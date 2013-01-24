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Kolayca yapılan paniniler
Yüksek sıcaklıklı, yüksek güçlü Philips panini makinesi ve kesme ve kaplama plakalarıyla lezzetli paniniler hazırlayın. Dikey saklama seçeneği ve kablo sargısı sayesinde saklaması kolay. Yapışmaz kaplamalı plakaları sayesinde temizlemesi çok kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca yapılan paniniler
Yüksek sıcaklıklı, yüksek güçlü Philips panini makinesi ve kesme ve kaplama plakalarıyla lezzetli paniniler hazırlayın. Dikey saklama seçeneği ve kablo sargısı sayesinde saklaması kolay. Yapışmaz kaplamalı plakaları sayesinde temizlemesi çok kolay. Tüm faydaları görün
Kolayca yapılan paniniler
Yüksek sıcaklıklı, yüksek güçlü Philips panini makinesi ve kesme ve kaplama plakalarıyla lezzetli paniniler hazırlayın. Dikey saklama seçeneği ve kablo sargısı sayesinde saklaması kolay. Yapışmaz kaplamalı plakaları sayesinde temizlemesi çok kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca yapılan paniniler
Yüksek sıcaklıklı, yüksek güçlü Philips panini makinesi ve kesme ve kaplama plakalarıyla lezzetli paniniler hazırlayın. Dikey saklama seçeneği ve kablo sargısı sayesinde saklaması kolay. Yapışmaz kaplamalı plakaları sayesinde temizlemesi çok kolay. Tüm faydaları görün
Panini makinesi
Toplam:
Büyük tabaklar sayesinde tüm sandviçler için uygundur.
Dikey, kompakt depolama.
Soğuk tutacak.
Isınma ve kullanıma hazır ışıkları.
Tasarım özellikleri
Teknik özellikler
Genel özellikler