SalonStraight Sonic

Nano-Diamond Seramik plakalar ile daha fazla kayganlık ve parlaklık

Bir kadının en iyi arkadaşı olmalarının yanı sıra elmaslar fiziksel olarak da en sert yüzey olarak bilinirler. Bu bilgi ışığında Seramik düzleştirme plakalarımız optimize edilmiştir. Bu gelişmiş Seramik Nano-Diamond düzleştirme plakaları optimum ısı aktarımı ve son derece düz, çizilmeyen yüzeyleri ile ekstra kolay hareket ve mükemmel parlaklıkta sonuçlar sağlar.