EP8757/20
Kafe kalitesinde kahve
Philips Café Aromis ile kafe kalitesinde kahvenin tadını evinizde çıkarın. Espressodan cold brew'a kadar 50'den fazla içecek hazırlayın. Daha fazla kahve çekirdeğiyle* gerçek kafe lezzetini yakalayın. LatteGo Pro süt sistemi sayesinde sıcak veya soğuk ipeksi süt köpüğünün keyfini çıkarın. LatteGo Pro süt karafını suyun altında durulayarak 10 saniye içinde temizleyin.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Philips Tam Otomatik Kahve Makinesi
toplam
recurring payment
Kafe kalitesinde kahve lezzetinin sırrı ne mi? BrewExtract teknolojimiz, espresso makinenizle aşina olduğunuz kafe lezzetine ulaşmak için her demlemeye daha fazla kahve çekirdeği* koyup presler. Demlemenizi 7 farklı yoğunluk seviyesinde ayarlayabilirsiniz.
Kafe kalitesinde sonuçlar aynı zamanda, sıcak veya soğuk olması fark etmeksizin ipeksi bir süt köpüğü demektir. Cappuccino'dan soğuk latteye kadar süt sistemimiz, hayvansal veya bitkisel sütleri kullanarak kafe kalitesinde kahve seçenekleri sunar. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, boru olmadığı için suyun altında durulayarak sadece 10 saniyede temizleyebilirsiniz. Yenilikçi süt sistemimiz LatteGo Pro ile süt köpüğü deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın.
Zengin espressolardan ferahlatıcı cold brew'lara kadar 50'den fazla sıcak ve soğuk kahve çeşitlerini keşfedin. Bu sıcak ve soğuk kahve makinesi, evde kafe seviyesinde çeşitlilik arayan aileler ve kahve severler için mükemmel çözümdür.
LatteGo Pro'yu suyun altında durulayarak 10 saniyede temizleyin veya bulaşık makinesinde yıkayın. Demleme ünitesini musluk suyuyla durulayarak temizleyebilirsiniz. Kireç temizleme gibi bir temizlik programı uygulanması gerektiğinde makineniz sizi yönlendirecektir.
Sezgisel dokunmatik TFT 4,3 inç ekran, tek dokunuşla demleme ve kişiselleştirilmiş kullanıcı profilleriyle zahmetsizce kahve yapmanızı sağlar. Basit arayüzü sayesinde evde kafe lezzetinde kahvelerin keyfini çıkarın.
Her gün kahve deneyiminizi iyileştirmeye çalışan barista asistanınızla tanışın. Makinenizde veya HomeID uygulamanızda kullanabilirsiniz. Barista Asistanınıza kullandığınız kahve çekirdeklerini söyleyin ve baristanız çekirdeklerinizden en iyi sonucu alabilmeniz için demleme ayarlarını otomatik olarak düzenlesin. Barista Asistanı sayesinde uzaktan demleme yaparken bile damak zevkinize uygun yoğunluğu miktarı ve sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Barista Asistanı sayesinde her kahve mutfağınızdaki bir baristanın elinden çıkmış gibi hazırlanır.
Ferahlatıcı cold brew bir düğme uzağınızda; dengeli ve pürüzsüz aroması sayesinde istediğiniz anda hazır.
Patentli silent brew teknolojimiz ile sessizce kahve demleme deneyiminin keyfini çıkarın. Makinelerimiz sessiz öğütme özelliği ile önceki modellere göre %40 daha az sessiz çalışır ve Quiet Mark sertifikalıdır.
Kafe kalitesinde kahve lezzetinin olmazsa olmazı taze öğütülmüş çekirdekten kahvedir. En sevdiğiniz çekirdekleri hazneye ekleyin, kahvenizi seçin ve öğütücünüze bırakın. Öğütme ayarını damak zevkinize göre inceden kalına 12 ayar içerisinden seçin.
Extra shot işlevi kahvenize acılık katmadan daha belirgin bir aroma katar. Extrashot özelliğini "önceden öğütülmüş kahve" kullanmadığınız herhangi bir kahve tarifinde kullanabilirsiniz.
Kahve kalitesinden ödün vermeden su ve enerji tüketimini azaltmak için Eco ayarını kullanın. Philips Café Aromis, ana ışıkları ve fincan ışıklarını varsayılan süreden daha erken kısmanıza, durularken daha az su kullanmanıza, bekleme moduna daha hızlı geçmenize veya parlaklığı kısmanızı sağlar.
AquaClean filtre sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana kadar kahve demleyin. AquaClean filtre kahveyi hazırlamaya başlamadan önce suyu arıtır. Bu sayede kahveniz daha lezzetli olur.
Yolculuğunuzun her aşamasında size eşlik eden dijital baristanıza HomeID uygulaması üzerinden erişin kahve tavsiyeleri, tarifler ve yardım alın.
Philips Café Aromis tam otomatik espresso makinesi yalnızca leziz kahveler yapmakla kalmaz. Mutfağınızı da bir üst seviyeye taşır. Zarif kaplaması, yumuşak kenarları ve sezgisel ekranı evinize şık ve modern bir hava katar.
1,9 litrelik büyük su haznesiyle daha fazla lezzet, daha az dolum. Aileyle veya arkadaşlarınızla bir aradayken çok sayıda kahve içmek için yeterlidir.
Genel Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Güvenlik özelliği
Ağırlık ve Boyutlar
Uyumluluk
Dayanıklılık
Menşei
Enerji tasarrufu
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.