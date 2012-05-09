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  • Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar
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  • Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar
  • Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar

Üretimden kaldırıldı

SalonStraight SonicDüzleştirici

HP4666/00

4.7
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar
SalonStraight Sonic, gelişmiş sonik titreşim ile Nano Diamond Ceramic plakaları ve % 30 daha hızlı düzleştirme ve süper yumuşak sonuçlar için 220 ºC profesyonel sıcaklığı bir araya getirir.
Tüm avantajları görüntüleyin

SalonStraight Sonic

Profesyonel hız, profesyonel sonuçlar

  • 220°C

  • Nano-Diamond Seramik

Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

Her saç tipi için en mükemmel sonuçları sağlayan dijital ısı ayarları

Dijital ısı ayarları ile ihtiyacınız olan fonksiyonu kolayca ve hızlı bir şekilde seçebilir ve dijital ekranı kullanarak şekillendirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Böylelikle, saça ve ihtiyaçlara göre mükemmel sıcaklığı seçebilirsiniz. Sonuç, tek bir düğmeye dokunarak mükemmel şekillendirmedir.

Profesyonel sonuçlar için 220°C profesyonel sıcaklık

Profesyonel sonuçlar için 220°C profesyonel sıcaklık

Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

Nano-Diamond Seramik plakalar ile daha fazla kayganlık ve parlaklık

Bir kadının en iyi arkadaşı olmalarının yanı sıra elmaslar fiziksel olarak da en sert yüzey olarak bilinirler. Bu bilgi ışığında Seramik düzleştirme plakalarımız optimize edilmiştir. Bu gelişmiş Seramik Nano-Diamond düzleştirme plakaları optimum ısı aktarımı ve son derece düz, çizilmeyen yüzeyleri ile ekstra kolay hareket ve mükemmel parlaklıkta sonuçlar sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

09/05/2012

Türkiye

Türkiye

Tek kelimeyle harika!

Ürünü aldığımdan beri hem kalitesi hem kullanım kolaylığı hem de saçıma asla vermemesi sayesinde beni çok mutlu etti :) Saç düzleştiricimi seviyorum :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Philips Hp 4667 Influence Saç Düzleştirici

Ürünü eşime hediye aldım. Ayarlanabilir derecesiyle çok tatminkar. Severek kullanıyor. Kasım 2009 da almıştık. Hala kullanımda.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Pratik

Ürün kısa sürede istedğim sonuca ulaştırıyor. Çok uzun süre kullanmama rağmen saçlarımı yıpratmadı. Kullanımı rahat ve pratik tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. HP4669/07'ye kıyasla