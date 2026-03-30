Kullanım kolaylığı ve üstün performans için 3 filtre 1 arada

Silindirik 3'ü 1 arada filtre, üç filtreleme katmanını bir araya getirerek cihazınızın ilk günkü gibi çalışmasını sağlar.(6) Aktif Karbon, HEPA ve ön filtrelerimiz; kirliliğe yol açan maddeleri, virüsleri, alerjenleri ve bakterileri ortadan kaldıran ideal bir kombinasyondur. Daha temiz bir hava soluduğunuzdan emin olmak için üç filtreyi de aynı anda değiştirmenizi öneririz.