    12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

      Philips 5400 Serisi Tam otomatik espresso makineleri

      EP5441/50

      Genel Derecelendirme / 5
      Yorum

      12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

      Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir*

      Tüm faydaları görün

      Philips 5400 Serisi Tam otomatik espresso makineleri

      12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

      LatteGo; şimdiye kadarki en hızlı süt temizleme sistemi*

      • 12 İçecek
      • LatteGo süt çözümü
      • Siyah
      • TFT ekran
      Café au lait dahil 12 farklı kahvenin tadına varın

      Café au lait dahil 12 farklı kahvenin tadına varın

      İçtiğiniz her fincan kahvenin tadına varın. Tam otomatik espresso makineniz sert bir espresso'dan hafif bir cappuccino'ya kadar tüm kahveleri hiç zorluk çıkartmadan hemen hazırlar.

      Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin

      Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca seçin

      Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız oldukça basit. Taze çekirdekten yapılan kahvenin yoğunluğunu dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ve istediğiniz kahvenin keyfini çıkarabilirsiniz.

      Kahve özelleştirme seçeneğinin kolay ayarları sayesinde dilediğiniz yoğunlukta ve miktarda kahve ve süt ayarı yapabilirsiniz.

      Kahve özelleştirme seçeneğinin kolay ayarları sayesinde dilediğiniz yoğunlukta ve miktarda kahve ve süt ayarı yapabilirsiniz.

      Kişiselleştirme özelliği sayesinde kahvenizin aromasını ve kıvamını istediğiniz gibi ayarlayın.

      Ekstra shot özelliği sayesinde daha yoğun tat

      Ekstra shot özelliği sayesinde daha yoğun tat

      Kahve özelleştirme seçeneğinin ekstra shot özelliği sayesinde kahvenize acılık katmadan yoğunluğunu artırın.

      Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema

      Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema

      Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

      12 adım ayarına sahip öğütücüyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayın

      12 adım ayarına sahip öğütücüyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayın

      Dayanıklı seramik öğütücülerimiz 12 adım ayarına sahiptir. Böylece kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.

      Dayanıklı seramik öğütücüler ile 20.000 bardak üstün kaliteli kahve

      Dayanıklı seramik öğütücüler ile 20.000 bardak üstün kaliteli kahve

      Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Keskin kenarlı öğütücülerimiz, çekirdeklerinizden en iyi aromayı ve lezzeti çıkarır. Kalından ultra inceye kadar en az 20.000 fincanlık kahveye dayanacak şekilde %100 seramik malzemeden üretilmiştir.

      2 Parçadan oluşan LatteGo’nun temizliği çok kolaydır.

      2 Parçadan oluşan LatteGo’nun temizliği çok kolaydır.

      Lattego süt haznesi, damlama tepsisi ve atık kahve haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve hijyenik bir temizlik sağlayarak kolaylık sunar.

      AquaClean sayesinde kireç temizlemeden 5000 fincana kadar*** kahve demleyin

      AquaClean sayesinde kireç temizlemeden 5000 fincana kadar*** kahve demleyin

      Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizleme işlemine gerek kalmadan 5000* bardağa kadar kahve demleyebilir ve temiz, arıtılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz.

      Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolaydır

      Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolaydır

      Demleme grubu tüm tam otomatik kahve makinelerinde en önemli kısımdır ve düzenli olarak temizlenmelidir. Çıkarılabilir demleme grubu, musluk suyu altında durulanarak tamamen temizlenebilir.

      Mutfağınız için tasarlanan şık ve premium makine

      Mutfağınız için tasarlanan şık ve premium makine

      Makinenin şık tasarımı sayesinde kahveniz her zaman ön planda. Krom ön kısım, her kahve alışınızda arka planda premium bir görünüm sunar ve mutfağınıza şık bir dokunuş katar.

      Evde taze demlenmiş ipeksi pürüzsüzlükte cappuccino.

      Evde taze demlenmiş ipeksi pürüzsüzlükte cappuccino.

