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  • Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın
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Üretimden kaldırıldı

Derin fritöz

HD6157

4.5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın
Philips derin fritözle kızarmış yiyeceklerin tadını çıkarın. Kompakt boyu saklamayı kolaylaştırır ve temizliği, çıkarılabilir hazne ve makinede yıkanabilen parçalarla çok rahattır. Ek yağ haznesi yağ filtreleme ve saklama için idealdir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Boyutları küçük, performansı büyük

Yemeklerin lezzetine varın, eğlenceyi paylaşın

  • 800 g

  • 1600 W

  • Zamanlayıcı

Kompaktlığı sayesinde kolay saklama

Kompaktlığı sayesinde kolay saklama

İki katmanlı filtre, istenmeyen kızartma kokularını azaltır

İstenmeyen kızartma kokularını azaltır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Değiştirmeye gerek yoktur.

Dijital zamanlayıcı, kızartma zamanının önceden ayarlanmasına olanak sağlar

Dijital zamanlayıcı, kızartma zamanının önceden ayarlanmasına olanak sağlar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

21/11/2014

Türkiye

Türkiye

bence frtöz alanlar hiç düşünmesn alsnlar derim

Ya mesala biz elegini takmadan kullanıyoruz ve ćok az yağ koyuyoruz ama başında bekleyip yağ kızardmı icine atıyoruz ve slikon kefkirle karıştrp çıkarıyoruz hem çabuk kızartıyor hem yağ az almş oluyor böylelikle zmndan ve yağdan tasaruf yapmış oluyorsn ocakta yaptgmzda hem yag çok alıyordu hem fırın ocağı ve duvar batıyordu hemde 3 saat boyunca kızartma yapıyordk şuan bu 45 dakikaya kadar dstu ve parcaları makinaya gitiyor ama kapak ici biraz paslanıyor oda aluminyum olmasndan kaynaklanıyr bence mükkemel keske daha önce alsaymsm çok kolay ve az yag eleksiz kulanınca ve kazanın ckmasıda harika zaten

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HD6157/55 Derin fritöz için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HD6157/55 Derin fritöz için yapılmıştır

08/08/2012

Türkiye

Türkiye

İki önemli eksik dışında çok iyi.

Cihaz incelediğim ürünler arasında malzeme olarak öne çıkıyor.Kibar ve 4 kişilik bir aileye yeter.Tasarımı güzel.Ancak iki önemli eksiği var ki kullanım ömrünü kısaltabilir.Bunlardan birincisi; teflon kaplama yağ haznesinin sepet tarafından çizilmesi riski.Sepet takılıp çıkarılırken çok dikkat istiyor.Aksi takdirde teflon yüzey çizilebilir.İkincisi ise;asansör yok yani malzeme kızardıktan sonra kapağı açıp sepeti metal kısmından doğrudan teflon yüzeye oturtmak durumundasınız ki oda yüzeyi çizmek için birebir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HD6157/55 Derin fritöz için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HD6157/55 Derin fritöz için yapılmıştır

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