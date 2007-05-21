İstediğiniz düz saç stilini yaratın
Kalıcı düz saç şekli mi istiyorsunuz? SalonStraight Ceramic, profesyonel şekillendirme için 200ºC sıcaklığa ve her seferinde mükemmel parlaklıkta düz saçlar için Seramik plakalara sahiptir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İstediğiniz düz saç stilini yaratın
Kalıcı düz saç şekli mi istiyorsunuz? SalonStraight Ceramic, profesyonel şekillendirme için 200ºC sıcaklığa ve her seferinde mükemmel parlaklıkta düz saçlar için Seramik plakalara sahiptir.
İstediğiniz düz saç stilini yaratın
Kalıcı düz saç şekli mi istiyorsunuz? SalonStraight Ceramic, profesyonel şekillendirme için 200ºC sıcaklığa ve her seferinde mükemmel parlaklıkta düz saçlar için Seramik plakalara sahiptir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İstediğiniz düz saç stilini yaratın
Kalıcı düz saç şekli mi istiyorsunuz? SalonStraight Ceramic, profesyonel şekillendirme için 200ºC sıcaklığa ve her seferinde mükemmel parlaklıkta düz saçlar için Seramik plakalara sahiptir.
Düzleştirici
Toplam:
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Entegre tarak sayesinde saçınız düzleştirme plakaları üzerinde eşit biçimde dağılır.
Artık şekillendiricinizin ısınmasını beklemenize gerek yok, bu özellik ile cihazınızı açıp saçınızı hemen şekillendirmeye başlayabilirsiniz.