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    SalonStraight Pro XL

    Düzleştirici

    HP4667/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Birkaç saniyede şekillendirin, tüm gün kullanın Birkaç saniyede şekillendirin, tüm gün kullanın Birkaç saniyede şekillendirin, tüm gün kullanın
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      SalonStraight Pro XL Düzleştirici

      HP4667/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Birkaç saniyede şekillendirin, tüm gün kullanın

      Stilinizle insanların başını döndürün. Anında uzun süreli parlak ve düz sonuçlar için yüksek kaliteli Ceramic plakalara ve 205 ºC profesyonel şekillendirme sıcaklığına sahip SalonStraight Pro'yu seçin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      SalonStraight Pro XL Düzleştirici

      Birkaç saniyede şekillendirin, tüm gün kullanın

      Stilinizle insanların başını döndürün. Anında uzun süreli parlak ve düz sonuçlar için yüksek kaliteli Ceramic plakalara ve 205 ºC profesyonel şekillendirme sıcaklığına sahip SalonStraight Pro'yu seçin. Tüm faydaları görün

      Birkaç saniyede şekillendirin, tüm gün kullanın

      Stilinizle insanların başını döndürün. Anında uzun süreli parlak ve düz sonuçlar için yüksek kaliteli Ceramic plakalara ve 205 ºC profesyonel şekillendirme sıcaklığına sahip SalonStraight Pro'yu seçin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      SalonStraight Pro XL Düzleştirici

      Birkaç saniyede şekillendirin, tüm gün kullanın

      Stilinizle insanların başını döndürün. Anında uzun süreli parlak ve düz sonuçlar için yüksek kaliteli Ceramic plakalara ve 205 ºC profesyonel şekillendirme sıcaklığına sahip SalonStraight Pro'yu seçin. Tüm faydaları görün

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        SalonStraight Pro XL

        SalonStraight Pro XL

        Düzleştirici

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        Toplam:

        Birkaç saniyede şekillendirin, tüm gün kullanın

        SalonStraight Pro

        • 205°C
        • Seramik
        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

        Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

        Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

        Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak mükemmel şekillendirmedir.

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.

        Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

        Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

        Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları kalın telli veya uzun saçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Plakanın daha geniş olması sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Kolay saklama için kolay kilit

        Kolay saklama için kolay kilit

        Düzleştiricide kolay kilit sistemi bulunmaktadır. Düzleştiricinin tabanında bulunan bu kilit ile saklama daha hızlı ve daha kolaydır, oluşabilecek kazaları önler.

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        Profesyonel sonuçlar için 205°C profesyonel sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Anında ısınma: 30 saniye içinde kullanıma hazır

        Artık şekillendiricinizin ısınmasını beklemenize gerek yok, bu özellik ile cihazınızı açıp saçınızı hemen şekillendirmeye başlayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  V
          Maksimum sıcaklık
          205  °C

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
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