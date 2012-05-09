2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
220°C
Nano-Diamond Seramik
Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak mükemmel şekillendirmedir.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Bir kadının en iyi arkadaşı olmalarının yanı sıra elmaslar fiziksel olarak da en sert yüzey olarak bilinirler. Bu bilgi ışığında Seramik düzleştirme plakalarımız optimize edilmiştir. Bu gelişmiş Seramik Nano-Diamond düzleştirme plakaları optimum ısı aktarımı ve son derece düz, çizilmeyen yüzeyleri ile ekstra kolay hareket ve mükemmel parlaklıkta sonuçlar sağlar.
4.7
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
inci89
09/05/2012
Türkiye
Tek kelimeyle harika!
Ürünü aldığımdan beri hem kalitesi hem kullanım kolaylığı hem de saçıma asla vermemesi sayesinde beni çok mutlu etti :) Saç düzleştiricimi seviyorum :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener için yapılmıştır
ismailht
08/05/2012
Türkiye
Philips Hp 4667 Influence Saç Düzleştirici
Ürünü eşime hediye aldım. Ayarlanabilir derecesiyle çok tatminkar. Severek kullanıyor. Kasım 2009 da almıştık. Hala kullanımda.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener için yapılmıştır
zeynep
08/05/2012
Türkiye
Pratik
Ürün kısa sürede istedğim sonuca ulaştırıyor. Çok uzun süre kullanmama rağmen saçlarımı yıpratmadı. Kullanımı rahat ve pratik tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener için yapılmıştır
HP4669/07'ye kıyasla