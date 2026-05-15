5000 Serisi Sandviç ve Waffle Makinesi
Dışı çıtır, içi erimiş sandviçler
Çıtır altın renkli paniniler, dolgulu sandviçler ve waffle'lar hazırlayın. Philips 5000 Serisi Sandviç Makinesi, güçlü ve eşit ısıtma sağlar, çıkarılabilir yapışmaz plakaları sayesinde üstün kullanım kolaylığı ve kolay temizlik sunar.
Dışı çıtır, içi erimiş sandviçler Artık lezzetli ve sıcacık sandviçleri, waffleları hazırlamak çok kolay! Sandviç makinesi Çıkarılabilir plakalar Dikey saklama Açma/kapama düğmesi Kolay kilitleme sistemi Waffle ve sandviçler için 3 set plaka
Değiştirilebilir plakalar sayesinde çıtır sandviçlerden dolgulu sandviçlere ve hatta waffle'lara kadar tüm favorilerinizi hazırlayabilirsiniz!
750 W güç ile mükemmel kızartma
750W gücündeki sandviç makinesi, hızlı ısınma özelliğiyle her şeyi çıtır ve altın sarısı olana kadar kızartır.
Kolay temizlik için çıkarılabilir yapışmaz plakalar
Artık yapışma ve ovma derdi yok. Uzun ömürlü yapışmaz kaplama sayesinde plakaları kolayca çıkarıp temizleyebilirsiniz.
Mükemmel eritme ve kızartma için eşit ısıtma
Sandviçlerinizin tadını tam istediğiniz gibi çıkarın: erimiş, ağız sulandıran ve her yeri mükemmel altın kahverengi.
Güvenlik ve kontrol için açma/kapama düğmesi
Sandviç makinenizi tek tuşla açıp kapatabilirsiniz.
Kompakt dikey saklama özelliği mutfağınızda yer tasarrufu sağlar
Sandviç makinesi, tezgahınızda veya dolabınızda kullanışlı saklama için dikey olarak durabilir.
Gösterge ışıkları, sandviç makinenizin ısındığını ve kullanıma hazır olduğunu gösterir.
Düzenli bir tezgah için dahili kablo saklama
Sarılabilir kablosu ile tezgahınız hep düzenli.
Sıkı bir kapanış için anında kilitlenen Kolay Kilit sistemi
Kilit özelliği ile sandviçlerinizi mükemmel şekilde bastırın.
Kesme ve mühürleme plakaları içindekileri içeride tutar
İçindekileri mühürlemek ve sandviçinizi yemeye hazır iki üçgene kesmek için sandviç plakalarını seçin.
Genel Teknik Özellikler
Birincil Malzeme
PF Önceden programlanmış ayarlar
Hayır İşlevler
Pişirme Ürün Tipi
Sandwich maker Su Haznesi Kapasitesi
Yok Kaymaz ayak
Evet Kablo uzunluğu
75 cm (açık uzunluk) Kablo Saklama
Evet Entegre açma/kapama düğmesi
Evet Güç ışığı
Evet BPA içermez
Evet Garanti
2 Yıl Değiştirilebilir plakalar
Evet
Teknik Özellikler
Güç
750W Gerilim
220-240 V Frekans
50-60 Hz Paketteki ürün sayısı
1 Pil/Akü Ürünü
Hayır
Uyumluluk
Birlikte Verilen Aksesuarlar 1
Waffle plakaları Birlikte Verilen Aksesuarlar 2
Panini plakaları
Güvenlik özelliği
Otomatik kapanma
Hayır
Ağırlık ve Boyutlar
Ürün Uzunluğu
23,9 cm Ürün Genişliği
23,6 cm Ürün Yüksekliği
11 cm Ürün Ağırlığı
2404 g Paket Uzunluğu
18,3 cm Paket Genişliği
26,3 cm Paket Yüksekliği
29,4 cm Paket Ağırlığı
643 g
Dayanıklılık
Çanta
%100 geri dönüştürülmüş içerik Kullanım Kılavuzu
%85 geri dönüştürülmüş kağıt
Menşei
Üretildiği Yer:
Çin
