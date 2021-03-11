ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi
  • Kolay ve eşit saç kesimi

Üretimden kaldırıldı

Hairclipper series 3000Saç kesme makinesi

HC3520/15

3.8
| (57) İncelemeler
Kolay ve eşit saç kesimi
Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde kesin. Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip DualCut teknolojisi, iki kat daha hızlı* kesim yapar. Trim-n-Flow teknolojisinin sunduğu, tıkanmayı önleyecek şekilde tasarlanan tarak sayesinde tarzınızı tek seferde tamamlayabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

The world's most preferred electric male grooming brand1

Tıkanma olmadan hızlı kesim*

Kolay ve eşit saç kesimi

  • Paslanmaz çelik bıçaklar

  • 13 uzunluk ayarı

  • 75 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj

Sürekli kesim için Trim-n-Flow teknolojisi

Sürekli kesim için Trim-n-Flow teknolojisi

Yeni ve yenilikçi tarağıyla Philips saç kesme makinemiz, saçın saç kesme makinesine sıkışmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece baştan sona kesintisiz olarak saçınızı kesebilirsiniz.

Çift bıçakla maksimum hassasiyet

Çift bıçakla maksimum hassasiyet

Philips Hairclipper 3000, maksimum hassasiyet için gelişmiş DualCut Teknolojisine sahiptir. Çift bıçakla gelir ve ilk günkü kadar keskin kalacak şekilde tasarlanmıştır.

Mükemmel ama koruyucu bir düzeltme elde edin

Mükemmel ama koruyucu bir düzeltme elde edin

Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar son derece uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. 5 yıl sonra bile ilk günkü hassasiyet ve doğrulukla kesim yaparlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

57

İncelemeler

11/03/2021

Türkiye

Türkiye

Kaliteli ve sessiz

İşini fazlasıyla yapıyor, ve bakımsız olması bşr avantaj. İleride bataryası bitse bile kablolu kullanılabilmesi iyi olmuş

Avantajlar

Sessiz ve bakımsız olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3520/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3520/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır

27/01/2021

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Hem ucuz hem de güzel

Ürünü kendi saçımı kendim kesmek için kullandım ve son derece başarılıydı, ufak ense düzeltmeleri içinde eşimden yardım aldım, herhangi bir şekilde çekme kopma olmadı son derece seri bir şekilde saçlarımı kestim, ürünü çok beğendim, fiyatı da son derece uygundu, bence herkesim evindenolması gereken ürünlerden biri

Avantajlar

Ucuz ve pratik

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3520/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3520/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır

08/01/2021

Türkiye

Türkiye

Ürün güzel

Farklı uzunluklarda saç kesme olanlara sunduğu için Herkese öneriyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3520/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3520/15 Saç kesme makinesi için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Tıkanma olmadan daha hızlı kesim. Bir önceki tarak ile karşılaştırıldığında 19 mm'ye kadar uzunluktaki saç kesiminde test edilmiştir

  2. Bir önceki Philips ürününe kıyasla 2 kadar daha hızlı kesim yapar