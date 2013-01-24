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    Series 3

    Nano Koruma Filtresi

    FY2180/30
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her Zaman Daha Sağlıklı Hava Her Zaman Daha Sağlıklı Hava Her Zaman Daha Sağlıklı Hava
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      Series 3 Nano Koruma Filtresi

      FY2180/30
      Genel Derecelendirme / 5

      Her Zaman Daha Sağlıklı Hava

      Bu entegre HEPA ve aktif karbon filtresi; PM2.5, alerjenler, bakteriler ve virüsler dahil 0,003 um boyutuna kadar küçük zararlı parçacıkları etkili şekilde yakalar. Ek olarak formaldehit, TVOC ve kokuları nano büyüklüğündeki gözenekleriyle yakalayıp hapseder.

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Series 3 Nano Koruma Filtresi

      Her Zaman Daha Sağlıklı Hava

      Bu entegre HEPA ve aktif karbon filtresi; PM2.5, alerjenler, bakteriler ve virüsler dahil 0,003 um boyutuna kadar küçük zararlı parçacıkları etkili şekilde yakalar. Ek olarak formaldehit, TVOC ve kokuları nano büyüklüğündeki gözenekleriyle yakalayıp hapseder.

      Her Zaman Daha Sağlıklı Hava

      Bu entegre HEPA ve aktif karbon filtresi; PM2.5, alerjenler, bakteriler ve virüsler dahil 0,003 um boyutuna kadar küçük zararlı parçacıkları etkili şekilde yakalar. Ek olarak formaldehit, TVOC ve kokuları nano büyüklüğündeki gözenekleriyle yakalayıp hapseder.

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Series 3 Nano Koruma Filtresi

      Her Zaman Daha Sağlıklı Hava

      Bu entegre HEPA ve aktif karbon filtresi; PM2.5, alerjenler, bakteriler ve virüsler dahil 0,003 um boyutuna kadar küçük zararlı parçacıkları etkili şekilde yakalar. Ek olarak formaldehit, TVOC ve kokuları nano büyüklüğündeki gözenekleriyle yakalayıp hapseder.

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        Series 3

        Series 3

        Nano Koruma Filtresi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her Zaman Daha Sağlıklı Hava

        0,003 um boyutuna kadar küçük zararlı parçacıkları yakalar

        Polen, toz ve evcil hayvan tüyleri gibi alerjenleri temizler

        Polen, toz, ev tozu ve evcil hayvan tüyü de dahil olmak üzere alerjenleri temizlediği Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi (Ecarf) tarafından kanıtlanmıştır

        Bakteri ve virüsleri (H1N1) %99,9'a kadar yok eder

        H1N1 gibi bakteri ve virüsleri %99,9'a kadar yok ettiği Airmid tarafından kanıtlanmıştır.

        Hepsi bir arada tasarımıyla zahmetsiz filtre bakımı

        Entegre HEPA ve aktif karbon filtresi, kurulumu kolay ve rahat bir hale getirir.

        Formaldehit, TVOC ve kokuları yakalayıp hapseder

        Aktif karbon katmanının yüzey alanı 24 futbol sahası büyüklüğündedir.

        0,003 um boyutundaki parçacıkları etkili bir şekilde temizler (PM2.5'ten 800 kat büyük)

        Philips'in VitaShield teknolojisine sahip HEPA katmanı, 2,4 m2 yüzey alanına sahip ultra ince, örgü olmayan kumaştan üretilmiştir. Performansı, uzun ömürlü ve güçlüdür.

        Teknik Özellikler

        • Performans

          Bakterileri filtreler
          Evet
          Formaldehiti filtreler
          Evet
          PM2.5'i filtreler
          Evet
          Tolüeni filtreler
          Evet
          Virüsleri filtreler
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          1,1  kg
          Ambalajla birlikte ağırlık
          1,3  kg
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          228*288*286
          Ambalajın boyutları (UxGxY)
          325*325*500  mm

        • Değiştirme

          Entegre filtre
          2000(i) Serisi Temizleyiciler İçin

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

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