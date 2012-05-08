2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
700 W
Büyük tabaklar sayesinde tüm sandviçler için uygundur.
4.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Aysegul
08/05/2012
Türkiye
Kullanım kolaylığı var
Kolay taşınması sayesinde ve istediğiniz sertlikte enfes tostlar yapabiliyorsunuz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD2386/20 Panini makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD2386/20 Panini makinesi için yapılmıştır
ibrahimzn
08/05/2012
Türkiye
plakalar çok ama çok kalitesiz...
sahip olduğum tost makinasının modelini bulamadım listenizde 2-3 yıldır kullandığım bir cihaz sadece bir eleştiri ve isteğim var plakaları öyle kalitesiz bir malzemeye sahip ki yıkarken çok hassas davranıp bükülmesine eğilmesine izin vermemek için sarfettiğimiz çabalar boşa gidiyor en azından 5 yıllık tost makinası modellerinizle uyumlu döküm plaka olsaydı çok iyi olurdu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD2386/20 Panini makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HD2386/20 Panini makinesi için yapılmıştır