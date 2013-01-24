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Stilinizle insanların başını döndürün. Anında uzun süreli parlak ve düz sonuçlar için yüksek kaliteli Ceramic plakalara ve 205 ºC profesyonel şekillendirme sıcaklığına sahip SalonStraight Pro'yu seçin. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Birkaç saniyede şekillendirin, tüm gün kullanın
Stilinizle insanların başını döndürün. Anında uzun süreli parlak ve düz sonuçlar için yüksek kaliteli Ceramic plakalara ve 205 ºC profesyonel şekillendirme sıcaklığına sahip SalonStraight Pro'yu seçin. Tüm faydaları görün
Birkaç saniyede şekillendirin, tüm gün kullanın
Stilinizle insanların başını döndürün. Anında uzun süreli parlak ve düz sonuçlar için yüksek kaliteli Ceramic plakalara ve 205 ºC profesyonel şekillendirme sıcaklığına sahip SalonStraight Pro'yu seçin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Birkaç saniyede şekillendirin, tüm gün kullanın
Stilinizle insanların başını döndürün. Anında uzun süreli parlak ve düz sonuçlar için yüksek kaliteli Ceramic plakalara ve 205 ºC profesyonel şekillendirme sıcaklığına sahip SalonStraight Pro'yu seçin. Tüm faydaları görün
Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak mükemmel şekillendirmedir.
Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.
Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları kalın telli veya uzun saçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Plakanın daha geniş olması sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Düzleştiricide kolay kilit sistemi bulunmaktadır. Düzleştiricinin tabanında bulunan bu kilit ile saklama daha hızlı ve daha kolaydır, oluşabilecek kazaları önler.
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Artık şekillendiricinizin ısınmasını beklemenize gerek yok, bu özellik ile cihazınızı açıp saçınızı hemen şekillendirmeye başlayabilirsiniz.
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