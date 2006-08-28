Maksimum parlaklık ve koruma
Profesyonel şekillendirme sıcaklığıyla bir araya getirilmiş son derece pürüzsüz Jade Seramik plakalar, maksimum parlaklık ve koruma için besleyici maddeleri hapsederek üst saç derisini kapatır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum parlaklık ve koruma
Profesyonel şekillendirme sıcaklığıyla bir araya getirilmiş son derece pürüzsüz Jade Seramik plakalar, maksimum parlaklık ve koruma için besleyici maddeleri hapsederek üst saç derisini kapatır. Tüm faydaları görün
Maksimum parlaklık ve koruma
Profesyonel şekillendirme sıcaklığıyla bir araya getirilmiş son derece pürüzsüz Jade Seramik plakalar, maksimum parlaklık ve koruma için besleyici maddeleri hapsederek üst saç derisini kapatır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum parlaklık ve koruma
Profesyonel şekillendirme sıcaklığıyla bir araya getirilmiş son derece pürüzsüz Jade Seramik plakalar, maksimum parlaklık ve koruma için besleyici maddeleri hapsederek üst saç derisini kapatır. Tüm faydaları görün
Düzleştirici
Toplam:
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Profesyonel şekillendirme sıcaklığıyla son derece pürüzsüz Seramik Jade plakalar bir araya geldiğinde, maksimum parlaklık ve koruma için üst saç derisini kapatarak besleyici maddeleri hapsederler.
Lojistik verileri
Palet
Lojistik verileri
Teknik veriler
Servis İmkanları
Lojistik verileri
A-box ağırlık ve boyutlar
F-box ağırlık ve boyutlar