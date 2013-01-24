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Kolayca yapılan parlak bukleler
Küçük bukleler ve lüleler için ideal bukle maşası Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca yapılan parlak bukleler
Küçük bukleler ve lüleler için ideal bukle maşası Tüm faydaları görün
Kolayca yapılan parlak bukleler
Küçük bukleler ve lüleler için ideal bukle maşası Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca yapılan parlak bukleler
Küçük bukleler ve lüleler için ideal bukle maşası Tüm faydaları görün
Bukle maşası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
16 mm bigudi çapıyla, sizi neşeli ve genç gösterecek bukle ve lüleler elde edebilirsiniz.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Bukle maşası, kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniye içinde kullanıma hazır hale gelir.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece optimum kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Kullanıma hazır göstergesi: kullanıma hazır olduğunda nokta beyaz renk alır
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Saç tipi
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