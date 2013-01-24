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Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın
Sandviçlerinizi istediğiniz şekilde hazırlayın. İstediğiniz herhangi bir sandviçi büyük tabakların arasına yerleştirin ve tercih ettiğiniz zaman değerini seçin. Yapışmayan, çıkarılabilir, bulaşık makinesine koyulabilen parçalar temizliği her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın
Sandviçlerinizi istediğiniz şekilde hazırlayın. İstediğiniz herhangi bir sandviçi büyük tabakların arasına yerleştirin ve tercih ettiğiniz zaman değerini seçin. Yapışmayan, çıkarılabilir, bulaşık makinesine koyulabilen parçalar temizliği her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Tüm faydaları görün
Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın
Sandviçlerinizi istediğiniz şekilde hazırlayın. İstediğiniz herhangi bir sandviçi büyük tabakların arasına yerleştirin ve tercih ettiğiniz zaman değerini seçin. Yapışmayan, çıkarılabilir, bulaşık makinesine koyulabilen parçalar temizliği her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın
Sandviçlerinizi istediğiniz şekilde hazırlayın. İstediğiniz herhangi bir sandviçi büyük tabakların arasına yerleştirin ve tercih ettiğiniz zaman değerini seçin. Yapışmayan, çıkarılabilir, bulaşık makinesine koyulabilen parçalar temizliği her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Tüm faydaları görün
Sandviç makinesi
Toplam:
Büyük tabaklar sayesinde tüm sandviçler için uygundur.
900 Watt güç sayesinde hızlı ve lezzetli sonuçlar.
Sesli hazır sinyali bulunan dijital zamanlayıcı.
Güç açık ve kullanıma hazır ışıkları.
Çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir tabaklar sayesinde kolay temizlik.
Dikey, kompakt depolama.
Tasarım özellikleri
Teknik özellikler
Genel özellikler