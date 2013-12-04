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  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
  • Daha zengin lezzetleri keşfedin
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Üretimden kaldırıldı

Sağlıklı ızgara

HD4407/20

1
| (1) Değerlendirme
Daha zengin lezzetleri keşfedin
Bu Philips sağlıklı ızgarada tüm lezzeti koruyan yüksek sıcaklık plakaları bulunmaktadır. Çabucak ısınan bu plakalar sabit bir sıcaklıkta kalarak güvenebileceğiniz sonuçlar verir ve farklı yemek pişirme tarzlarına uygun olarak eğik ya da yatay konumda kullanılabilirler.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yüksek sıcaklık plakalarıyla lezzeti koruyun

Daha zengin lezzetleri keşfedin

  • 2000 W

  • Oluklu plaka

  • 3 ızgara konumu

Yüksek sıcaklık ızgara plakaları tüm lezzeti korur

Yüksek sıcaklık ızgara plakaları tüm lezzeti korur

Izgara plakalarının yüksek sıcaklığı, yiyeceğin suyunu ve lezzetini korur. Çünkü yiyecek ızgaranın yüzeyleriyle temas ettiği anda pişmeye ve kahverengileşmeye başlar, böylece tüm lezzetleri olması gerektiği gibi yiyeceğin içinde tutan nefis bir çıtır dış katman oluşur.

Ayarlanabilir termostat her yiyecek için mükemmel sonuçlar sağlar

Ayarlanabilir termostat her yiyecek için mükemmel sonuçlar sağlar

Her yiyecek için mükemmel sonuçları elde etmeniz amacıyla her bir malzemeye yönelik en uygun sıcaklığı seçmek üzere geniş sıcaklık aralığı (70°C ila 230°C)

Dik şekilde saklanması kolaydır

Dik şekilde saklanması kolaydır

Dik şekilde saklanması kolaydır; kablo ve tepsi düzenli kalır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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1.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
2

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

Philips ızgara

Bu ürünü beğenerek hem kendime hem de kızıma almıştım. Ancak hiç memnun kalmadım. Çok zayıf bir ürün. Açma kapama kolu hemen çatladı. Servise götürdüm bu garanti kapsamı dışında dediler. Poşetledim kaldırdım. Kullanmıyorum.

Bu değerlendirme HD4407/20 Sağlıklı ızgara için yapılmıştır

Bu değerlendirme HD4407/20 Sağlıklı ızgara için yapılmıştır

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