Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin

İkili plakaya sahip Philips masa ızgarası. Düz yüzeyi sebze, balık ve karides gibi gıdaları nazik şekilde pişirmek için idealdir; oluklu yüzeyi ise biftek, hamburger ve sosis gibi etleri o karşı koyulmaz ızgara izleriyle pişirmenizi sağlar.