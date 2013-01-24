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Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar
SalonStraight Sonic, gelişmiş sonik titreşim ile Nano Diamond Ceramic plakaları ve % 30 daha hızlı düzleştirme ve süper yumuşak sonuçlar için 220 ºC profesyonel sıcaklığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar
SalonStraight Sonic, gelişmiş sonik titreşim ile Nano Diamond Ceramic plakaları ve % 30 daha hızlı düzleştirme ve süper yumuşak sonuçlar için 220 ºC profesyonel sıcaklığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün
Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar
SalonStraight Sonic, gelişmiş sonik titreşim ile Nano Diamond Ceramic plakaları ve % 30 daha hızlı düzleştirme ve süper yumuşak sonuçlar için 220 ºC profesyonel sıcaklığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar
SalonStraight Sonic, gelişmiş sonik titreşim ile Nano Diamond Ceramic plakaları ve % 30 daha hızlı düzleştirme ve süper yumuşak sonuçlar için 220 ºC profesyonel sıcaklığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün
Düzleştirici
Philips Online Mağaza fiyatı
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Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak mükemmel şekillendirmedir.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.
Sonik titreşim teknolojisi saç, düzleştirmede önemli bir gelişmedir. Hafif sonik titreşimler ile saç plakalarda daha eşit dağılır, böylece düzleştirme %30 daha hızlı gerçekleşir. Ayrıca sonik titreşim teknolojisi plakalarda optimum ısı aktarımı sağlayarak profesyonel, düzgün sonuçları mümkün kılar.
Artık şekillendiricinizin ısınmasını beklemenize gerek yok, bu özellik ile cihazınızı açıp saçınızı hemen şekillendirmeye başlayabilirsiniz.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Bu gösterge ile şekillendiricinin uygun sıcaklığa ulaştığını ve kullanıma hazır olduğunu hemen görebilirsiniz.
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Bir kadının en iyi arkadaşı olmalarının yanı sıra elmaslar fiziksel olarak da en sert yüzey olarak bilinirler. Bu bilgi ışığında Seramik düzleştirme plakalarımız optimize edilmiştir. Bu gelişmiş Seramik Nano-Diamond düzleştirme plakaları optimum ısı aktarımı ve son derece düz, çizilmeyen yüzeyleri ile ekstra kolay hareket ve mükemmel parlaklıkta sonuçlar sağlar.
Teknik spesifikasyonlar
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