

        Dünya çapında kullanım için çift voltaj

        1 saat sonunda otomatik kapanma

        1 saat sonunda otomatik kapanma

        30 saniye içinde anında ısınma

        30 saniye içinde anında ısınma

        Ekstra pürüzsüz kayma için seramik

        Ekstra pürüzsüz kayma için seramik

        Sorunlu bölgelere zarar vermeden etkili sonuçlar için

        Hassas noktalara zarar vermeyen, etkili sonuçlar için Eşit Isı Dağılımı Teknolojisi.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          110-240  V
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Güç
          45-65  W

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • Saç tipi

          Sonuç
          • Dalgalı
          • Düz
          Saç kalınlığı
          • Kalın
          • ince
          Mevcut saç tipi
          • Düz
          • Dalgalı
          • Kıvırcık
          Hassas saçlar için
          Evet
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.