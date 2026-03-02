  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    Sıcak ve buzlu kahve tariflerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

      5500 Serisi Tam otomatik espresso makinesi

      EP5541/50

      Genel Derecelendirme / 5
      Yorum Yorum

      Sıcak ve buzlu kahve tariflerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

      LatteGo 5500'deki 20 lezzetli kahve tarifinden birini seçin. Sütlü latte'lerden ferahlatıcı buzlu kahvelere kadar her içecek mükemmel aroma ve krema ile ideal sıcaklıkta hazırlanır. LatteGo, ipeksi pürüzsüzlükte köpük oluşturur ve kolay temizlenir.

      5500 Serisi Tam otomatik espresso makinesi

      Sıcak ve buzlu kahve tariflerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

      LatteGo, en hızlı temizlenen süt sistemi*

      • 20 içecek
      • LatteGo
      • Parlak Siyah
      20 sıcak ve soğuk içecek parmaklarınızın ucunda

      20 sıcak ve soğuk içecek parmaklarınızın ucunda

      Espresso, sütlü latte ve cappuccino gibi içinizi ısıtan içeceklerden ferahlatan soğuk kahvelere kadar 20 tarifimiz mevcuttur. Kahve hazırlama sistemimizi, soğuk kahvelerin bile sıcak içeceklerle aynı lezzetli aromaya sahip olmasını sağlayacak şekilde kalibre ettik.

      LatteGo köpürtme sistemi, yumuşacık süt lezzeti sunar

      LatteGo köpürtme sistemi, yumuşacık süt lezzeti sunar

      Önceden ayarlanmış 12 tarif içerir. Espresso, americano, latte, cappuccino, ristretto, buzlu kahve gibi sıcak ve soğuk içecekleri ideal sıcaklık ve aromayla hazırlar. Tam otomatik kahve makinesi arayanlar için idealdir.

      QuickStart ile suyun ısınmasını beklemeden kahveniz hazır

      QuickStart ile suyun ısınmasını beklemeden kahveniz hazır

      QuickStart özelliği sayesinde cihazı açar açmaz kahve hazırlamaya başlayabilirsiniz. Suyun ısınmasını beklemeden anında kahve yapar. Gelişmiş TFT ekran ile tüm tariflere hızlıca erişilebilir.

      %100 seramik öğütücüler sayesinde daha belirgin aroma

      %100 seramik öğütücüler sayesinde daha belirgin aroma

      Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahve çekirdeklerinizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Dayanıklı seramik öğütücüler; ince tozdan kalın parçacıklara kadar 12 farklı șekilde ayarlanabilir.

      Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema

      Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema

      Aroma Extract sistemimiz, su sıcaklığını 90°C ile 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek sıcaklık ile aroma arasında ideal dengeyi yakalar.

      Ekstra shot özelliği sayesinde daha yoğun tat

      Ekstra shot özelliği sayesinde daha yoğun tat

      Ekstra shot işlevimizi kullanarak acılık olmadan daha belirgin aromanın keyfini çıkarın. Öğütülmüş kahve kullanmadığınız herhangi bir kahve tarifimize ekleyebilirsiniz.

      AquaClean sayesinde kireç temizlemeden 5000 fincana kadar*** kahve demleyin

      AquaClean sayesinde kireç temizlemeden 5000 fincana kadar*** kahve demleyin

      AquaClean, suyu arıtarak kahvenizin kalitesini artırmak için tasarlanmış patentli su filtremizdir. Kahve makinenizin su devresinde kireç oluşumunu da engeller. Filtreyi düzenli olarak değiştirerek kireç sorunu olmadan 5000** fincana kadar kahve hazırlayın.

      Eco Ayarlarıyla su ve enerji kullanımından tasarruf edin

      Eco Ayarlarıyla su ve enerji kullanımından tasarruf edin

      Kahve kalitesinden ödün vermeden su ve enerji tüketimini azaltmak için beş Eco ayarından birini kullanın. 5500 serimiz, ana ışıkları ve fincan ışıklarını varsayılan süreden daha erken kısmanıza, durularken daha az su kullanmanıza, bekleme moduna daha hızlı geçmenize veya parlaklığı kısmanıza olanak tanır.

      Uygulamamızdan ilham ve destek alın

      Uygulamamızdan ilham ve destek alın

      HomeID uygulamamızdan makinenizle ilgili tüm bilgileri öğrenin ve yeni, kafe tarzı ve birbirinden lezzetli kahve tariflerini keşfedin.

