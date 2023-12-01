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Mini Hi-Fi Sistemi

Üretimden kaldırıldı

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Mini Hi-Fi Sistemi

FX10/12

Mini Hi-Fi Sistemi

Üretimden kaldırıldı

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Philips Bluetooth hoparlörler, soundbar'lar, parti hoparlörleri, mikro müzik sistemleri, CD ses sistemleri ve taşınabilir radyoların belirli modellerinin kontrolünü destekler.

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Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 422.8 kB
  • 1 December 2023

Kullanıcı kılavuzu

  • PDF dosya, 950 kB
  • 9 December 2023

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