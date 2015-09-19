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  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
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Üretimden kaldırıldı

Izgara

HD4417/20

4.1
| (15) İncelemeler
Daha zengin lezzetleri keşfedin
Bu güçlü fakat kompakt HD4417/20 Philips masaüstü ızgarada, lezzeti korumanıza yardımcı olan yüksek sıcaklık plakası bulunur. Çabucak ısınır, ne olursa olsun sıcak kalan ekstra kalın bir plakası bulunur ve termostatı lezzetli yemekleri garantiler.
Tüm avantajları görüntüleyin

Lezzeti koruyan sürekli yüksek sıcaklık

Daha zengin lezzetleri keşfedin

  • 2000 W

  • Oluklu plaka (Ekstra kalın)

  • Yüksek ısılı ızgara plakaları

Yüksek ısılı ızgara plakası tüm lezzeti korur

Yüksek ısılı ızgara plakası tüm lezzeti korur

Philips elektrikli ızgara plakasının yüksek sıcaklığı, yiyeceğin tüm suyunu ve lezzetini korur. Bunun nedeni yiyeceğin, ızgara yüzeyiyle temas ettiği anda cızırdamaya ve kızarmaya başlayarak, tüm lezzeti ait olduğu yerde - yiyeceğin içinde- tutan lezzetli bir kabuk oluşturmasıdır.

Ekstra kalın ızgara plakası donmuş yiyecekle bile sıcak kalır

Ekstra kalın ızgara plakası donmuş yiyecekle bile sıcak kalır

Ekstra kalın ızgara plakası, standart bir ızgaraya kıyasla daha fazla ısı korur, böylece, üzerine donmuş yiyecek koyduğunuzda bile sıcak kalır. Bu sabit sıcaklık, yiyeceği daha hızlı ve daha eşit şekilde pişirir. Ayrıca, yiyeceği ızgara üzerine koyduğunuz ilk önemli anda da plakayı sıcak tutarak, tüm lezzeti ve suyu yiyeceğin içine hapseder.

Ayarlanabilir termostat, her yiyecek için mükemmel sonuçlar sağlar

Ayarlanabilir termostat, her yiyecek için mükemmel sonuçlar sağlar

Ayarlanabilir termostat, mükemmel sonuç sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.1

5 üzerinden

15

İncelemeler

19/09/2015

Türkiye

Türkiye

balkonda harika

Çabuk ısınıyor,dizayn olarak güzel, balkon için harika bu tür açık ızgarayı ev içinde zaten kullanmak uygun değil

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HD4417/20 Table grill için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HD4417/20 Table grill için yapılmıştır

24/05/2014

Türkiye

Türkiye

mükemmel bir ürün

merhaba phlips hd4417/20 elektrikli ızgaza ürünümü 1 yıldır devamlı kullanıyorum çok memnunum.kullanımı çok basit yer kaplamayan mutfağımın içinde ızgara yapabildiğim bir ürün aynı zamanda ızgaranın altında bulunan tavaya konulan su sayesinde et daha güzel pişiyor yağlar su dolu tavaya akıyor temizlenmesi çok kolay rahatça sökülebilen ürünümü bulaşık makinasında rahatça yıkayabiliyorum.şuanda piyasada fiyatı alabileceğiniz en dip fiyatlara satılıyor kaçırmayın hemen alın derim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HD4417/20 Table grill için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HD4417/20 Table grill için yapılmıştır

16/03/2014

Türkiye

Türkiye

mükemmel

Ürünü yeni kullanmaya başladım gerçekten şimdiye kadar kullandığım benzer ürünlerin en iyisi diyebilirim kısa sürede ısınıyor termostatlı olması nedeniyle aynı seviyede pişirme oluyor etleri kurutmuyor tasarım çok güzel temizleme kolaylığıda artı özellik şiddetle tavsiye ederim şimdiye kadar aldığım hiç bir philips üününden şikayetim olmaı bunda olduğu gibi çom teşekküler...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HD4417/20 Table grill için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HD4417/20 Table grill için yapılmıştır

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