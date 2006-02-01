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    Salon Airstylist Essential

    Airstyler

    HP4624/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • İstediğiniz stili yaratır İstediğiniz stili yaratır İstediğiniz stili yaratır
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      Salon Airstylist Essential Airstyler

      HP4624/00
      Genel Derecelendirme / 5

      İstediğiniz stili yaratır

      Bugün nasıl görünmek istersiniz? Salon Airstylist Essential, saçınıza istediğiniz görünümü vermenizi sağlayan iki farklı şekillendiriciye ve 400W'lık güce sahip. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Salon Airstylist Essential Airstyler

      İstediğiniz stili yaratır

      Bugün nasıl görünmek istersiniz? Salon Airstylist Essential, saçınıza istediğiniz görünümü vermenizi sağlayan iki farklı şekillendiriciye ve 400W'lık güce sahip. Tüm faydaları görün

      İstediğiniz stili yaratır

      Bugün nasıl görünmek istersiniz? Salon Airstylist Essential, saçınıza istediğiniz görünümü vermenizi sağlayan iki farklı şekillendiriciye ve 400W'lık güce sahip. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Salon Airstylist Essential Airstyler

      İstediğiniz stili yaratır

      Bugün nasıl görünmek istersiniz? Salon Airstylist Essential, saçınıza istediğiniz görünümü vermenizi sağlayan iki farklı şekillendiriciye ve 400W'lık güce sahip. Tüm faydaları görün

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        Salon Airstylist Essential

        Salon Airstylist Essential

        Airstyler

        Toplam:

        İstediğiniz stili yaratır

        Salon Airstylist Essential

        • 400 W
        Dalgalar ve bukleler

        Dalgalar ve bukleler

        Teknik Özellikler

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar dahil ürünün net ağırlığı
          360 g
          F-box hacmi
          2760 cm³
          A-box hacmi
          26961 cm³

        • Palet

          Miktar
          1200x800x1904
          Tabakaların sayısı
          8
          Tabaka başına karton sayısı
          384

        • Lojistik verileri

          12NC kodu
          884462400000
          EAN F-box
          Ülkeniz için pacdoc'a bakınız
          Menşei
          PRC
          EAN A-box
          Ülkeniz için pacdoc'a bakınız

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240~ V
          Renk/kaplama
          Eflatun ve koyu mavi
          Frekans
          50-60 Hz
          Malzeme muhafazası şekillendirici
          ABS

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box boyutları
          475x258x220 mm
          A-Box ağırlığı
          500 g

        • Teknik özellikler

          Güç
          400 W
          Kordon uzunluğu
          200 m

        • Başlıklar

          Boyu ayarlanabilir sert fırça
          Dolaşmayan dalgalar ve bukleler için
          Şekillendirme fırçası
          Hacim ve parlaklık için

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar hariç net ürün boyutları
          53x52x225 mm
          F-box boyutları
          230x60x200 mm
          A-box içinde F-box sayısı
          8
          F-box ağırlığı (ürün dahil)
          520 g

        • Özellikler

          İki ek parça
          Kendi stilinizi yaratmanız için
          İki ısı ayarı
          Kendi stilinizi istediğiniz biçimde düzenlemeniz için
          400 W
          Çabuk ve kolay sonuçlar almak için

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