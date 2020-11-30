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Kolay ve eşit saç kesimi
Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde kesin. Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip DualCut teknolojisi, iki kat daha hızlı* kesim yapar. Trim-n-Flow teknolojisinin sunduğu, tıkanmayı önleyecek şekilde tasarlanan tarak sayesinde tarzınızı tek seferde tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ve eşit saç kesimi
Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde kesin. Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip DualCut teknolojisi, iki kat daha hızlı* kesim yapar. Trim-n-Flow teknolojisinin sunduğu, tıkanmayı önleyecek şekilde tasarlanan tarak sayesinde tarzınızı tek seferde tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kolay ve eşit saç kesimi
Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde kesin. Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip DualCut teknolojisi, iki kat daha hızlı* kesim yapar. Trim-n-Flow teknolojisinin sunduğu, tıkanmayı önleyecek şekilde tasarlanan tarak sayesinde tarzınızı tek seferde tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ve eşit saç kesimi
Saçınızı hızlı ve kolay bir şekilde kesin. Kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip DualCut teknolojisi, iki kat daha hızlı* kesim yapar. Trim-n-Flow teknolojisinin sunduğu, tıkanmayı önleyecek şekilde tasarlanan tarak sayesinde tarzınızı tek seferde tamamlayabilirsiniz. Tüm faydaları görün