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  • Kablosuz, güçlü müzik
  • Kablosuz, güçlü müzik
  • Kablosuz, güçlü müzik
  • Kablosuz, güçlü müzik
  • Kablosuz, güçlü müzik
  • Kablosuz, güçlü müzik

Üretimden kaldırıldı

Mini Hi-Fi Sistemi

FX10/12

4
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Kablosuz, güçlü müzik
Herhangi bir akıllı cihaz ile Bluetooth® aracılığıyla kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirin. Çift amplifikatör, daha iyi ses kalitesi ve 230 W RMS toplam çıkış gücü etkileyici müzik deneyimi sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Kablosuz, güçlü müzik

  • Bluetooth®

Akıllı telefonunuzdan Bluetooth™ üzerinden kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirin

Akıllı telefonunuzdan Bluetooth™ üzerinden kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirin

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Daha iyi bir ses performansı için çift amplifikatör

Daha iyi bir ses performansı için çift amplifikatör

Çift amplifikatör, her bir dönüştürücünün kendi amplifikatörüyle çalışması sayesinde woofer ve tweeter arasındaki modüller arası geçişi azaltarak gelişmiş ses performansı sunar. Sonuç olarak etkili, derin ve güçlü bas sesleri elde edilir ve daha yüksek frekanslarla çok fazla etkileşime geçilmez; böylece sesler net ve ayrıntılı duyulur. Hassas, aktif geçiş tasarımlı ürünün her bir dönüştürücüsünün faz ve frekans yanıt süresi daha iyi kontrol edilir, bu sayede daha dengeli ve doğal bir ses kazanılır.

MAX Sound özelliği ile anında güç artırma

MAX Sound özelliği ile anında güç artırma

MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

21/01/2019

Türkiye

Türkiye

sorum var

bu ürünü televizyona bağlayıp tv deki sesi buradan alabilyormuyuz.tşkr

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme FX10 Mini Hi-Fi Sistemi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme FX10 Mini Hi-Fi Sistemi için yapılmıştır

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