Ya mesala biz elegini takmadan kullanıyoruz ve ćok az yağ koyuyoruz ama başında bekleyip yağ kızardmı icine atıyoruz ve slikon kefkirle karıştrp çıkarıyoruz hem çabuk kızartıyor hem yağ az almş oluyor böylelikle zmndan ve yağdan tasaruf yapmış oluyorsn ocakta yaptgmzda hem yag çok alıyordu hem fırın ocağı ve duvar batıyordu hemde 3 saat boyunca kızartma yapıyordk şuan bu 45 dakikaya kadar dstu ve parcaları makinaya gitiyor ama kapak ici biraz paslanıyor oda aluminyum olmasndan kaynaklanıyr bence mükkemel keske daha önce alsaymsm çok kolay ve az yag eleksiz kulanınca ve kazanın ckmasıda harika zaten