2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Paslanmaz çelik bıçaklar
13 uzunluk ayarı
60 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
Çift bilenmiş kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştiren gelişmiş DualCut Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek ve her zaman aynı performansı gösterecek şekilde tasarlanmıştır.*
Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar.
1 mm - 23 mm arasında 2 mm kademelerle 12 kilitli uzunluk ayarı sunan ayarlanabilir tarağı kullanarak istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Dilerseniz tarağı kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.
4.3
5 üzerinden
41
İncelemeler
91%
bu ürünü tavsiye ediyor
trendyniko
27/04/2020
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Gayet memnunum
Gayet memnunum uyku apnesi hastasıyım maske takıyorum saçlar rahatsız ediyor o yüzden 1numara yapıyorum
Avantajlar
Philips en güvendiğim marka
Dezavantajlar
Pahalı aldım ama kendi hatam normalde fiyatı uygun
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper için yapılmıştır
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper için yapılmıştır
mudeelka
22/10/2019
Türkiye
Mükemmel
Mükemmel bir ürün PHİLİPS başka söze gerek yok.Teşekkür ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper için yapılmıştır
abdullahkaragöz
17/04/2019
Türkiye
harika
fiyatına göre muhteşem bir makine yolma yırtma gibi bir dorun yok şarjı uzun gidiyor temizliği kolay tavsiye ederim 3 yıldır kullanıyorum halen ilk günki gibi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper için yapılmıştır
Önceki Philips modeline göre