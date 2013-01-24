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    Derin fritöz

    HD6157
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın
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      Derin fritöz

      HD6157
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın

      Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 319,90 TL

      Derin fritöz

      Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın

      Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir. Tüm faydaları görün

      Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın

      Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 319,90 TL

      Derin fritöz

      Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın

      Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir. Tüm faydaları görün

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        Derin fritöz

        Toplam:

        Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın

        Boyutları küçük, performansı büyük

        • 800 g
        • 1600 W
        • Zamanlayıcı
        Ek yağ kabı: yağın filtrelenmesi ve saklanması için ideal

        Ek yağ kabı: yağın filtrelenmesi ve saklanması için ideal

        Yağın filtrelenmesi ve saklanması için idealdir. Filtreleme yağın daha temiz ve uzun ömürlü olmasını sağlar, bu da sağlığınız için daha iyidir. Kap ayrıca kullanılmış yağın saklanması için de kullanılabilir.

        Daha kolay yağ dökme ve temizleme için çıkarılabilir iç hazne

        Daha kolay yağ dökme ve temizleme için çıkarılabilir iç hazne

        Muhafaza hariç tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Muhafaza hariç tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Dijital zamanlayıcı, kızartma zamanının önceden ayarlanmasına olanak sağlar

        Dijital zamanlayıcı, kızartma zamanının önceden ayarlanmasına olanak sağlar

        Kompaktlığı sayesinde kolay saklama

        Kompaktlığı sayesinde kolay saklama

        İki katmanlı filtre, istenmeyen kızartma kokularını azaltır

        İstenmeyen kızartma kokularını azaltır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Değiştirmeye gerek yoktur.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım ve kaplama

          Renkler
          Turuncu desenli beyaz
          Malzemeler
          Plastik (PP)

        • Teknik spesifikasyonlar

          Yağ içeriği
          1,5 L
          Kapasite
          800 g

        • Teknik özellikler

          Frekans
          50/60 Hz
          Güç
          1600 W
          Gerilim
          220-240 V
          Kordon uzunluğu
          1 m

        • Ağırlık ve boyutlar

          Cihaz ağırlığı
          3,8 kg
          Ürün boyutları (G x Y x D)
          235x230x325 mm

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Sıcaklık ışığı
          Evet
          Sökülebilir, kilitli kapak
          Evet
          Kontrol penceresi
          Evet
          Ayarlanabilir termostat
          Evet
          Tutacaklar
          Evet
          Sökülebilir kızartma sepeti
          Evet
          Isı korumalı dış kaplama
          Evet
          Otomatik kapak açma
          Evet
          Kablo Saklama
          Evet

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