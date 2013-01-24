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Bu güçlü fakat kompakt HD4417/20 Philips masaüstü ızgarada, lezzeti korumanıza yardımcı olan yüksek sıcaklık plakası bulunur. Çabucak ısınır, ne olursa olsun sıcak kalan ekstra kalın bir plakası bulunur ve termostatı lezzetli yemekleri garantiler. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha zengin lezzetleri keşfedin
Bu güçlü fakat kompakt HD4417/20 Philips masaüstü ızgarada, lezzeti korumanıza yardımcı olan yüksek sıcaklık plakası bulunur. Çabucak ısınır, ne olursa olsun sıcak kalan ekstra kalın bir plakası bulunur ve termostatı lezzetli yemekleri garantiler. Tüm faydaları görün
Daha zengin lezzetleri keşfedin
Bu güçlü fakat kompakt HD4417/20 Philips masaüstü ızgarada, lezzeti korumanıza yardımcı olan yüksek sıcaklık plakası bulunur. Çabucak ısınır, ne olursa olsun sıcak kalan ekstra kalın bir plakası bulunur ve termostatı lezzetli yemekleri garantiler. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha zengin lezzetleri keşfedin
Bu güçlü fakat kompakt HD4417/20 Philips masaüstü ızgarada, lezzeti korumanıza yardımcı olan yüksek sıcaklık plakası bulunur. Çabucak ısınır, ne olursa olsun sıcak kalan ekstra kalın bir plakası bulunur ve termostatı lezzetli yemekleri garantiler. Tüm faydaları görün
Izgara
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Philips elektrikli ızgara plakasının yüksek sıcaklığı, yiyeceğin tüm suyunu ve lezzetini korur. Bunun nedeni yiyeceğin, ızgara yüzeyiyle temas ettiği anda cızırdamaya ve kızarmaya başlayarak, tüm lezzeti ait olduğu yerde - yiyeceğin içinde- tutan lezzetli bir kabuk oluşturmasıdır.
Ekstra kalın ızgara plakası, standart bir ızgaraya kıyasla daha fazla ısı korur, böylece, üzerine donmuş yiyecek koyduğunuzda bile sıcak kalır. Bu sabit sıcaklık, yiyeceği daha hızlı ve daha eşit şekilde pişirir. Ayrıca, yiyeceği ızgara üzerine koyduğunuz ilk önemli anda da plakayı sıcak tutarak, tüm lezzeti ve suyu yiyeceğin içine hapseder.
Ayarlanabilir termostat, mükemmel sonuç sağlar.
Dikey olarak saklanması kolay; düzenli kablo ve tepsi saklama.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar kolayca temizlenir.
Fazla yağ, çıkarılabilir tepsiye boşaltılır.
Cihazın yüksek gücü, ızgara plakasının hızlı ısınmasını sağlayarak, çalışma sıcaklığına çok çabuk ulaşmasını sağlar ve değerli vaktinizi almaz. Aynı zamanda, üzerine yiyecek yerleştirildiğinde ızgara plakasının ısısını koruyacağı anlamına gelir; çünkü, yüksek güç doğru sıcaklığa hızla ulaşılmasını sağlar.
Yapışmayan yüzey, yiyecek parçacıklarının cihaza yapışmasını önler.
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım ve kaplama
Ağırlık ve boyutlar