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    Düzleştirici

    HP4638
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bırakın parlasın! Bırakın parlasın! Bırakın parlasın!
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      Düzleştirici

      HP4638
      Genel Derecelendirme / 5

      Bırakın parlasın!

      Saçınızdaki parlama potansiyelini ortaya çıkarın. Parlak saçın en güzel göründüğü zaman, Philips SalonStraight Aktif İyon ile düzleştirildiği zamandır. İyon bakımı, seramik plakalar ve profesyonel şekillendirme sıcaklığı mükemmel sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Düzleştirici

      Bırakın parlasın!

      Saçınızdaki parlama potansiyelini ortaya çıkarın. Parlak saçın en güzel göründüğü zaman, Philips SalonStraight Aktif İyon ile düzleştirildiği zamandır. İyon bakımı, seramik plakalar ve profesyonel şekillendirme sıcaklığı mükemmel sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün

      Bırakın parlasın!

      Saçınızdaki parlama potansiyelini ortaya çıkarın. Parlak saçın en güzel göründüğü zaman, Philips SalonStraight Aktif İyon ile düzleştirildiği zamandır. İyon bakımı, seramik plakalar ve profesyonel şekillendirme sıcaklığı mükemmel sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Düzleştirici

      Bırakın parlasın!

      Saçınızdaki parlama potansiyelini ortaya çıkarın. Parlak saçın en güzel göründüğü zaman, Philips SalonStraight Aktif İyon ile düzleştirildiği zamandır. İyon bakımı, seramik plakalar ve profesyonel şekillendirme sıcaklığı mükemmel sonuçlar sağlar. Tüm faydaları görün

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        Bırakın parlasın!

        SalonStraight Aktif İyon

        • 180°C
        • Seramik
        • IonBoost
        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır, düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

        Mükemmel sonuçlar için 180°C sıcaklık

        Mükemmel sonuçlar için 180°C sıcaklık

        Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım

        İyonik bakım ile saçınızı anında canlandırın. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını arttırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

        Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

        Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları kalın telli veya uzun saçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Plakanın daha geniş olması sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Kolay saklama için kolay kilit

        Kolay saklama için kolay kilit

        Düzleştiricide kolay kilit sistemi bulunmaktadır. Düzleştiricinin tabanında bulunan bu kilit ile saklama daha hızlı ve daha kolaydır, oluşabilecek kazaları önler.

        Dünya çapında kullanım için çift voltaj

        Dünya çapında kullanım için çift voltaj

        Açık/kapalı gösterge lambası

        Açık/kapalı gösterge lambası

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          110-127/220-240  V
          Kordon uzunluğu
          1,8  m
          Malzeme muhafazası şekillendirici
          PET
          Renk/kaplama
          siyah
          Güç
          29-32  W

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • Saç tipi

          Mevcut saç tipi
          • Düz
          • Kıvırcık
          • Dalgalı
          Sonuç
          Düz
          Hassas saçlar için
          Evet
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta Boy
          Saç kalınlığı
          • Kalın
          • ince

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