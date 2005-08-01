Seyahat halinde profesyonel performans
Bu saç düzleştirici, bayanlara kuaför salonunda elde edecekleri sonuçların aynısını sunar. SalonStraight Want2Move katlanabilir ve sadece 30 saniyede ısınır. Böylece, nerede olursanız olun hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Isıya dayanıklı seyahat kılıfı ile birlikte sunulur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Seyahat halinde profesyonel performans
Bu saç düzleştirici, bayanlara kuaför salonunda elde edecekleri sonuçların aynısını sunar. SalonStraight Want2Move katlanabilir ve sadece 30 saniyede ısınır. Böylece, nerede olursanız olun hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Isıya dayanıklı seyahat kılıfı ile birlikte sunulur.
Seyahat halinde profesyonel performans
Bu saç düzleştirici, bayanlara kuaför salonunda elde edecekleri sonuçların aynısını sunar. SalonStraight Want2Move katlanabilir ve sadece 30 saniyede ısınır. Böylece, nerede olursanız olun hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Isıya dayanıklı seyahat kılıfı ile birlikte sunulur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Seyahat halinde profesyonel performans
Bu saç düzleştirici, bayanlara kuaför salonunda elde edecekleri sonuçların aynısını sunar. SalonStraight Want2Move katlanabilir ve sadece 30 saniyede ısınır. Böylece, nerede olursanız olun hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Isıya dayanıklı seyahat kılıfı ile birlikte sunulur.
Düzleştirici
Toplam:
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Bu saç kurutma makinesi katlanabilir bir kola sahiptir. Sonuç olarak bu küçük ve kompakt saç kurutma makinesi en küçük yerlere bile sığar ve her yere taşınabilir.
Artık şekillendiricinizin ısınmasını beklemenize gerek yok, bu özellik ile cihazınızı açıp saçınızı hemen şekillendirmeye başlayabilirsiniz.
Bu Isıya Dayanıklı kılıf hareket halinde şıklık için mükemmeldir. Şekillendiricinin soğumasını beklemeyi unutun. Yalnızca birlikte verilen ısıya dayanıklı kılıfın içinde tutun.
Lojistik verileri
Palet
Lojistik verileri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Servis İmkanları
A-box ağırlık ve boyutlar
F-box ağırlık ve boyutlar