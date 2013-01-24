Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın

Sandviçlerinizi istediğiniz şekilde hazırlayın. İstediğiniz herhangi bir sandviçi büyük tabakların arasına yerleştirin ve tercih ettiğiniz zaman değerini seçin. Yapışmayan, çıkarılabilir, bulaşık makinesine koyulabilen parçalar temizliği her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Tüm faydaları görün