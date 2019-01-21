Daha iyi bir ses performansı için çift amplifikatör

Çift amplifikatör, her bir dönüştürücünün kendi amplifikatörüyle çalışması sayesinde woofer ve tweeter arasındaki modüller arası geçişi azaltarak gelişmiş ses performansı sunar. Sonuç olarak etkili, derin ve güçlü bas sesleri elde edilir ve daha yüksek frekanslarla çok fazla etkileşime geçilmez; böylece sesler net ve ayrıntılı duyulur. Hassas, aktif geçiş tasarımlı ürünün her bir dönüştürücüsünün faz ve frekans yanıt süresi daha iyi kontrol edilir, bu sayede daha dengeli ve doğal bir ses kazanılır.