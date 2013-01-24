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    SalonStraight Sonic

    Düzleştirici

    HP4666/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar
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      SalonStraight Sonic Düzleştirici

      HP4666/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar

      SalonStraight Sonic, gelişmiş sonik titreşim ile Nano Diamond Ceramic plakaları ve % 30 daha hızlı düzleştirme ve süper yumuşak sonuçlar için 220 ºC profesyonel sıcaklığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      SalonStraight Sonic Düzleştirici

      Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar

      SalonStraight Sonic, gelişmiş sonik titreşim ile Nano Diamond Ceramic plakaları ve % 30 daha hızlı düzleştirme ve süper yumuşak sonuçlar için 220 ºC profesyonel sıcaklığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün

      Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar

      SalonStraight Sonic, gelişmiş sonik titreşim ile Nano Diamond Ceramic plakaları ve % 30 daha hızlı düzleştirme ve süper yumuşak sonuçlar için 220 ºC profesyonel sıcaklığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      SalonStraight Sonic Düzleştirici

      Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar

      SalonStraight Sonic, gelişmiş sonik titreşim ile Nano Diamond Ceramic plakaları ve % 30 daha hızlı düzleştirme ve süper yumuşak sonuçlar için 220 ºC profesyonel sıcaklığı bir araya getirir. Tüm faydaları görün

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        SalonStraight Sonic

        SalonStraight Sonic

        Düzleştirici

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        Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar

        SalonStraight Sonic

        • 220°C
        • Nano-Diamond Seramik
        Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

        Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

        Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak mükemmel şekillendirmedir.

        Profesyonel sonuçlar için 220°C profesyonel sıcaklık

        Profesyonel sonuçlar için 220°C profesyonel sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.

        Daha kısa sürede mükemmel sonuçlar için Sonik titreşim teknolojisi

        Daha kısa sürede mükemmel sonuçlar için Sonik titreşim teknolojisi

        Sonik titreşim teknolojisi saç, düzleştirmede önemli bir gelişmedir. Hafif sonik titreşimler ile saç plakalarda daha eşit dağılır, böylece düzleştirme %30 daha hızlı gerçekleşir. Ayrıca sonik titreşim teknolojisi plakalarda optimum ısı aktarımı sağlayarak profesyonel, düzgün sonuçları mümkün kılar.

        Anında ısınma: 15 saniye içinde kullanıma hazır

        Anında ısınma: 15 saniye içinde kullanıma hazır

        Artık şekillendiricinizin ısınmasını beklemenize gerek yok, bu özellik ile cihazınızı açıp saçınızı hemen şekillendirmeye başlayabilirsiniz.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Bu gösterge ile şekillendiricinin uygun sıcaklığa ulaştığını ve kullanıma hazır olduğunu hemen görebilirsiniz.

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Nano-Diamond Seramik plakalar ile daha fazla kayganlık ve parlaklık

        Bir kadının en iyi arkadaşı olmalarının yanı sıra elmaslar fiziksel olarak da en sert yüzey olarak bilinirler. Bu bilgi ışığında Seramik düzleştirme plakalarımız optimize edilmiştir. Bu gelişmiş Seramik Nano-Diamond düzleştirme plakaları optimum ısı aktarımı ve son derece düz, çizilmeyen yüzeyleri ile ekstra kolay hareket ve mükemmel parlaklıkta sonuçlar sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  V
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Güç
          56  W
          Ana Malzeme
          Naylon+F.G

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • Saç tipi

          Mevcut saç tipi
          • Düz
          • Dalgalı
          • Kıvırcık
          Sonuç
          Düz
          Hassas saçlar için
          Evet
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy
          Saç kalınlığı
          • ince
          • Kalın

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