EP5441/50
12 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir*Tüm faydaları görün
İçtiğiniz her fincan kahvenin tadına varın. Tam otomatik espresso makineniz sert bir espresso'dan hafif bir cappuccino'ya kadar tüm kahveleri hiç zorluk çıkartmadan hemen hazırlar.
Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız oldukça basit. Taze çekirdekten yapılan kahvenin yoğunluğunu dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ve istediğiniz kahvenin keyfini çıkarabilirsiniz.
Kişiselleştirme özelliği sayesinde kahvenizin aromasını ve kıvamını istediğiniz gibi ayarlayın.
Kahve özelleştirme seçeneğinin ekstra shot özelliği sayesinde kahvenize acılık katmadan yoğunluğunu artırın.
Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.
Dayanıklı seramik öğütücülerimiz 12 adım ayarına sahiptir. Böylece kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.
Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Keskin kenarlı öğütücülerimiz, çekirdeklerinizden en iyi aromayı ve lezzeti çıkarır. Kalından ultra inceye kadar en az 20.000 fincanlık kahveye dayanacak şekilde %100 seramik malzemeden üretilmiştir.
Lattego süt haznesi, damlama tepsisi ve atık kahve haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve hijyenik bir temizlik sağlayarak kolaylık sunar.
Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizleme işlemine gerek kalmadan 5000* bardağa kadar kahve demleyebilir ve temiz, arıtılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz.
Demleme grubu tüm tam otomatik kahve makinelerinde en önemli kısımdır ve düzenli olarak temizlenmelidir. Çıkarılabilir demleme grubu, musluk suyu altında durulanarak tamamen temizlenebilir.
Makinenin şık tasarımı sayesinde kahveniz her zaman ön planda. Krom ön kısım, her kahve alışınızda arka planda premium bir görünüm sunar ve mutfağınıza şık bir dokunuş katar.
En sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatiflerinizle bile ipeksi pürüzsüzlükteki cappuccino'nun tadını çıkarın. Siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde LatteGo, doğru miktarda yağ ve protein içeren çeşitli süt ve bitki bazlı alternatifleri mümkün olan en yoğun köpük tabakasına dönüştürür.
Kişisel tercihlerinizi kaydeden dört kullanıcı profili sayesinde her seferinde sevdiğiniz kahveyi için. Ekstra misafir profili sayesinde misafirleriniz sizin tercihlerinizi değiştirmeden diledikleri kahvenin keyfini çıkarabilir.
