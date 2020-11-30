Kolay ve eşit saç kesimi

Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde kesin. Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip DualCut teknolojisi, iki kat daha hızlı* kesim yapar. Trim-n-Flow teknolojisinin sunduğu, tıkanmayı önleyecek şekilde tasarlanan tarak sayesinde tarzınızı tek seferde tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün