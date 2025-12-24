Evdeki Baristanız

Her gün kahve deneyiminizi iyileştirmeye çalışan barista asistanınızla tanışın. Makinenizde veya HomeID uygulamanızda kullanabilirsiniz. Barista Asistanınıza kullandığınız kahve çekirdeklerini söyleyin ve baristanız çekirdeklerinizden en iyi sonucu alabilmeniz için demleme ayarlarını otomatik olarak düzenlesin. Barista Asistanı sayesinde uzaktan demleme yaparken bile damak zevkinize uygun yoğunluğu miktarı ve sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Barista Asistanı sayesinde her kahve mutfağınızdaki bir baristanın elinden çıkmış gibi hazırlanır.