      Café Aromis 8000 Serisi Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi

      EP8757/20

      Kafe kalitesinde kahve

      Philips Café Aromis ile kafe kalitesinde kahvenin tadını evinizde çıkarın. Espressodan cold brew'a kadar 50'den fazla içecek hazırlayın. Daha fazla kahve çekirdeğiyle* gerçek kafe lezzetini yakalayın. LatteGo Pro süt sistemi sayesinde sıcak veya soğuk ipeksi süt köpüğünün keyfini çıkarın. LatteGo Pro süt karafını suyun altında durulayarak 10 saniye içinde temizleyin.

      Café Aromis 8000 Serisi Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi

      Bu ürün
      Café Aromis 8000 Serisi
      Café Aromis 8000 Serisi

      Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi

      Kafe kalitesinde kahve

      Espressodan cold brew'a, istediğiniz yoğunlukta

      • BrewExtract teknolojisi ile kafe kalitesinde kahve
      • LatteGo Pro ile ipeksi ve yumuşacık bir süt köpüğü
      • Her ana uygun 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek
      • Zahmetsiz temizlik
      • Kullanımı kolay sezgisel ekran
      Daha fazla çekirdek, daha yoğun tat

      Daha fazla çekirdek, daha yoğun tat

      Kafe kalitesinde kahve lezzetinin sırrı ne mi? BrewExtract teknolojimiz, espresso makinenizle aşina olduğunuz kafe lezzetine ulaşmak için her demlemeye daha fazla kahve çekirdeği* koyup presler. Demlemenizi 7 farklı yoğunluk seviyesinde ayarlayabilirsiniz.

      En sevdiğiniz kafe lezzetleri için ipeksi ve yumuşacık süt köpüğü

      En sevdiğiniz kafe lezzetleri için ipeksi ve yumuşacık süt köpüğü

      Kafe kalitesinde sonuçlar aynı zamanda, sıcak veya soğuk olması fark etmeksizin ipeksi bir süt köpüğü demektir. Cappuccino'dan soğuk latteye kadar süt sistemimiz, hayvansal veya bitkisel sütleri kullanarak kafe kalitesinde kahve seçenekleri sunar. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, boru olmadığı için suyun altında durulayarak sadece 10 saniyede temizleyebilirsiniz. Yenilikçi süt sistemimiz LatteGo Pro ile süt köpüğü deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.

      Her ana uygun 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek

      Her ana uygun 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek

      Zengin espressolardan ferahlatıcı cold brew'lara kadar 50'den fazla sıcak ve soğuk kahve çeşitlerini keşfedin. Bu sıcak ve soğuk kahve makinesi, evde kafe seviyesinde çeşitlilik arayan aileler ve kahve severler için mükemmel çözümdür.

      Minimum temizlik, maksimum keyif

      Minimum temizlik, maksimum keyif

      LatteGo Pro'yu suyun altında durulayarak 10 saniyede temizleyin veya bulaşık makinesinde yıkayın. Demleme ünitesini musluk suyuyla durulayarak temizleyebilirsiniz. Kireç temizleme gibi bir temizlik programı uygulanması gerektiğinde makineniz sizi yönlendirecektir.

      En sevdiğiniz kahveye tek bir dokunuşla ulaşın

      En sevdiğiniz kahveye tek bir dokunuşla ulaşın

      Sezgisel dokunmatik TFT 4,3 inç ekran, tek dokunuşla demleme ve kişiselleştirilmiş kullanıcı profilleriyle zahmetsizce kahve yapmanızı sağlar. Basit arayüzü sayesinde evde kafe lezzetinde kahvelerin keyfini çıkarın.

      Evdeki Baristanız

      Evdeki Baristanız

      Her gün kahve deneyiminizi iyileştirmeye çalışan barista asistanınızla tanışın. Makinenizde veya HomeID uygulamanızda kullanabilirsiniz. Barista Asistanınıza kullandığınız kahve çekirdeklerini söyleyin ve baristanız çekirdeklerinizden en iyi sonucu alabilmeniz için demleme ayarlarını otomatik olarak düzenlesin. Barista Asistanı sayesinde uzaktan demleme yaparken bile damak zevkinize uygun yoğunluğu miktarı ve sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Barista Asistanı sayesinde her kahve mutfağınızdaki bir baristanın elinden çıkmış gibi hazırlanır.

      Gerçek Cold Brew tadı

      Gerçek Cold Brew tadı

      Ferahlatıcı cold brew bir düğme uzağınızda; dengeli ve pürüzsüz aroması sayesinde istediğiniz anda hazır.

      SilentBrew teknolojisi ile %40 daha sessiz**

      SilentBrew teknolojisi ile %40 daha sessiz**

      Patentli silent brew teknolojimiz ile sessizce kahve demleme deneyiminin keyfini çıkarın. Makinelerimiz sessiz öğütme özelliği ile önceki modellere göre %40 daha az sessiz çalışır ve Quiet Mark sertifikalıdır.

      Taze kahve çekirdeklerinden hazırlanan kahve keyfi

      Taze kahve çekirdeklerinden hazırlanan kahve keyfi

      Kafe kalitesinde kahve lezzetinin olmazsa olmazı taze öğütülmüş çekirdekten kahvedir. En sevdiğiniz çekirdekleri hazneye ekleyin, kahvenizi seçin ve öğütücünüze bırakın. Öğütme ayarını damak zevkinize göre inceden kalına 12 ayar içerisinden seçin.

