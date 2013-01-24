Kolayca yapılan paniniler

Yüksek sıcaklıklı, yüksek güçlü Philips panini makinesi ve kesme ve kaplama plakalarıyla lezzetli paniniler hazırlayın. Dikey saklama seçeneği ve kablo sargısı sayesinde saklaması kolay. Yapışmaz kaplamalı plakaları sayesinde temizlemesi çok kolay. Tüm faydaları görün