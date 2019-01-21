2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bluetooth®
Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.
Çift amplifikatör, her bir dönüştürücünün kendi amplifikatörüyle çalışması sayesinde woofer ve tweeter arasındaki modüller arası geçişi azaltarak gelişmiş ses performansı sunar. Sonuç olarak etkili, derin ve güçlü bas sesleri elde edilir ve daha yüksek frekanslarla çok fazla etkileşime geçilmez; böylece sesler net ve ayrıntılı duyulur. Hassas, aktif geçiş tasarımlı ürünün her bir dönüştürücüsünün faz ve frekans yanıt süresi daha iyi kontrol edilir, bu sayede daha dengeli ve doğal bir ses kazanılır.
MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
cem2930
21/01/2019
Türkiye
sorum var
bu ürünü televizyona bağlayıp tv deki sesi buradan alabilyormuyuz.tşkr
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme FX10 Mini Hi-Fi Sistemi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme FX10 Mini Hi-Fi Sistemi için yapılmıştır