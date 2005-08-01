  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    SalonStraight Want2Move

    Düzleştirici

    HP4646/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Seyahat halinde profesyonel performans Seyahat halinde profesyonel performans Seyahat halinde profesyonel performans
      -{discount-value}

      SalonStraight Want2Move Düzleştirici

      HP4646/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Seyahat halinde profesyonel performans

      Bu saç düzleştirici, bayanlara kuaför salonunda elde edecekleri sonuçların aynısını sunar. SalonStraight Want2Move katlanabilir ve sadece 30 saniyede ısınır. Böylece, nerede olursanız olun hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Isıya dayanıklı seyahat kılıfı ile birlikte sunulur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonStraight Want2Move Düzleştirici

      Seyahat halinde profesyonel performans

      Bu saç düzleştirici, bayanlara kuaför salonunda elde edecekleri sonuçların aynısını sunar. SalonStraight Want2Move katlanabilir ve sadece 30 saniyede ısınır. Böylece, nerede olursanız olun hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Isıya dayanıklı seyahat kılıfı ile birlikte sunulur.

      Seyahat halinde profesyonel performans

      Bu saç düzleştirici, bayanlara kuaför salonunda elde edecekleri sonuçların aynısını sunar. SalonStraight Want2Move katlanabilir ve sadece 30 saniyede ısınır. Böylece, nerede olursanız olun hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Isıya dayanıklı seyahat kılıfı ile birlikte sunulur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonStraight Want2Move Düzleştirici

      Seyahat halinde profesyonel performans

      Bu saç düzleştirici, bayanlara kuaför salonunda elde edecekleri sonuçların aynısını sunar. SalonStraight Want2Move katlanabilir ve sadece 30 saniyede ısınır. Böylece, nerede olursanız olun hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Isıya dayanıklı seyahat kılıfı ile birlikte sunulur.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Düzleştiriciler

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        SalonStraight Want2Move

        SalonStraight Want2Move

        Düzleştirici

        Toplam:

        Seyahat halinde profesyonel performans

        SalonStraight Want2Move

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

        Mükemmel sonuçlar için 180°C sıcaklık

        Mükemmel sonuçlar için 180°C sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Kolay taşıma için katlanabilir kol

        Kolay taşıma için katlanabilir kol

        Bu saç kurutma makinesi katlanabilir bir kola sahiptir. Sonuç olarak bu küçük ve kompakt saç kurutma makinesi en küçük yerlere bile sığar ve her yere taşınabilir.

        Dünya çapında kullanım için çift voltaj

        Dünya çapında kullanım için çift voltaj

        Anında ısınma: 30 saniye içinde kullanıma hazır

        Artık şekillendiricinizin ısınmasını beklemenize gerek yok, bu özellik ile cihazınızı açıp saçınızı hemen şekillendirmeye başlayabilirsiniz.

        Isıya dayanıklı saklama kılıfı

        Bu Isıya Dayanıklı kılıf hareket halinde şıklık için mükemmeldir. Şekillendiricinin soğumasını beklemeyi unutun. Yalnızca birlikte verilen ısıya dayanıklı kılıfın içinde tutun.

        Teknik Özellikler

        • Lojistik verileri

          CTV kodu
          8844-646-00

        • Palet

          Tabakaların sayısı
          7
          Palet boyutları
          1200 x 800 mm
          Tabaka başına A-box sayısı
          5
          Palet sayısı
          280 pcs

        • Lojistik verileri

          EAN F-box
          8710103204329
          Menşei
          üretilmiştir
          EAN A-box
          8710103204336

        • Teknik spesifikasyonlar

          Renk/kaplama
          Yeşil tonlu buz gümüşü
          Ana Malzeme
          PET
          Gerilim
          110-240 V, 50/60 Hz

        • Teknik özellikler

          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • A-box ağırlık ve boyutlar

          A-box içinde F-box sayısı
          8
          A-box boyutları
          466 (U) x 313 (G) x 258 (Y) mm
          A-box hacmi
          40479 cm³
          A-Box ağırlığı
          5100 g

        • F-box ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar hariç net ürün boyutları
          300 (U) x 45 (G) x 50(Y) mm
          F-box boyutları
          225(200) (U) x 70(62) (G) x 240(Y) mm
          Ek parçalar dahil ürünün net ağırlığı
          348 g
          F-box hacmi
          3490 cm³
          F-box ağırlığı (ürün dahil)
          560 g

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi

            Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

            I understand

            You are about to visit a Philips global content page

            You are about to visit the Philips USA website.

            Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.