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    Bukle maşası

    HP4657/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolayca yapılan parlak bukleler Kolayca yapılan parlak bukleler Kolayca yapılan parlak bukleler
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      Bukle maşası

      HP4657/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolayca yapılan parlak bukleler

      Küçük bukleler ve lüleler için ideal bukle maşası Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Kolayca yapılan parlak bukleler

      Küçük bukleler ve lüleler için ideal bukle maşası Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Küçük bukleler ve lüleler için ideal bukle maşası Tüm faydaları görün

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        Bukle maşası

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        Kolayca yapılan parlak bukleler

        SalonCurl Essential bukle maşası

        • SalonCurl Essential
        • 16 mm
        Sıkı bukleler ve lüleler için 16 mm'lik bigudi

        Sıkı bukleler ve lüleler için 16 mm'lik bigudi

        16 mm bigudi çapıyla, sizi neşeli ve genç gösterecek bukle ve lüleler elde edebilirsiniz.

        Mükemmel sonuçlar için 180°C sıcaklık

        Mükemmel sonuçlar için 180°C sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Bukle maşası, kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniye içinde kullanıma hazır hale gelir.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece optimum kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Kullanıma hazır göstergesi

        Kullanıma hazır göstergesi

        Kullanıma hazır göstergesi: kullanıma hazır olduğunda nokta beyaz renk alır

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        Açık/kapalı gösterge lambası

        Açık/kapalı gösterge lambası

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Maksimum sıcaklık
          180  °C
          Sıcaklık aralığı
          tek ayar
          Isınma süresi
          120 sn
          Renk/kaplama
          beyaz ve limon yeşili
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Bigudi çapı
          16  mm
          Isıtıcı tipi
          PTC seramik ısıtıcı
          Gerilim
          dünya çapında

        • Özellikler

          Kullanıma hazır göstergesi
          evet
          Soğuk uç
          evet
          Dönebilen kablo
          evet
          Asma kancası
          evet

        • Saç tipi

          Sonuç
          Sıkı bukleler ve lüleler
          Saç uzunluğu
          • Orta Boy
          • Uzun
          Saç kalınlığı
          • Kalın
          • ince
          • Orta Boy

        • Servis

          Uluslararası 2 yıl garanti
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