      En sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatiflerinizle bile ipeksi pürüzsüzlükteki cappuccino'nun tadını çıkarın. Siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde LatteGo, doğru miktarda yağ ve protein içeren çeşitli süt ve bitki bazlı alternatifleri mümkün olan en yoğun köpük tabakasına dönüştürür.

      4 kullanıcı profili sayesinde her seferinde mükemmel sonuçlar

      Kişisel tercihlerinizi kaydeden dört kullanıcı profili sayesinde her seferinde sevdiğiniz kahveyi için. Ekstra misafir profili sayesinde misafirleriniz sizin tercihlerinizi değiştirmeden diledikleri kahvenin keyfini çıkarabilir.

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Kahve kaynağı
        Taze kahve çekirdekleri
        Kullanıcı müdahalesi
        Düğmeye dokunmak yeterlidir
        Ürün Tipi
        Tam otomatik espresso makinesi
        İçecekler
        Espresso, Kahve, Cappuccino, Latte macchiato, Sıcak su, Americano, Caffè crema, Caffè latte, Ristretto, Café au lait, Buzlu Americano, Buzlu Espresso, Köpüklü süt
        Önceden programlanmış içecekler
        12
        Porsiyon sayısı
        2
        Basınç
        15 bar
        Dahili öğütücü
        Evet
        Öğütücü ayarları
        12
        Kahve çekirdeği haznesinin kapasitesi
        275 g
        Süt köpürtme
        Evet
        Süt çözümü
        LatteGo
        Süt kabı
        0,26 l
        Su Haznesi Kapasitesi
        1,8 l
        Profiller
        2'den fazla konuk
        Birincil Malzeme
        Plastik
        İkincil Malzeme
        Metal
        Teknoloji
        LatteGo, QuickStart, SlientBrew
        Arayüz
        Sezgisel TFT ekran
        Garanti
        2 yıl
        Bağlantı
        Hayır
        Makinede yıkanabilir parçalar
        Evet

      • Teknik Özellikler

        Enerji Verimliliği sınıfı
        Sınıf A
        Güç
        1500 W
        Gerilim
        230 V
        Frekans
        50 Hz
        Paketteki ürün sayısı
        1

      • Güvenlik özelliği

        Otomatik kapanma zamanlayıcısı
        Evet
        Güvenlik sertifikası
        Evet

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        433 mm
        Ürün Genişliği
        246 mm
        Ürün Yüksekliği
        371 mm
        Ürün Ağırlığı
        8 kg
        Paket Uzunluğu
        491,5 mm
        Paket Genişliği
        287,5 mm
        Paket Yüksekliği
        478 mm
        Paket Ağırlığı
        10-12,3 kg

      • Uyumluluk

        Birlikte Verilen Aksesuarlar 2
        Ölçüm Kaşığı
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 3
        Su Sertliği Test Şeridi
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 4
        AquaClean Filtre
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 5
        LatteGo Saklama Kapağı
        İlgili Aksesuarlar 1
        Kahve yağı temizleyici tabletler
        İlgili Aksesuarlar 2
        Espresso makinesi kireç çözücü
        İlgili Aksesuarlar 3
        Temizleme fırçası
        İlgili Aksesuarlar 4
        Philips demleme grubu yağlayıcı

      • Dayanıklılık

        Kullanım Kılavuzu
        >%75 geri dönüştürülmüş kağıt
        Ambalaj
        >%95 geri dönüştürülmüş malzeme

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Romanya

      • Enerji tasarrufu

        Bekleme modu güç tüketimi
        0,2 W
        Kapalı mod güç tüketimi
        Yok
        Ağa bağlı bekleme modu güç tüketimi
        Yok
        Otomatik olarak bekleme moduna geçmeden önceki süre
        30 dk
        Ölçüm standardı
        EN 50564:2011

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.
      Yorumlar

      • Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2018) temel alınmıştır.
      • *70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.
      • **Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
