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    Izgara

    HD4417/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha zengin lezzetleri keşfedin Daha zengin lezzetleri keşfedin Daha zengin lezzetleri keşfedin
      -{discount-value}

      Izgara

      HD4417/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha zengin lezzetleri keşfedin

      Bu güçlü fakat kompakt HD4417/20 Philips masaüstü ızgarada, lezzeti korumanıza yardımcı olan yüksek sıcaklık plakası bulunur. Çabucak ısınır, ne olursa olsun sıcak kalan ekstra kalın bir plakası bulunur ve termostatı lezzetli yemekleri garantiler. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL
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      Izgara

      Daha zengin lezzetleri keşfedin

      Bu güçlü fakat kompakt HD4417/20 Philips masaüstü ızgarada, lezzeti korumanıza yardımcı olan yüksek sıcaklık plakası bulunur. Çabucak ısınır, ne olursa olsun sıcak kalan ekstra kalın bir plakası bulunur ve termostatı lezzetli yemekleri garantiler. Tüm faydaları görün

      Daha zengin lezzetleri keşfedin

      Bu güçlü fakat kompakt HD4417/20 Philips masaüstü ızgarada, lezzeti korumanıza yardımcı olan yüksek sıcaklık plakası bulunur. Çabucak ısınır, ne olursa olsun sıcak kalan ekstra kalın bir plakası bulunur ve termostatı lezzetli yemekleri garantiler. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 249,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Izgara

      Daha zengin lezzetleri keşfedin

      Bu güçlü fakat kompakt HD4417/20 Philips masaüstü ızgarada, lezzeti korumanıza yardımcı olan yüksek sıcaklık plakası bulunur. Çabucak ısınır, ne olursa olsun sıcak kalan ekstra kalın bir plakası bulunur ve termostatı lezzetli yemekleri garantiler. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Daha zengin lezzetleri keşfedin

        Lezzeti koruyan sürekli yüksek sıcaklık

        • 2000 W
        • Oluklu plaka (Ekstra kalın)
        • Yüksek ısılı ızgara plakaları
        Yüksek ısılı ızgara plakası tüm lezzeti korur

        Yüksek ısılı ızgara plakası tüm lezzeti korur

        Philips elektrikli ızgara plakasının yüksek sıcaklığı, yiyeceğin tüm suyunu ve lezzetini korur. Bunun nedeni yiyeceğin, ızgara yüzeyiyle temas ettiği anda cızırdamaya ve kızarmaya başlayarak, tüm lezzeti ait olduğu yerde - yiyeceğin içinde- tutan lezzetli bir kabuk oluşturmasıdır.

        Ekstra kalın ızgara plakası donmuş yiyecekle bile sıcak kalır

        Ekstra kalın ızgara plakası donmuş yiyecekle bile sıcak kalır

        Ekstra kalın ızgara plakası, standart bir ızgaraya kıyasla daha fazla ısı korur, böylece, üzerine donmuş yiyecek koyduğunuzda bile sıcak kalır. Bu sabit sıcaklık, yiyeceği daha hızlı ve daha eşit şekilde pişirir. Ayrıca, yiyeceği ızgara üzerine koyduğunuz ilk önemli anda da plakayı sıcak tutarak, tüm lezzeti ve suyu yiyeceğin içine hapseder.

        Ayarlanabilir termostat, her yiyecek için mükemmel sonuçlar sağlar

        Ayarlanabilir termostat, her yiyecek için mükemmel sonuçlar sağlar

        Ayarlanabilir termostat, mükemmel sonuç sağlar.

        Dikey saklaması kolay

        Dikey saklaması kolay

        Dikey olarak saklanması kolay; düzenli kablo ve tepsi saklama.

        Makinede yıkanabilen parçalar

        Makinede yıkanabilen parçalar

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar kolayca temizlenir.

        Yağ boşaltma

        Yağ boşaltma

        Fazla yağ, çıkarılabilir tepsiye boşaltılır.

        Hızlı ısınma ve ısıyı sabit tutmak için yüksek güç

        Cihazın yüksek gücü, ızgara plakasının hızlı ısınmasını sağlayarak, çalışma sıcaklığına çok çabuk ulaşmasını sağlar ve değerli vaktinizi almaz. Aynı zamanda, üzerine yiyecek yerleştirildiğinde ızgara plakasının ısısını koruyacağı anlamına gelir; çünkü, yüksek güç doğru sıcaklığa hızla ulaşılmasını sağlar.

        Yapışmayan ızgara yüzeyi

        Yapışmayan yüzey, yiyecek parçacıklarının cihaza yapışmasını önler.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Entegre açma/kapama düğmesi
          Evet
          Sıcaklık ışığı
          Evet
          Isı iletmeyen tutma yerleri
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet
          Kablo Saklama
          Evet
          Yağ tepsisi saklama
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          0,8  m
          Güç
          2000  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz

        • Tasarım ve kaplama

          Renk(ler)
          Metal/siyah
          Malzemeler
          Çelik muhafaza / ALU ızgara plakası / plastik parçalar

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları (G x Y x D)
          445,9 x 73 x 312  mm
          Cihaz ağırlığı
          3,7  kg
          Izgara plakası boyutları
          300 x 300  mm

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