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  • Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
  • Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
  • Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
  • Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
  • Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
  • Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
  • Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
  • Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
  • Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
  • Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin

Üretimden kaldırıldı

Daily CollectionIzgara

HD6320/20

Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
İkili plakaya sahip Philips masa ızgarası. Düz yüzeyi sebze, balık ve karides gibi gıdaları nazik şekilde pişirmek için idealdir; oluklu yüzeyi ise biftek, hamburger ve sosis gibi etleri o karşı koyulmaz ızgara izleriyle pişirmenizi sağlar.
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

İkili ızgara: düz ve oluklu plakalar

Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin

  • 1500 W

  • Çift Plaka: Oluklu/Düz plaka

Oluklu veya düz ızgara seçeneği sunan çift taraflı plaka

Oluklu veya düz ızgara seçeneği sunan çift taraflı plaka

Ters çevrilebilen çift taraflı plaka sayesinde yiyecekleri oluklu veya düz bir yüzeyde tam istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Düz plaka küçük parçalar için uygundur. Oluklu yüzey ise et pişirirken o karşı koyulmaz ızgara izlerini elde etmenizi sağlar.

Fazla yağları toplayan entegre yağ tepsisi

Fazla yağları toplayan entegre yağ tepsisi

Fazla yağ, bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ tepsisinde toplanır

Yağ eklemeden ızgara yapmayı sağlayan yapışmayan plaka

Yağ eklemeden ızgara yapmayı sağlayan yapışmayan plaka

Yapışmaz yüzeyi sayesinde ızgara yaparken ekstra yağ kullanmanız gerekmez ve yemeğin tadını daha iyi alabilirsiniz

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 