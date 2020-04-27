ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
  • SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*

Üretimden kaldırıldı

Hairclipper series 3000Saç kesme makinesi

HC3420/15

4.3
| (41) İncelemeler | 91% bu ürünü tavsiye ediyor
SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*
SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Daha hızlı ve keskin bir kesim için DualCut teknolojisi ile

SAÇ KESME MAKİNESİ 3000 Serisi - İki kat daha hızlı keser*

  • Paslanmaz çelik bıçaklar

  • 13 uzunluk ayarı

  • 60 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj

Daha az sürtünme sağlayan çift bilenmiş kesici ünite

Daha az sürtünme sağlayan çift bilenmiş kesici ünite

Çift bilenmiş kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştiren gelişmiş DualCut Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek ve her zaman aynı performansı gösterecek şekilde tasarlanmıştır.*

Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar.

Kolay seçilen ve kilitlenen 13 uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

Kolay seçilen ve kilitlenen 13 uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

1 mm - 23 mm arasında 2 mm kademelerle 12 kilitli uzunluk ayarı sunan ayarlanabilir tarağı kullanarak istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Dilerseniz tarağı kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.3

5 üzerinden

41

İncelemeler

91%

bu ürünü tavsiye ediyor

1

27/04/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Gayet memnunum

Gayet memnunum uyku apnesi hastasıyım maske takıyorum saçlar rahatsız ediyor o yüzden 1numara yapıyorum

Avantajlar

Philips en güvendiğim marka

Dezavantajlar

Pahalı aldım ama kendi hatam normalde fiyatı uygun

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper için yapılmıştır

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper için yapılmıştır

22/10/2019

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Mükemmel bir ürün PHİLİPS başka söze gerek yok.Teşekkür ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper için yapılmıştır

17/04/2019

Türkiye

Türkiye

harika

fiyatına göre muhteşem bir makine yolma yırtma gibi bir dorun yok şarjı uzun gidiyor temizliği kolay tavsiye ederim 3 yıldır kullanıyorum halen ilk günki gibi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Önceki Philips modeline göre