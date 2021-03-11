2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HC3520/15
Paslanmaz çelik bıçaklar
13 uzunluk ayarı
75 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
Yeni ve yenilikçi tarağıyla Philips saç kesme makinemiz, saçın saç kesme makinesine sıkışmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece baştan sona kesintisiz olarak saçınızı kesebilirsiniz.
Philips Hairclipper 3000, maksimum hassasiyet için gelişmiş DualCut Teknolojisine sahiptir. Çift bıçakla gelir ve ilk günkü kadar keskin kalacak şekilde tasarlanmıştır.
Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar son derece uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. 5 yıl sonra bile ilk günkü hassasiyet ve doğrulukla kesim yaparlar.
3.8
5 üzerinden
57
İncelemeler
t.benzer
11/03/2021
Türkiye
Kaliteli ve sessiz
İşini fazlasıyla yapıyor, ve bakımsız olması bşr avantaj. İleride bataryası bitse bile kablolu kullanılabilmesi iyi olmuş
Avantajlar
Sessiz ve bakımsız olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3520/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3520/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır
Assew
27/01/2021
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Hem ucuz hem de güzel
Ürünü kendi saçımı kendim kesmek için kullandım ve son derece başarılıydı, ufak ense düzeltmeleri içinde eşimden yardım aldım, herhangi bir şekilde çekme kopma olmadı son derece seri bir şekilde saçlarımı kestim, ürünü çok beğendim, fiyatı da son derece uygundu, bence herkesim evindenolması gereken ürünlerden biri
Avantajlar
Ucuz ve pratik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3520/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3520/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır
Yıldızcelik
08/01/2021
Türkiye
Ürün güzel
Farklı uzunluklarda saç kesme olanlara sunduğu için Herkese öneriyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3520/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3520/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Tıkanma olmadan daha hızlı kesim. Bir önceki tarak ile karşılaştırıldığında 19 mm'ye kadar uzunluktaki saç kesiminde test edilmiştir
Bir önceki Philips ürününe kıyasla 2 kadar daha hızlı kesim yapar