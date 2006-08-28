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    Düzleştirici

    HP4665/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Maksimum parlaklık ve koruma Maksimum parlaklık ve koruma Maksimum parlaklık ve koruma
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      Düzleştirici

      HP4665/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Maksimum parlaklık ve koruma

      Profesyonel şekillendirme sıcaklığıyla bir araya getirilmiş son derece pürüzsüz Jade Seramik plakalar, maksimum parlaklık ve koruma için besleyici maddeleri hapsederek üst saç derisini kapatır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Düzleştirici

      Maksimum parlaklık ve koruma

      Profesyonel şekillendirme sıcaklığıyla bir araya getirilmiş son derece pürüzsüz Jade Seramik plakalar, maksimum parlaklık ve koruma için besleyici maddeleri hapsederek üst saç derisini kapatır. Tüm faydaları görün

      Maksimum parlaklık ve koruma

      Profesyonel şekillendirme sıcaklığıyla bir araya getirilmiş son derece pürüzsüz Jade Seramik plakalar, maksimum parlaklık ve koruma için besleyici maddeleri hapsederek üst saç derisini kapatır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Düzleştirici

      Maksimum parlaklık ve koruma

      Profesyonel şekillendirme sıcaklığıyla bir araya getirilmiş son derece pürüzsüz Jade Seramik plakalar, maksimum parlaklık ve koruma için besleyici maddeleri hapsederek üst saç derisini kapatır. Tüm faydaları görün

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        Düzleştirici

        Düzleştirici

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        Maksimum parlaklık ve koruma

        SalonStraight Jade

        • 200°C
        • Jade Seramik
        • IonBoost
        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        Isıya dayanıklı saklama kılıfı

        Isıya dayanıklı saklama kılıfı

        30 saniye içinde anında ısınma

        30 saniye içinde anında ısınma

        Ultra parlaklık ve koruma için Seramik Jade plakalar

        Profesyonel şekillendirme sıcaklığıyla son derece pürüzsüz Seramik Jade plakalar bir araya geldiğinde, maksimum parlaklık ve koruma için üst saç derisini kapatarak besleyici maddeleri hapsederler.

        Teknik Özellikler

        • Lojistik verileri

          CTV kodu
          8844-665-00

        • Palet

          Tabakaların sayısı
          5
          Palet boyutları
          1200 x 800 mm
          Tabaka başına A-box sayısı
          6
          Palet sayısı
          240 pcs

        • Lojistik verileri

          Menşei
          üretilmiştir

        • Teknik veriler

          Gerilim
          220-240 V
          Frekans
          50-60 Hz
          Isıtıcı tipi
          PTC
          Ana Malzeme
          PET
          Kordon uzunluğu
          1,8 m
          Renk/kaplama
          Havyar tonlu siyah zeytin

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • Lojistik verileri

          EAN
          Geçerli ülke kodu için lütfen pacdoc'a bakın

        • A-box ağırlık ve boyutlar

          A-box içinde F-box sayısı
          8
          A-box boyutları
          400 (L) x 350 (W) x 400 (H) mm
          A-box hacmi
          56000 cm³
          A-Box ağırlığı
          9040 g

        • F-box ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar hariç net ürün boyutları
          317 (U) x 37 (G) x 42 (Y) mm
          F-box boyutları
          388 (U) x 93 (G) x 168 (Y) mm
          Ek parçalar dahil ürünün net ağırlığı
          500,4 g
          F-box hacmi
          5995 cm³
          F-box ağırlığı (ürün dahil)
          1070 g

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