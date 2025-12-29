Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu
Tek dokunuşla mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 6 sıcak ve ferahlatıcı içeceğin tadını çıkarın. LatteGo, sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar; kurulumu kolaydır ve 10 saniye kadar kısa bir sürede temizlenebilir*.
3300 Serisi
Tam otomatik espresso makinesi
toplam
recurring payment
LatteGo; şimdiye kadarki en hızlı süt temizleme sistemi*
6 İçecek
LatteGo
Parlak Siyah
6 sıcak ve ferahlatıcı içecek
Espresso, sade kahve, cappuccino, latte macchiato, sıcak su ve soğuk kahveye kadar 6 popüler içecek çeşidinin tadını çıkarın. Benzersiz demleme sistemimiz ile çekirdek aroması daha düşük sıcaklıkta, daha yavaș bir akıș hızıyla demlenir. İçeceğinize buz katın ve nefis soğuk kahvenizin tadını çıkarın.
SilentBrew ile kahvenizi hazırlarken sessizliğin tadını çıkarın
Patentli SilentBrew teknolojimiz makine seslerini azaltarak aromatik kahve hazırlama deneyiminin keyfini daha fazla çıkarmanızı sağlar. Makinelerimiz, ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle önceki modellere göre %40 daha az gürültü çıkarır ve Quiet Mark sertifikalıdır.
AquaClean filtre
AquaClean, suyu arıtarak kahvenizin kalitesini artırmak için tasarlanmış patentli su filtremizdir. Kahve makinenizin su devresinde kireç oluşumunu da engeller. Filtreyi düzenli olarak değiştirerek kireç sorunu olmadan 5000* fincana kadar kahve hazırlayın.
%100 seramik öğütücüler
Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Dayanıklı seramik öğütücüler ince tozdan kalın parçacıklara 12 farklı şekilde ayarlanabilir
LatteGo ile yumuşacık süt köpüğü
LatteGo, güçlü siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde tek bir düğmeye dokunarak en sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatifleriyle bile sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar.
Kolay kahve seçimi ve özelleştirme
Renkli simgelerle tasarlanmış modern dokunmatik ekran sayesinde favori içeceğinizi zahmetsizce seçin. My Coffee Choice fonksiyonu ile kahvenizi tam istediğiniz gibi kişiselleştirin. Kahvenizin yoğunluğunu, miktarını ve süt köpüğü seviyesini damak zevkinize göre ayarlayın.
HomeID Mobil Uygulaması ile zahmetsiz, ilham verici tarifler
HomeID uygulamamız üzerinden makinenizle ilgili tüm bilgilere kolayca ulaşın ve yeni, kafe tarzı kahve tariflerini keşfedin.
Șimdiye kadarki en hızlı temizlenen süt sistemi
LatteGo, sadece 2 parçadan oluşan borusuz tasarımıyla musluk altında veya bulaşık makinesinde 10 saniyede temizlenebilir; en hızlı temizlenen süt sistemidir.** Philips, tamamlayıcı temizlik gerektirdiğinden otomatik temizleme sunmaz.
Teknik Özellikler
Genel Teknik Özellikler
Kahve kaynağı
Taze kahve çekirdekleri
Kullanıcı müdahalesi
Düğmeye dokunmak yeterlidir
Ürün Tipi
Tam otomatik kahve makinesi
İçecekler
Espresso, Kahve, Cappuccino, Latte Macchiato, Buzlu Kahve, Sıcak Su
Önceden programlanmış içecekler
5
Porsiyon sayısı
2
Basınç
15 bar
Dahili öğütücü
Evet
Öğütücü ayarları
12
Kahve çekirdeği haznesinin kapasitesi
275 g
Süt köpürtme
Evet
Süt çözümü
LatteGo
Süt kabı
0,26 l
Su Haznesi Kapasitesi
1,8 l
Profiller
Hayır
Birincil Malzeme
Plastik
İkincil Malzeme
Metal
Teknoloji
SilentBrew, LatteGo
Arayüz
Sezgisel dokunmatik ekran
Garanti
2 yıl
Bağlantı
Hayır
Makinede yıkanabilir parçalar
Evet
Teknik Özellikler
Enerji Verimliliği sınıfı
Sınıf A
Güç
1500 W
Gerilim
230 V
Frekans
50 Hz
Paketteki ürün sayısı
1
Güvenlik özelliği
Otomatik kapanma zamanlayıcısı
Evet
Güvenlik sertifikası
Evet
Ağırlık ve Boyutlar
Ürün Uzunluğu
371 mm
Ürün Genişliği
246 mm
Ürün Yüksekliği
433 mm
Ürün Ağırlığı
8 kg
Paket Uzunluğu
491,5 mm
Paket Genişliği
287,5 mm
Paket Yüksekliği
487 mm
Paket Ağırlığı
10-12,3 kg
Uyumluluk
Birlikte Verilen Aksesuarlar 1
AquaClean filtre
Birlikte Verilen Aksesuarlar 5
LatteGo Saklama Kapağı
İlgili Aksesuarlar 1
Kahve yağı temizleyici tabletler
Su Sertliği Test Şeridi
İlgili Aksesuarlar 2
Espresso makinesi kireç çözücü
İlgili Aksesuarlar 3
Temizleme fırçası
İlgili Aksesuarlar 4
Philips demleme grubu yağlayıcı
İlgili Aksesuarlar 5
Ölçüm Kaşığı
Dayanıklılık
Kullanım Kılavuzu
>%75 geri dönüştürülmüş kağıt
Ambalaj
>%95 geri dönüştürülmüş malzeme
Menşei
Üretildiği Yer:
Romanya
Enerji tasarrufu
Bekleme modu güç tüketimi
0,2 W
Kapalı mod güç tüketimi
Yok
Ağa bağlı bekleme modu güç tüketimi
Yok
Otomatik olarak bekleme moduna geçmeden önceki süre
