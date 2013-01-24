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    Sandviç makinesi

    HD2415/80
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın
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      Sandviç makinesi

      HD2415/80
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın

      Sandviçlerinizi istediğiniz şekilde hazırlayın. İstediğiniz herhangi bir sandviçi büyük tabakların arasına yerleştirin ve tercih ettiğiniz zaman değerini seçin. Yapışmayan, çıkarılabilir, bulaşık makinesine koyulabilen parçalar temizliği her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Sandviç makinesi

      Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın

      Sandviçlerinizi istediğiniz şekilde hazırlayın. İstediğiniz herhangi bir sandviçi büyük tabakların arasına yerleştirin ve tercih ettiğiniz zaman değerini seçin. Yapışmayan, çıkarılabilir, bulaşık makinesine koyulabilen parçalar temizliği her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Tüm faydaları görün

      Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın

      Sandviçlerinizi istediğiniz şekilde hazırlayın. İstediğiniz herhangi bir sandviçi büyük tabakların arasına yerleştirin ve tercih ettiğiniz zaman değerini seçin. Yapışmayan, çıkarılabilir, bulaşık makinesine koyulabilen parçalar temizliği her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Sandviç makinesi

      Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın

      Sandviçlerinizi istediğiniz şekilde hazırlayın. İstediğiniz herhangi bir sandviçi büyük tabakların arasına yerleştirin ve tercih ettiğiniz zaman değerini seçin. Yapışmayan, çıkarılabilir, bulaşık makinesine koyulabilen parçalar temizliği her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör Sandviç Makinesi

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        Sandviç makinesi

        Toplam:

        Ekmeğinizi tam istediğiniz gibi kızartın

        Lezzetli sandviçler için zamanlayıcıyı ayarlayın

        • 900 W

        Büyük tabaklar sayesinde tüm sandviçler için uygundur

        Büyük tabaklar sayesinde tüm sandviçler için uygundur.

        900 Watt güç sayesinde hızlı ve lezzetli sonuçlar

        900 Watt güç sayesinde hızlı ve lezzetli sonuçlar.

        Sesli hazır sinyali bulunan dijital zamanlayıcı

        Sesli hazır sinyali bulunan dijital zamanlayıcı.

        Güç açık ve kullanıma hazır ışıkları

        Güç açık ve kullanıma hazır ışıkları.

        Çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir tabaklar sayesinde kolay temizlik

        Çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir tabaklar sayesinde kolay temizlik.

        Dikey, kompakt depolama

        Dikey, kompakt depolama.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          Fenolik muhafaza
          Renkler
          beyaz/sarı

        • Teknik özellikler

          Kordon uzunluğu
          0,9 m

        • Genel özellikler

          Yapışmaz kaplamalı plakalar
          Evet
          Isı iletmeyen tutacak
          Evet
          Kaymayan ayak
          Evet
          Kablo Saklama
          Evet

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