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Orijinal yedek filtre 3'ü 1 arada entegre
Üretimden kaldırıldı
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FY2180/30
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Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)
NanoProtect HEPA, Aktif Karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz.
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