2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HD4407/20
2000 W
Oluklu plaka
3 ızgara konumu
Izgara plakalarının yüksek sıcaklığı, yiyeceğin suyunu ve lezzetini korur. Çünkü yiyecek ızgaranın yüzeyleriyle temas ettiği anda pişmeye ve kahverengileşmeye başlar, böylece tüm lezzetleri olması gerektiği gibi yiyeceğin içinde tutan nefis bir çıtır dış katman oluşur.
Her yiyecek için mükemmel sonuçları elde etmeniz amacıyla her bir malzemeye yönelik en uygun sıcaklığı seçmek üzere geniş sıcaklık aralığı (70°C ila 230°C)
Dik şekilde saklanması kolaydır; kablo ve tepsi düzenli kalır.
1.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
dumanımkızım
04/12/2013
Türkiye
Philips ızgara
Bu ürünü beğenerek hem kendime hem de kızıma almıştım. Ancak hiç memnun kalmadım. Çok zayıf bir ürün. Açma kapama kolu hemen çatladı. Servise götürdüm bu garanti kapsamı dışında dediler. Poşetledim kaldırdım. Kullanmıyorum.
Bu değerlendirme HD4407/20 Sağlıklı ızgara için yapılmıştır
Bu değerlendirme HD4407/20 Sağlıklı ızgara için yapılmıştır