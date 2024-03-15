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Orijinal yedek filtre 3'ü 1 arada entegre

Üretimden kaldırıldı

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Orijinal yedek filtre3'ü 1 arada entegre

FY2180/30

Orijinal yedek filtre 3'ü 1 arada entegre

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF dosya, 213.9 kB
  • 15 March 2024

NanoProtect HEPA, Aktif Karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz.

  • PDF dosya
  • 13 August 2025

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