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  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı
  • Garantili Buhar Performansı

Üretimden kaldırıldı

AzurBuharlı ütü

GC4537/70

4.7
| (44) İncelemeler | 97% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Garantili Buhar Performansı
Yenilikçi tasarımımız sayesinde kireç parçacıkları kolaylıkla kırılır ve otomatik olarak çıkarılabilen kireç haznesinde toplanır. Kireç, 15 saniyeden kısa bir sürede kolaylıkla yıkanır ve böylece mükemmel sonuçlar elde edilir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Gelişmiş Hızlı Kireç Çözme sistemimiz sayesinde

Garantili Buhar Performansı

  • 45 g/dk sürekli buhar

  • 200 g şok buhar

  • SteamGlide taban

Ütünüzü kolayca temizleyebilmeniz için hızlı kireç çözme sistemi

Ütünüzü kolayca temizleyebilmeniz için hızlı kireç çözme sistemi

Ütünüzün kolay temizlenmesi ve uzun ömürlü buhar performansı için Hızlı Kireç Çözme sistemi

200 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

200 g'a kadar şok buhar, inatçı kırışıklıkları giderir

İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz eder

2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

2400 W ile hızlı ısınma ve güçlü performans

Hızlı ütüleme için hızlı ısınma süresi ve güçlü performans sunar

Teknik Özellikler

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SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yedek parça veya aksesuar bulun

Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

44

İncelemeler

97%

bu ürünü tavsiye ediyor

1

02/11/2021

Türkiye

Türkiye

Ürün gercekten kullanışlı. Tavsiye ederim

Kırışıklık giderme konusunda tam bir uzman. Gayet iyi.

Bu değerlendirme Azur GC4567/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

Bu değerlendirme Azur GC4567/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

23/10/2021

Türkiye

Türkiye

Ürün fiyatına göre çok güzel

Ürün fiyatına göre çok güzel tüm dostlarıma tavsiye ediyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4567/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4567/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

22/10/2021

Türkiye

Türkiye

Mükemmel bir ürün çok kullanışlı

Herkese önerebileceğim çok güzel bir ürün hafif ve mükemmel

Avantajlar

Hafif kullanışlı kırışıklıkları çok güzel açması

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4567/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Azur GC4567/80 Buharlı ütü için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları