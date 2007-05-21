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    SalonStraight Initial

    Düzleştirici

    HP4643
    Genel Derecelendirme / 5
    • İstediğiniz düz saç stilini yaratın İstediğiniz düz saç stilini yaratın İstediğiniz düz saç stilini yaratın
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      SalonStraight Initial Düzleştirici

      HP4643
      Genel Derecelendirme / 5

      İstediğiniz düz saç stilini yaratın

      Kalıcı düz saç şekli mi istiyorsunuz? SalonStraight Ceramic, profesyonel şekillendirme için 200ºC sıcaklığa ve her seferinde mükemmel parlaklıkta düz saçlar için Seramik plakalara sahiptir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonStraight Initial Düzleştirici

      İstediğiniz düz saç stilini yaratın

      Kalıcı düz saç şekli mi istiyorsunuz? SalonStraight Ceramic, profesyonel şekillendirme için 200ºC sıcaklığa ve her seferinde mükemmel parlaklıkta düz saçlar için Seramik plakalara sahiptir.

      İstediğiniz düz saç stilini yaratın

      Kalıcı düz saç şekli mi istiyorsunuz? SalonStraight Ceramic, profesyonel şekillendirme için 200ºC sıcaklığa ve her seferinde mükemmel parlaklıkta düz saçlar için Seramik plakalara sahiptir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      SalonStraight Initial Düzleştirici

      İstediğiniz düz saç stilini yaratın

      Kalıcı düz saç şekli mi istiyorsunuz? SalonStraight Ceramic, profesyonel şekillendirme için 200ºC sıcaklığa ve her seferinde mükemmel parlaklıkta düz saçlar için Seramik plakalara sahiptir.

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        SalonStraight Initial

        SalonStraight Initial

        Düzleştirici

        Toplam:

        İstediğiniz düz saç stilini yaratın

        SalonStraight Initial

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Açık/kapalı gösterge lambası

        Açık/kapalı gösterge lambası

        Mükemmel sonuçlar için entegre yardımcı tarak

        Entegre tarak sayesinde saçınız düzleştirme plakaları üzerinde eşit biçimde dağılır.

        Anında ısınma: 30 saniye içinde kullanıma hazır

        Artık şekillendiricinizin ısınmasını beklemenize gerek yok, bu özellik ile cihazınızı açıp saçınızı hemen şekillendirmeye başlayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240~ V

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