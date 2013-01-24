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Bırakın parlasın!
Saçınızdaki parlama potansiyelini ortaya çıkarın. Parlak saçın en güzel göründüğü zaman, Philips SalonStraight Aktif İyon ile düzleştirildiği zamandır. İyon bakımı, seramik plakalar ve profesyonel şekillendirme sıcaklığı mükemmel sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bırakın parlasın!
Saçınızdaki parlama potansiyelini ortaya çıkarın. Parlak saçın en güzel göründüğü zaman, Philips SalonStraight Aktif İyon ile düzleştirildiği zamandır. İyon bakımı, seramik plakalar ve profesyonel şekillendirme sıcaklığı mükemmel sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün
Bırakın parlasın!
Saçınızdaki parlama potansiyelini ortaya çıkarın. Parlak saçın en güzel göründüğü zaman, Philips SalonStraight Aktif İyon ile düzleştirildiği zamandır. İyon bakımı, seramik plakalar ve profesyonel şekillendirme sıcaklığı mükemmel sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bırakın parlasın!
Saçınızdaki parlama potansiyelini ortaya çıkarın. Parlak saçın en güzel göründüğü zaman, Philips SalonStraight Aktif İyon ile düzleştirildiği zamandır. İyon bakımı, seramik plakalar ve profesyonel şekillendirme sıcaklığı mükemmel sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün
Düzleştirici
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Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır, düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.
İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları kalın telli veya uzun saçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Plakanın daha geniş olması sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Düzleştiricide kolay kilit sistemi bulunmaktadır. Düzleştiricinin tabanında bulunan bu kilit ile saklama daha hızlı ve daha kolaydır, oluşabilecek kazaları önler.
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