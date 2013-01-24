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Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün
Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir. Tüm faydaları görün
Buharlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için hızlı kireç çözme sistemi
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder
Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar
Güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa daha fazla buhar nüfuz eder.
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç yönetimi
Boyut ve ağırlık
Garanti
Çevre dostu