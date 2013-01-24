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Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
İkili plakaya sahip Philips masa ızgarası. Düz yüzeyi sebze, balık ve karides gibi gıdaları nazik şekilde pişirmek için idealdir; oluklu yüzeyi ise biftek, hamburger ve sosis gibi etleri o karşı koyulmaz ızgara izleriyle pişirmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
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Dilediğiniz gibi ızgara için plakayı çevirin
İkili plakaya sahip Philips masa ızgarası. Düz yüzeyi sebze, balık ve karides gibi gıdaları nazik şekilde pişirmek için idealdir; oluklu yüzeyi ise biftek, hamburger ve sosis gibi etleri o karşı koyulmaz ızgara izleriyle pişirmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Izgara
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ters çevrilebilen çift taraflı plaka sayesinde yiyecekleri oluklu veya düz bir yüzeyde tam istediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Düz plaka küçük parçalar için uygundur. Oluklu yüzey ise et pişirirken o karşı koyulmaz ızgara izlerini elde etmenizi sağlar.
Fazla yağ, bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ tepsisinde toplanır
Yapışmaz yüzeyi sayesinde ızgara yaparken ekstra yağ kullanmanız gerekmez ve yemeğin tadını daha iyi alabilirsiniz
Eğimli oluk fazla yağın yağ tepsisine akmasını sağlayarak kokuyu ve dumanı önler
Her seferinde mükemmel sonuç elde etmeniz için farklı malzemelerde en uygun sıcaklık ayarını seçmenizi sağlayan geniş sıcaklık aralığı (70°C - 230°C).
Ayrılıp bulaşık makinesinde yıkanabilen plaka kolayca temizlenir
Genel özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım ve kaplama