Kalıcı fön ve bukleler
Artık, saçınızı 210°C'lik profesyonel sıcaklık ayarıyla şekillendirebilirsiniz. Bu sıcaklık ve son derece pürüzsüz eğimli seramik plakalar sayesinde kalıcı düz saçlar veya modaya uygun bukleler elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kalıcı fön ve bukleler
Artık, saçınızı 210°C'lik profesyonel sıcaklık ayarıyla şekillendirebilirsiniz. Bu sıcaklık ve son derece pürüzsüz eğimli seramik plakalar sayesinde kalıcı düz saçlar veya modaya uygun bukleler elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kalıcı fön ve bukleler
Artık, saçınızı 210°C'lik profesyonel sıcaklık ayarıyla şekillendirebilirsiniz. Bu sıcaklık ve son derece pürüzsüz eğimli seramik plakalar sayesinde kalıcı düz saçlar veya modaya uygun bukleler elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kalıcı fön ve bukleler
Artık, saçınızı 210°C'lik profesyonel sıcaklık ayarıyla şekillendirebilirsiniz. Bu sıcaklık ve son derece pürüzsüz eğimli seramik plakalar sayesinde kalıcı düz saçlar veya modaya uygun bukleler elde edebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Düzleştirici
Toplam:
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Hassas noktalara zarar vermeyen, etkili sonuçlar için Eşit Isı Dağılımı Teknolojisi.
Teknik spesifikasyonlar
Servis İmkanları
Saç tipi