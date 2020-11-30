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    Hairclipper series 3000

    Saç kesme makinesi

    HC3520/15
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolay ve eşit saç kesimi Kolay ve eşit saç kesimi Kolay ve eşit saç kesimi
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      Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

      HC3520/15
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolay ve eşit saç kesimi

      Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde kesin. Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip DualCut teknolojisi, iki kat daha hızlı* kesim yapar. Trim-n-Flow teknolojisinin sunduğu, tıkanmayı önleyecek şekilde tasarlanan tarak sayesinde tarzınızı tek seferde tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 319,99 TL

      Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

      Kolay ve eşit saç kesimi

      Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde kesin. Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip DualCut teknolojisi, iki kat daha hızlı* kesim yapar. Trim-n-Flow teknolojisinin sunduğu, tıkanmayı önleyecek şekilde tasarlanan tarak sayesinde tarzınızı tek seferde tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kolay ve eşit saç kesimi

      Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde kesin. Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip DualCut teknolojisi, iki kat daha hızlı* kesim yapar. Trim-n-Flow teknolojisinin sunduğu, tıkanmayı önleyecek şekilde tasarlanan tarak sayesinde tarzınızı tek seferde tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 319,99 TL

      Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

      Kolay ve eşit saç kesimi

      Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde kesin. Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip DualCut teknolojisi, iki kat daha hızlı* kesim yapar. Trim-n-Flow teknolojisinin sunduğu, tıkanmayı önleyecek şekilde tasarlanan tarak sayesinde tarzınızı tek seferde tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Hairclipper series 3000

        Hairclipper series 3000

        Saç kesme makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolay ve eşit saç kesimi

        Tıkanma olmadan hızlı kesim*

        • Paslanmaz çelik bıçaklar
        • 13 uzunluk ayarı
        • 75 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
        Sürekli kesim için Trim-n-Flow teknolojisi

        Sürekli kesim için Trim-n-Flow teknolojisi

        Yeni, yenilikçi tarağımız, saçın saç kesme makinesine sıkışmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece baştan sona kesintisiz olarak saçınızı kesmeye devam edebilirsiniz.

        2 kat daha hızlı kesim için çift taraflı bıçaklar

        2 kat daha hızlı kesim için çift taraflı bıçaklar

        Gelişmiş DualCut Teknolojimizle her türlü saçı kesin. Saçı tek taraflı bıçaklardan iki kat daha hızlı kesen yenilikçi iki taraflı kesici ünite.

        Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar

        Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar

        Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar son derece uzun ömürlüdür. 5 yıl sonra bile saçınızı ilk günkü gibi keser.

        Kolay seçilebilir kilitli 13 farklı uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

        Kolay seçilebilir kilitli 13 farklı uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

        İstediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Ayarlanabilir tarak, 1 mm - 23 mm arasında 2 mm kademelerle 12 kilitli uzunluk ayarı sunar. Saçınızı 0,5 mm uzunluğunda kesmek için tarağı tamamen çıkarın.

        8 saatlik şarjla 75 dakika kablosuz kullanım

        8 saatlik şarjla 75 dakika kablosuz kullanım

        Saç kesme makinesinin güçlü NiMH pilleri 8 saatlik şarjdan sonra 75 dakikaya kadar kablosuz güç sağlar. Maksimum güç ve özgürlük sunar.

        Daha rahat ve kontrollü kullanım için ergonomik tutma yeri

        Daha rahat ve kontrollü kullanım için ergonomik tutma yeri

        HAIRCLIPPER Series 3000, kullanımı rahat ve kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Özel dokusu ve tutma yeri, saç kesme makinesini kolayca hareket ettirmenizi ve saçınızın tamamının kesilmesini sağlar.

        Kolay temizleme için hızlı çıkan bıçaklar

        Kolay temizleme için hızlı çıkan bıçaklar

        Bıçakları hızlıca çıkarmak ve temizlemek için sökülebilir başlığı bastırarak çıkarın.

        Bakım ve yağlama gerektirmez

        Bakım ve yağlama gerektirmez

        Kolay bakım ve zamandan tasarruf için yağlamak gerekmez.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimiz 2 yıllık uluslararası garantiye sahiptir ve dünyanın her yerindeki gerilim değerlerine uygundur.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Trim-n-Flow teknolojisi
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          Kesici genişliği
          41 mm
          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar
          Uzunluk ayarı sayısı
          13
          Hassasiyet (adım aralığı)
          2 mm aralıklar
          Uzunluk ayarı aralığı
          0,5 - 23 mm

        • Aksesuarlar

          Tarak
          Ayarlanabilir saç tarağı
          Bakım
          Temizleme fırçası

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          • Çıkarılabilir kesici
          • Yıkanabilir bıçaklar
          Çalışma
          Kablolu ve Kablosuz kullanım
          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez

        • Güç

          Çalışma süresi
          75 dakikaya kadar
          Şarj
          8 saatte tam şarj
          Pil tipi
          Ni-MH
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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            Yorumlar

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            • Tıkanma olmadan daha hızlı kesim. Bir önceki tarak ile karşılaştırıldığında 19 mm'ye kadar uzunluktaki saç kesiminde test edilmiştir
            • Bir önceki Philips ürününe kıyasla 2 kadar daha hızlı kesim yapar
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