2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
900 W
Büyük tabaklar sayesinde tüm sandviçler için uygundur.
900 Watt güç sayesinde hızlı ve lezzetli sonuçlar.
Sesli hazır sinyali bulunan dijital zamanlayıcı.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
BilgeSonmezer
18/02/2018
Türkiye
Toaster
Çok iyi urun. Artik bulabileceğinizi sanmiyordum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD2415/80 Sandviç makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD2415/80 Sandviç makinesi için yapılmıştır