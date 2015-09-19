Ekstra kalın ızgara plakası donmuş yiyecekle bile sıcak kalır

Ekstra kalın ızgara plakası, standart bir ızgaraya kıyasla daha fazla ısı korur, böylece, üzerine donmuş yiyecek koyduğunuzda bile sıcak kalır. Bu sabit sıcaklık, yiyeceği daha hızlı ve daha eşit şekilde pişirir. Ayrıca, yiyeceği ızgara üzerine koyduğunuz ilk önemli anda da plakayı sıcak tutarak, tüm lezzeti ve suyu yiyeceğin içine hapseder.