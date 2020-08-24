2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
FM16FD170B/00
Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Kolay, kullanıcı dostu, tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücünün MOTION modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımlarınızı uygun fiyata kolayca yapabilmenize olanak sağlar.
16 GB
Motion Modeli 2.0
Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu
Parlak LED göstergesi, sürücünün düzgün şekilde takıldığını ve çalıştığını belirtir ve belleğe veya bellekten kopyalama yaparken daha hızlı yanıp söner.