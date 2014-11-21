2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
800 g
1600 W
Zamanlayıcı
İstenmeyen kızartma kokularını azaltır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Değiştirmeye gerek yoktur.
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
edm97
21/11/2014
Türkiye
bence frtöz alanlar hiç düşünmesn alsnlar derim
Ya mesala biz elegini takmadan kullanıyoruz ve ćok az yağ koyuyoruz ama başında bekleyip yağ kızardmı icine atıyoruz ve slikon kefkirle karıştrp çıkarıyoruz hem çabuk kızartıyor hem yağ az almş oluyor böylelikle zmndan ve yağdan tasaruf yapmış oluyorsn ocakta yaptgmzda hem yag çok alıyordu hem fırın ocağı ve duvar batıyordu hemde 3 saat boyunca kızartma yapıyordk şuan bu 45 dakikaya kadar dstu ve parcaları makinaya gitiyor ama kapak ici biraz paslanıyor oda aluminyum olmasndan kaynaklanıyr bence mükkemel keske daha önce alsaymsm çok kolay ve az yag eleksiz kulanınca ve kazanın ckmasıda harika zaten
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD6157/55 Derin fritöz için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD6157/55 Derin fritöz için yapılmıştır
Yalcinhoca
08/08/2012
Türkiye
İki önemli eksik dışında çok iyi.
Cihaz incelediğim ürünler arasında malzeme olarak öne çıkıyor.Kibar ve 4 kişilik bir aileye yeter.Tasarımı güzel.Ancak iki önemli eksiği var ki kullanım ömrünü kısaltabilir.Bunlardan birincisi; teflon kaplama yağ haznesinin sepet tarafından çizilmesi riski.Sepet takılıp çıkarılırken çok dikkat istiyor.Aksi takdirde teflon yüzey çizilebilir.İkincisi ise;asansör yok yani malzeme kızardıktan sonra kapağı açıp sepeti metal kısmından doğrudan teflon yüzeye oturtmak durumundasınız ki oda yüzeyi çizmek için birebir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD6157/55 Derin fritöz için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD6157/55 Derin fritöz için yapılmıştır