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    Daily Collection

    Izgara

    HD6320/20
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    Genel Derecelendirme / 5
    • Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
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      Daily Collection Izgara

      HD6320/20
      Bu ürün için destek alın

      Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin

      İkili plakaya sahip Philips masa ızgarası. Düz yüzeyi sebze, balık ve karides gibi gıdaları nazik şekilde pişirmek için idealdir; oluklu yüzeyi ise biftek, hamburger ve sosis gibi etleri o karşı koyulmaz ızgara izleriyle pişirmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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      Daily Collection Izgara

      Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin

      İkili plakaya sahip Philips masa ızgarası. Düz yüzeyi sebze, balık ve karides gibi gıdaları nazik şekilde pişirmek için idealdir; oluklu yüzeyi ise biftek, hamburger ve sosis gibi etleri o karşı koyulmaz ızgara izleriyle pişirmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Izgara

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        Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin

        İkili ızgara: düz ve oluklu plakalar

        • 1500 W
        • Çift Plaka: Oluklu/Düz plaka
        Oluklu veya düz ızgara seçeneği sunan çift taraflı plaka

        Oluklu veya düz ızgara seçeneği sunan çift taraflı plaka

        Ters çevrilebilen çift taraflı plaka sayesinde yiyecekleri oluklu veya düz bir yüzeyde tam istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Düz plaka küçük parçalar için uygundur. Oluklu yüzey ise et pişirirken o karşı koyulmaz ızgara izlerini elde etmenizi sağlar.

        Fazla yağları toplayan entegre yağ tepsisi

        Fazla yağları toplayan entegre yağ tepsisi

        Fazla yağ, bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ tepsisinde toplanır

        Yağ eklemeden ızgara yapmayı sağlayan yapışmayan plaka

        Yağ eklemeden ızgara yapmayı sağlayan yapışmayan plaka

        Yapışmaz yüzeyi sayesinde ızgara yaparken ekstra yağ kullanmanız gerekmez ve yemeğin tadını daha iyi alabilirsiniz

        Fazla yağları süzen eğimli ızgara

        Fazla yağları süzen eğimli ızgara

        Eğimli oluk fazla yağın yağ tepsisine akmasını sağlayarak kokuyu ve dumanı önler

        Ayarlanabilir termostat, her yiyecek için mükemmel sonuçlar sağlar

        Ayarlanabilir termostat, her yiyecek için mükemmel sonuçlar sağlar

        Her seferinde mükemmel sonuç elde etmeniz için farklı malzemelerde en uygun sıcaklık ayarını seçmenizi sağlayan geniş sıcaklık aralığı (70°C - 230°C).

        Kolay temizleme için makinede yıkanabilir çıkarılabilir plaka

        Kolay temizleme için makinede yıkanabilir çıkarılabilir plaka

        Ayrılıp bulaşık makinesinde yıkanabilen plaka kolayca temizlenir

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Sıcaklık ışığı
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Cihaz ağırlığı
          3  kg
          Ürün boyutları (G x Y x D)
          420 X 100 X 240  mm
          Izgara plakası boyutları
          420 x 420  mm

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          1500  W
          Kordon uzunluğu
          0,8  m

        • Tasarım ve kaplama

          Malzemeler
          Plastik
          Renk(ler)
          Siyah

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