2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HD4417/20
2000 W
Oluklu plaka (Ekstra kalın)
Yüksek ısılı ızgara plakaları
Philips elektrikli ızgara plakasının yüksek sıcaklığı, yiyeceğin tüm suyunu ve lezzetini korur. Bunun nedeni yiyeceğin, ızgara yüzeyiyle temas ettiği anda cızırdamaya ve kızarmaya başlayarak, tüm lezzeti ait olduğu yerde - yiyeceğin içinde- tutan lezzetli bir kabuk oluşturmasıdır.
Ekstra kalın ızgara plakası, standart bir ızgaraya kıyasla daha fazla ısı korur, böylece, üzerine donmuş yiyecek koyduğunuzda bile sıcak kalır. Bu sabit sıcaklık, yiyeceği daha hızlı ve daha eşit şekilde pişirir. Ayrıca, yiyeceği ızgara üzerine koyduğunuz ilk önemli anda da plakayı sıcak tutarak, tüm lezzeti ve suyu yiyeceğin içine hapseder.
Ayarlanabilir termostat, mükemmel sonuç sağlar.
4.1
5 üzerinden
15
İncelemeler
marji
19/09/2015
Türkiye
balkonda harika
Çabuk ısınıyor,dizayn olarak güzel, balkon için harika bu tür açık ızgarayı ev içinde zaten kullanmak uygun değil
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD4417/20 Table grill için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD4417/20 Table grill için yapılmıştır
serhat16
24/05/2014
Türkiye
mükemmel bir ürün
merhaba phlips hd4417/20 elektrikli ızgaza ürünümü 1 yıldır devamlı kullanıyorum çok memnunum.kullanımı çok basit yer kaplamayan mutfağımın içinde ızgara yapabildiğim bir ürün aynı zamanda ızgaranın altında bulunan tavaya konulan su sayesinde et daha güzel pişiyor yağlar su dolu tavaya akıyor temizlenmesi çok kolay rahatça sökülebilen ürünümü bulaşık makinasında rahatça yıkayabiliyorum.şuanda piyasada fiyatı alabileceğiniz en dip fiyatlara satılıyor kaçırmayın hemen alın derim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD4417/20 Table grill için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD4417/20 Table grill için yapılmıştır
alibeyamca
16/03/2014
Türkiye
mükemmel
Ürünü yeni kullanmaya başladım gerçekten şimdiye kadar kullandığım benzer ürünlerin en iyisi diyebilirim kısa sürede ısınıyor termostatlı olması nedeniyle aynı seviyede pişirme oluyor etleri kurutmuyor tasarım çok güzel temizleme kolaylığıda artı özellik şiddetle tavsiye ederim şimdiye kadar aldığım hiç bir philips üününden şikayetim olmaı bunda olduğu gibi çom teşekküler...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD4417/20 Table grill için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD4417/20 Table grill için yapılmıştır