Sıcak ve buzlu kahve tariflerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
LatteGo 5500'deki 20 lezzetli kahve tarifinden birini seçin. Sütlü latte'lerden ferahlatıcı buzlu kahvelere kadar her içecek mükemmel aroma ve krema ile ideal sıcaklıkta hazırlanır. LatteGo, ipeksi pürüzsüzlükte köpük oluşturur ve kolay temizlenir.
5500 Serisi
Tam otomatik espresso makinesi
LatteGo, en hızlı temizlenen süt sistemi*
20 içecek
LatteGo
Parlak Siyah
20 sıcak ve soğuk içecek parmaklarınızın ucunda
Espresso, sütlü latte ve cappuccino gibi içinizi ısıtan içeceklerden ferahlatan soğuk kahvelere kadar 20 tarifimiz mevcuttur. Kahve hazırlama sistemimizi, soğuk kahvelerin bile sıcak içeceklerle aynı lezzetli aromaya sahip olmasını sağlayacak şekilde kalibre ettik.
LatteGo köpürtme sistemi, yumuşacık süt lezzeti sunar
Önceden ayarlanmış 12 tarif içerir. Espresso, americano, latte, cappuccino, ristretto, buzlu kahve gibi sıcak ve soğuk içecekleri ideal sıcaklık ve aromayla hazırlar. Tam otomatik kahve makinesi arayanlar için idealdir.
QuickStart ile suyun ısınmasını beklemeden kahveniz hazır
QuickStart özelliği sayesinde cihazı açar açmaz kahve hazırlamaya başlayabilirsiniz. Suyun ısınmasını beklemeden anında kahve yapar. Gelişmiş TFT ekran ile tüm tariflere hızlıca erişilebilir.
%100 seramik öğütücüler sayesinde daha belirgin aroma
Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahve çekirdeklerinizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Dayanıklı seramik öğütücüler; ince tozdan kalın parçacıklara kadar 12 farklı șekilde ayarlanabilir.
Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema
Aroma Extract sistemimiz, su sıcaklığını 90°C ile 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek sıcaklık ile aroma arasında ideal dengeyi yakalar.
Ekstra shot özelliği sayesinde daha yoğun tat
Ekstra shot işlevimizi kullanarak acılık olmadan daha belirgin aromanın keyfini çıkarın. Öğütülmüş kahve kullanmadığınız herhangi bir kahve tarifimize ekleyebilirsiniz.
AquaClean sayesinde kireç temizlemeden 5000 fincana kadar*** kahve demleyin
AquaClean, suyu arıtarak kahvenizin kalitesini artırmak için tasarlanmış patentli su filtremizdir. Kahve makinenizin su devresinde kireç oluşumunu da engeller. Filtreyi düzenli olarak değiştirerek kireç sorunu olmadan 5000** fincana kadar kahve hazırlayın.
Eco Ayarlarıyla su ve enerji kullanımından tasarruf edin
Kahve kalitesinden ödün vermeden su ve enerji tüketimini azaltmak için beş Eco ayarından birini kullanın. 5500 serimiz, ana ışıkları ve fincan ışıklarını varsayılan süreden daha erken kısmanıza, durularken daha az su kullanmanıza, bekleme moduna daha hızlı geçmenize veya parlaklığı kısmanıza olanak tanır.
Uygulamamızdan ilham ve destek alın
HomeID uygulamamızdan makinenizle ilgili tüm bilgileri öğrenin ve yeni, kafe tarzı ve birbirinden lezzetli kahve tariflerini keşfedin.
LatteGo süt sistemini 10 saniyeden kısa sürede temizleyebilirsiniz
LatteGo süt sistemimiz, sadece 2 parçadan oluşan borusuz tasarımıyla 10 saniyeden kısa bir sürede musluk altında veya bulaşık makinesinde temizlenebilir.
SilentBrew teknolojisi ile %40 daha sessiz**
Patentli SilentBrew teknolojimiz ile aromatik kahvelerinizi hazırlarken sessizliğin tadını çıkarın. Yeni makinelerimiz, ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle önceki modellere göre %40 daha sessiz çalışır ve Quiet Mark sertifikalıdır.
Renkli Dokunmatik Ekran ile Kolay Kahve Seçimi ve Kişiselleştirme
Renkli simgelere sahip modern dokunmatik ekranımızdan en sevdiğiniz içecekleri seçebilir, kahve sertliğini, miktarı ve süt köpüğü seviyesini ayarlayabilirsiniz. Tercihlerinizi kaydetmek mi istiyorsunuz? İçeceğinizi dört kullanıcı profilinden birine kaydedebilirsiniz.
Teknik Özellikler
Genel Teknik Özellikler
Kahve kaynağı
Taze kahve çekirdekleri
Kullanıcı müdahalesi
Düğmeye dokunmak yeterlidir
Ürün Tipi
Tam otomatik kahve makinesi
İçecekler
Espresso, Kahve, Cappuccino, Latte macchiato, Buzlu kahve, Sıcak su, Americano, Caffè crema, Caffè latte, Seyahat Fincanı, Espresso Lungo, Ristretto, Flat white, Café au lait, Ice latte
Önceden programlanmış içecekler
20
Porsiyon sayısı
2
Basınç
15 bar
Dahili öğütücü
Evet
Öğütücü ayarları
12
Kahve çekirdeği haznesinin kapasitesi
275 g
Süt köpürtme
Evet
Süt çözümü
LatteGo
Süt kabı
0,26 l
Su Haznesi Kapasitesi
1,8 l
Profiller
4'ten fazla konuk
Birincil Malzeme
Plastik
İkincil Malzeme
Metal
Teknoloji
QuickStart, LatteGo, SilentBrew
Arayüz
Sezgisel TFT ekran
Garanti
2 yıl
Bağlantı
Hayır
Makinede yıkanabilir parçalar
Evet
Teknik Özellikler
Enerji Verimliliği sınıfı
Sınıf A
Güç
1500 W
Gerilim
230 V
Frekans
50Hz
Paketteki ürün sayısı
1
Güvenlik özelliği
Otomatik kapanma zamanlayıcısı
Evet
Güvenlik sertifikası
Evet
Ağırlık ve Boyutlar
Ürün Uzunluğu
433 mm
Ürün Genişliği
246 mm
Ürün Yüksekliği
372 mm
Ürün Ağırlığı
8 kg
Paket Uzunluğu
491,5 mm
Paket Genişliği
287,5 mm
Paket Yüksekliği
478 mm
Paket Ağırlığı
10-12,3 kg
Uyumluluk
Birlikte Verilen Aksesuarlar 2
Ölçüm Kaşığı
Birlikte Verilen Aksesuarlar 3
Su Sertliği Test Şeridi
Birlikte Verilen Aksesuarlar 4
AquaClean filtre
Birlikte Verilen Aksesuarlar 5
LatteGo Saklama Kapağı
İlgili Aksesuarlar 1
Kahve yağı temizleyici tabletler
İlgili Aksesuarlar 2
Espresso makinesi kireç çözücü
İlgili Aksesuarlar 3
Temizleme fırçası
İlgili Aksesuarlar 4
Philips demleme grubu yağlayıcı
Dayanıklılık
Kullanım Kılavuzu
>%75 geri dönüştürülmüş kağıt
Ambalaj
>%95 geri dönüştürülmüş malzeme
Menşei
Üretildiği Yer:
Çin
Enerji tasarrufu
Bekleme modu güç tüketimi
0,2 W
Kapalı mod güç tüketimi
Yok
Ağa bağlı bekleme modu güç tüketimi
Yok
Otomatik olarak bekleme moduna geçmeden önceki süre
