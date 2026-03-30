2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HD6320/20
1500 W
Çift Plaka: Oluklu/Düz plaka
Ters çevrilebilen çift taraflı plaka sayesinde yiyecekleri oluklu veya düz bir yüzeyde tam istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Düz plaka küçük parçalar için uygundur. Oluklu yüzey ise et pişirirken o karşı koyulmaz ızgara izlerini elde etmenizi sağlar.
Fazla yağ, bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ tepsisinde toplanır
Yapışmaz yüzeyi sayesinde ızgara yaparken ekstra yağ kullanmanız gerekmez ve yemeğin tadını daha iyi alabilirsiniz
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