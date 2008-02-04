2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HP4638/00
Bırakın parlasın!
Saçınızdaki parlama potansiyelini ortaya çıkarın. Parlak saçın en güzel göründüğü zaman, Philips SalonStraight Aktif İyon ile düzleştirildiği zamandır. İyon bakımı, seramik plakalar ve profesyonel şekillendirme sıcaklığı mükemmel sonuçlar sağlar.
180°C
Seramik
IonBoost
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Yüksek sıcaklık saçınızın şeklini kolayca değiştirebilmenizi sağlar ve saçınız kuaförde yapılmış gibi mükemmel bir görünüm kazandırır.
Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.
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