      LatteGo süt sistemini 10 saniyeden kısa sürede temizleyebilirsiniz

      LatteGo süt sistemini 10 saniyeden kısa sürede temizleyebilirsiniz

      LatteGo süt sistemimiz, sadece 2 parçadan oluşan borusuz tasarımıyla 10 saniyeden kısa bir sürede musluk altında veya bulaşık makinesinde temizlenebilir.

      SilentBrew teknolojisi ile %40 daha sessiz**

      SilentBrew teknolojisi ile %40 daha sessiz**

      Patentli SilentBrew teknolojimiz ile aromatik kahvelerinizi hazırlarken sessizliğin tadını çıkarın. Yeni makinelerimiz, ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle önceki modellere göre %40 daha sessiz çalışır ve Quiet Mark sertifikalıdır.

      Renkli Dokunmatik Ekran ile Kolay Kahve Seçimi ve Kişiselleştirme

      Renkli Dokunmatik Ekran ile Kolay Kahve Seçimi ve Kişiselleştirme

      Renkli simgelere sahip modern dokunmatik ekranımızdan en sevdiğiniz içecekleri seçebilir, kahve sertliğini, miktarı ve süt köpüğü seviyesini ayarlayabilirsiniz. Tercihlerinizi kaydetmek mi istiyorsunuz? İçeceğinizi dört kullanıcı profilinden birine kaydedebilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Kahve kaynağı
        Taze kahve çekirdekleri
        Kullanıcı müdahalesi
        Düğmeye dokunmak yeterlidir
        Ürün Tipi
        Tam otomatik kahve makinesi
        İçecekler
        Espresso, Kahve, Cappuccino, Latte macchiato, Buzlu kahve, Sıcak su, Americano, Caffè crema, Caffè latte, Seyahat Fincanı, Espresso Lungo, Ristretto, Flat white, Café au lait, Ice latte
        Önceden programlanmış içecekler
        20
        Porsiyon sayısı
        2
        Basınç
        15 bar
        Dahili öğütücü
        Evet
        Öğütücü ayarları
        12
        Kahve çekirdeği haznesinin kapasitesi
        275 g
        Süt köpürtme
        Evet
        Süt çözümü
        LatteGo
        Süt kabı
        0,26 l
        Su Haznesi Kapasitesi
        1,8 l
        Profiller
        4'ten fazla konuk
        Birincil Malzeme
        Plastik
        İkincil Malzeme
        Metal
        Teknoloji
        QuickStart, LatteGo, SilentBrew
        Arayüz
        Sezgisel TFT ekran
        Garanti
        2 yıl
        Bağlantı
        Hayır
        Makinede yıkanabilir parçalar
        Evet

      • Teknik Özellikler

        Enerji Verimliliği sınıfı
        Sınıf A
        Güç
        1500 W
        Gerilim
        230 V
        Frekans
        50Hz
        Paketteki ürün sayısı
        1

      • Güvenlik özelliği

        Otomatik kapanma zamanlayıcısı
        Evet
        Güvenlik sertifikası
        Evet

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        433 mm
        Ürün Genişliği
        246 mm
        Ürün Yüksekliği
        372 mm
        Ürün Ağırlığı
        8 kg
        Paket Uzunluğu
        491,5 mm
        Paket Genişliği
        287,5 mm
        Paket Yüksekliği
        478 mm
        Paket Ağırlığı
        10-12,3 kg

      • Uyumluluk

        Birlikte Verilen Aksesuarlar 2
        Ölçüm Kaşığı
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 3
        Su Sertliği Test Şeridi
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 4
        AquaClean filtre
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 5
        LatteGo Saklama Kapağı
        İlgili Aksesuarlar 1
        Kahve yağı temizleyici tabletler
        İlgili Aksesuarlar 2
        Espresso makinesi kireç çözücü
        İlgili Aksesuarlar 3
        Temizleme fırçası
        İlgili Aksesuarlar 4
        Philips demleme grubu yağlayıcı

      • Dayanıklılık

        Kullanım Kılavuzu
        >%75 geri dönüştürülmüş kağıt
        Ambalaj
        >%95 geri dönüştürülmüş malzeme

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Çin

      • Enerji tasarrufu

        Bekleme modu güç tüketimi
        0,2 W
        Kapalı mod güç tüketimi
        Yok
        Ağa bağlı bekleme modu güç tüketimi
        Yok
        Otomatik olarak bekleme moduna geçmeden önceki süre
        30 dk
        Ölçüm standardı
        EN 50564:2011

      • * Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2023) temel alınmıştır.
      • **Önceki Philips espresso makineleriyle karşılaştırıldığında
      • ***Makinede belirtildikçe yapılacak 8 kez filtre değişimi temel alınmıştır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