      Ekstra shot özelliği sayesinde daha yoğun tat

      Ekstra shot özelliği sayesinde daha yoğun tat

      Extra shot işlevi kahvenize acılık katmadan daha belirgin bir aroma katar. Extrashot özelliğini "önceden öğütülmüş kahve" kullanmadığınız herhangi bir kahve tarifinde kullanabilirsiniz.

      Eco moduyla su ve enerji kullanımından tasarruf edin

      Eco moduyla su ve enerji kullanımından tasarruf edin

      Kahve kalitesinden ödün vermeden su ve enerji tüketimini azaltmak için Eco ayarını kullanın. Philips Café Aromis, ana ışıkları ve fincan ışıklarını varsayılan süreden daha erken kısmanıza, durularken daha az su kullanmanıza, bekleme moduna daha hızlı geçmenize veya parlaklığı kısmanızı sağlar.

      AquaClean sayesinde kireç temizlemeden 5000 fincana kadar*** kahve demleyin

      AquaClean sayesinde kireç temizlemeden 5000 fincana kadar*** kahve demleyin

      AquaClean filtre sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar kahve demleyin. AquaClean filtre kahveyi hazırlamaya başlamadan önce suyu arıtır. Bu sayede kahveniz daha lezzetli olur.

      HomeID uygulamasıyla uzaktan demleyin ve ipuçları alın

      HomeID uygulamasıyla uzaktan demleyin ve ipuçları alın

      Yolculuğunuzun her aşamasında size eşlik eden dijital baristanıza HomeID uygulaması üzerinden erişin kahve tavsiyeleri, tarifler ve yardım alın.

      Evinizde lüks bir kahve deneyimi için tasarlandı

      Evinizde lüks bir kahve deneyimi için tasarlandı

      Philips Café Aromis tam otomatik espresso makinesi yalnızca leziz kahveler yapmakla kalmaz. Mutfağınızı da bir üst seviyeye taşır. Zarif kaplaması, yumuşak kenarları ve sezgisel ekranı evinize şık ve modern bir hava katar.

      Daha çok fincan, daha az dolum

      Daha çok fincan, daha az dolum

      1,9 litrelik büyük su haznesiyle daha fazla lezzet, daha az dolum. Aileyle veya arkadaşlarınızla bir aradayken çok sayıda kahve içmek için yeterlidir.

        Kahve kaynağı
        Taze kahve çekirdekleri
        Kullanıcı müdahalesi
        Düğmeye dokunmak yeterlidir
        Önceden programlanmış içecekler
        54
        Porsiyon sayısı
        2
        Basınç
        15 bar
        Dahili öğütücü
        Evet
        Öğütücü ayarları
        12
        Kahve çekirdeği haznesinin kapasitesi
        275 g
        Süt köpürtme
        Evet
        Süt çözümü
        LatteGo Pro
        Süt kabı
        0,25 L
        Su Haznesi Kapasitesi
        1,9 L
        Profiller
        8
        Birincil Malzeme
        Plastik
        İkincil Malzeme
        Metal
        Teknoloji
        BrewExtract Teknolojisi, Çekirdek Ayarlama, Hızlı Başlangıç, LatteGo Pro, SilentBrew
        Arayüz
        Sezgisel TFT Dokunmatik Ekran 4,3 inç
        Garanti
        2 yıl
        Bağlantı
        Evet
        Makinede yıkanabilir parçalar
        Evet

        Enerji Verimliliği sınıfı
        Sınıf A
        Güç
        1500 W
        Gerilim
        230 V
        Frekans
        50Hz
        Paketteki ürün sayısı
        1

        Otomatik kapanma zamanlayıcısı
        Evet
        Güvenlik sertifikası
        Evet

        Ürün Uzunluğu
        452 mm
        Ürün Genişliği
        251 mm
        Ürün Yüksekliği
        389 mm
        Ürün Ağırlığı
        9,3 kg
        Paket Uzunluğu
        493 mm
        Paket Genişliği
        289 mm
        Paket Yüksekliği
        473 mm
        Paket Ağırlığı
        10-12,3 kg

        Birlikte Verilen Aksesuarlar 1
        LatteGo Pro Sıcak
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 2
        LatteGo Pro Soğuk
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 3
        AquaClean Filtre
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 4
        Ölçüm Kaşığı
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 5
        Su Sertliği Test Şeridi
        İlgili Aksesuarlar 1
        Kahve yağı temizleyici tabletler
        İlgili Aksesuarlar 2
        Espresso makinesi kireç çözücü

        Kullanım Kılavuzu
        >%75 geri dönüştürülmüş kağıt
        Ambalaj
        >%95 geri dönüştürülmüş malzeme

        Üretildiği Yer:
        Romanya

        Bekleme modu güç tüketimi
        0,2 W
        Kapalı mod güç tüketimi
        Yok
        Ağa bağlı bekleme modu güç tüketimi
        0,4 W
        Otomatik olarak bekleme moduna geçmeden önceki süre
        15 dk
        Otomatik olarak kapanma moduna geçmeden önceki süre
        Yok
        Otomatik olarak ağa bağlı bekleme moduna geçmeden önceki süre
        15 dk
        Ölçüm standardı
        EN 50564:2011

      • * Diğer tüm Philips Otomatik Espresso makinelerine kıyasla
      • ** Önceki Philips espresso makineleriyle karşılaştırıldığında
      • *** Makinede belirtildikçe yapılacak 8 filtre değişimi temel alınmıştır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir
