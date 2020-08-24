2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
FM16FD170D/00
Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün MOTION modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımlarınızı uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.
16 GB
Motion Modeli 2.0
2'li paket
Günlük veri depolama ve paylaşımlarınıza renk katmak ve eğlence faktörünü artırmak için moda renginizi seçin; pembe, mor, yeşil veya mavi
Kullanışlı 16 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda dosyayı veya daha büyük dosyaları masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden aktarabilir, paylaşabilir ve kaydedebilirsiniz.
Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.