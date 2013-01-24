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Her Zaman Daha Sağlıklı Hava
Bu entegre HEPA ve aktif karbon filtresi; PM2.5, alerjenler, bakteriler ve virüsler dahil 0,003 um boyutuna kadar küçük zararlı parçacıkları etkili şekilde yakalar. Ek olarak formaldehit, TVOC ve kokuları nano büyüklüğündeki gözenekleriyle yakalayıp hapseder.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her Zaman Daha Sağlıklı Hava
Bu entegre HEPA ve aktif karbon filtresi; PM2.5, alerjenler, bakteriler ve virüsler dahil 0,003 um boyutuna kadar küçük zararlı parçacıkları etkili şekilde yakalar. Ek olarak formaldehit, TVOC ve kokuları nano büyüklüğündeki gözenekleriyle yakalayıp hapseder.
Her Zaman Daha Sağlıklı Hava
Bu entegre HEPA ve aktif karbon filtresi; PM2.5, alerjenler, bakteriler ve virüsler dahil 0,003 um boyutuna kadar küçük zararlı parçacıkları etkili şekilde yakalar. Ek olarak formaldehit, TVOC ve kokuları nano büyüklüğündeki gözenekleriyle yakalayıp hapseder.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her Zaman Daha Sağlıklı Hava
Bu entegre HEPA ve aktif karbon filtresi; PM2.5, alerjenler, bakteriler ve virüsler dahil 0,003 um boyutuna kadar küçük zararlı parçacıkları etkili şekilde yakalar. Ek olarak formaldehit, TVOC ve kokuları nano büyüklüğündeki gözenekleriyle yakalayıp hapseder.
Nano Koruma Filtresi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Polen, toz, ev tozu ve evcil hayvan tüyü de dahil olmak üzere alerjenleri temizlediği Alerji Araştırma Vakfı Avrupa Merkezi (Ecarf) tarafından kanıtlanmıştır
H1N1 gibi bakteri ve virüsleri %99,9'a kadar yok ettiği Airmid tarafından kanıtlanmıştır.
Entegre HEPA ve aktif karbon filtresi, kurulumu kolay ve rahat bir hale getirir.
Aktif karbon katmanının yüzey alanı 24 futbol sahası büyüklüğündedir.
Philips'in VitaShield teknolojisine sahip HEPA katmanı, 2,4 m2 yüzey alanına sahip ultra ince, örgü olmayan kumaştan üretilmiştir. Performansı, uzun ömürlü ve güçlüdür.
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