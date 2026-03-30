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  • İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada
  • İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada
  • İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada
  • İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada
  • İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada
  • İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada

Üretimden kaldırıldı

Orijinal yedek filtre3'ü 1 arada entegre

FY2180/30

İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada
NanoProtect HEPA, Aktif Karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz.
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Mükemmel uyum sağlayan orijinal Philips filtresi

İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada

  • 36 aya varan kullanım ömrü

  • HEPA+Aktif Karbon+Ön Filtre

  • 0,003 μm değerinde %99,97 filtreleme

  • Gazları ve kokuları filtreler

Kesintisiz yüksek performans için mükemmel uyum

Kesintisiz yüksek performans için mükemmel uyum

Orijinal Philips filtre, cihazın kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını sağlayacak mükemmel uyumu yakalamak için cihazla birlikte tasarlanmıştır.

Philips filtreler, cihazınızın etkili bir şekilde çalışmasını sağlar

Philips filtreler, cihazınızın etkili bir şekilde çalışmasını sağlar

Philips hava filtreleri, fabrikadan çıkmadan önce bir dizi zorunlu ve katı inceleme testinden geçer. Bu filtreler ayrıca 7/24 kesintisiz çalışma için zorlu kullanım ömrü ve dayanıklılık testlerine tabi tutulur. Filtrelerimiz, kullanım ömürlerinin sonuna kadar Philips hava temizleyicilerin en iyi şekilde performans göstermesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Kullanım kolaylığı ve üstün performans için 3 filtre 1 arada

Kullanım kolaylığı ve üstün performans için 3 filtre 1 arada

Silindirik 3'ü 1 arada filtre, üç filtreleme katmanını bir araya getirerek cihazınızın ilk günkü gibi çalışmasını sağlar.(6) Aktif Karbon, HEPA ve ön filtrelerimiz; kirliliğe yol açan maddeleri, virüsleri, alerjenleri ve bakterileri ortadan kaldıran ideal bir kombinasyondur. Daha temiz bir hava soluduğunuzdan emin olmak için üç filtreyi de aynı anda değiştirmenizi öneririz.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. (1) Önerilen kullanım ömrü, Philips kullanıcılarının ortalama kullanım süresi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kentsel alanlardaki dış ortam hava kirliliği seviyesi verilerine göre hesaplanır. Gerçek kullanım ömrü, kullanım ortamlarından ve frekanslardan etkilenir.

  2. (2) Yalnızca bağlantı özelliği olan belirli modeller için geçerlidir

  3. (3) Yalnızca Philips mağazasının bulunduğu ülkelerde geçerlidir

  4. (4) NanoProtect HEPA filtre malzemesi, HEPA H13 filtre malzemesine kıyasla daha düşük hava akışı direnci sağlar. NanoProtect filtreye sahip Philips hava temizleyici, aynı boyuttaki onaylı HEPA H13 filtresine sahip cihazlara göre daha yüksek bir temiz Hava Dağıtım Oranı (CADR) sunar

  5. (5) Filtreden geçen hava, DIN71460-1 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol ile test edilmiştir.

  6. (6) AC1711 veya 1715 Philips hava temizleyiciyle kullanılan filtreye bağlıdır

  7. (7) Airmid Healthgroup Ltd. şirketinde gerçekleştirilen Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, hava kaynaklı influenza A (H1N1) ile kontamine olmuş 28,5 m³'lük bir test odasında gerçekleştirilmiştir.

  8. (8) Harici laboratuvarda, kuş koronavirüsü (IBV) aerosolleriyle kontamine olmuş bir test odasında Philips HEPA NanoProtect filtreyle Mikrobiyal Azalma Oranı Testi.