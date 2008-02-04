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Üretimden kaldırıldı

Düzleştirici

HP4638/00

Bırakın parlasın!

Saçınızdaki parlama potansiyelini ortaya çıkarın. Parlak saçın en güzel göründüğü zaman, Philips SalonStraight Aktif İyon ile düzleştirildiği zamandır. İyon bakımı, seramik plakalar ve profesyonel şekillendirme sıcaklığı mükemmel sonuçlar sağlar.

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SalonStraight Aktif İyon

Bırakın parlasın!

  • 180°C

  • Seramik

  • IonBoost

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

Mükemmel sonuçlar için 180°C sıcaklık

Mükemmel sonuçlar için 180°C sıcaklık

Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.

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