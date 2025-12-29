  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

      3300 Serisi Tam otomatik espresso makinesi

      EP3341/50

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

      Tek dokunuşla mükemmel krema, aroma ve sıcaklığa sahip 6 sıcak ve ferahlatıcı içeceğin tadını çıkarın. LatteGo, sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar; kurulumu kolaydır ve 10 saniye kadar kısa bir sürede temizlenebilir*.

      Tüm faydaları görün

      3300 Serisi Tam otomatik espresso makinesi

      3300 Serisi
      3300 Serisi

      Tam otomatik espresso makinesi

      Taze kahve çekirdeklerinin tadını çıkarmanın en kolay yolu

      LatteGo; şimdiye kadarki en hızlı süt temizleme sistemi*

      • 6 İçecek
      • LatteGo
      • Parlak Siyah
      6 sıcak ve ferahlatıcı içecek

      6 sıcak ve ferahlatıcı içecek

      Espresso, sade kahve, cappuccino, latte macchiato, sıcak su ve soğuk kahveye kadar 6 popüler içecek çeşidinin tadını çıkarın. Benzersiz demleme sistemimiz ile çekirdek aroması daha düşük sıcaklıkta, daha yavaș bir akıș hızıyla demlenir. İçeceğinize buz katın ve nefis soğuk kahvenizin tadını çıkarın.

      SilentBrew ile kahvenizi hazırlarken sessizliğin tadını çıkarın

      SilentBrew ile kahvenizi hazırlarken sessizliğin tadını çıkarın

      Patentli SilentBrew teknolojimiz makine seslerini azaltarak aromatik kahve hazırlama deneyiminin keyfini daha fazla çıkarmanızı sağlar. Makinelerimiz, ses koruması ve sessiz öğütme özelliğiyle önceki modellere göre %40 daha az gürültü çıkarır ve Quiet Mark sertifikalıdır. 

      AquaClean filtre

      AquaClean filtre

      AquaClean, suyu arıtarak kahvenizin kalitesini artırmak için tasarlanmış patentli su filtremizdir. Kahve makinenizin su devresinde kireç oluşumunu da engeller. Filtreyi düzenli olarak değiştirerek kireç sorunu olmadan 5000* fincana kadar kahve hazırlayın.

      %100 seramik öğütücüler

      %100 seramik öğütücüler

      Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Dayanıklı seramik öğütücüler ince tozdan kalın parçacıklara 12 farklı şekilde ayarlanabilir

      LatteGo ile yumuşacık süt köpüğü

      LatteGo ile yumuşacık süt köpüğü

      LatteGo, güçlü siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde tek bir düğmeye dokunarak en sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatifleriyle bile sütlü kahveleriniz için otomatik olarak yumuşacık süt köpüğü hazırlar.

      Kolay kahve seçimi ve özelleştirme

      Kolay kahve seçimi ve özelleştirme

      Renkli simgelerle tasarlanmış modern dokunmatik ekran sayesinde favori içeceğinizi zahmetsizce seçin. My Coffee Choice fonksiyonu ile kahvenizi tam istediğiniz gibi kişiselleştirin. Kahvenizin yoğunluğunu, miktarını ve süt köpüğü seviyesini damak zevkinize göre ayarlayın.

      HomeID Mobil Uygulaması ile zahmetsiz, ilham verici tarifler

      HomeID Mobil Uygulaması ile zahmetsiz, ilham verici tarifler

      HomeID uygulamamız üzerinden makinenizle ilgili tüm bilgilere kolayca ulaşın ve yeni, kafe tarzı kahve tariflerini keşfedin.

      Șimdiye kadarki en hızlı temizlenen süt sistemi

      Șimdiye kadarki en hızlı temizlenen süt sistemi

      LatteGo, sadece 2 parçadan oluşan borusuz tasarımıyla musluk altında veya bulaşık makinesinde 10 saniyede temizlenebilir; en hızlı temizlenen süt sistemidir.** Philips, tamamlayıcı temizlik gerektirdiğinden otomatik temizleme sunmaz.

      Teknik Özellikler

      • Genel Teknik Özellikler

        Kahve kaynağı
        Taze kahve çekirdekleri
        Kullanıcı müdahalesi
        Düğmeye dokunmak yeterlidir
        Ürün Tipi
        Tam otomatik kahve makinesi
        İçecekler
        Espresso, Kahve, Cappuccino, Latte Macchiato, Buzlu Kahve, Sıcak Su
        Önceden programlanmış içecekler
        5
        Porsiyon sayısı
        2
        Basınç
        15 bar
        Dahili öğütücü
        Evet
        Öğütücü ayarları
        12
        Kahve çekirdeği haznesinin kapasitesi
        275 g
        Süt köpürtme
        Evet
        Süt çözümü
        LatteGo
        Süt kabı
        0,26 l
        Su Haznesi Kapasitesi
        1,8 l
        Profiller
        Hayır
        Birincil Malzeme
        Plastik
        İkincil Malzeme
        Metal
        Teknoloji
        SilentBrew, LatteGo
        Arayüz
        Sezgisel dokunmatik ekran
        Garanti
        2 yıl
        Bağlantı
        Hayır
        Makinede yıkanabilir parçalar
        Evet

      • Teknik Özellikler

        Enerji Verimliliği sınıfı
        Sınıf A
        Güç
        1500 W
        Gerilim
        230 V
        Frekans
        50 Hz
        Paketteki ürün sayısı
        1

      • Güvenlik özelliği

        Otomatik kapanma zamanlayıcısı
        Evet
        Güvenlik sertifikası
        Evet

      • Ağırlık ve Boyutlar

        Ürün Uzunluğu
        371 mm
        Ürün Genişliği
        246 mm
        Ürün Yüksekliği
        433 mm
        Ürün Ağırlığı
        8 kg
        Paket Uzunluğu
        491,5 mm
        Paket Genişliği
        287,5 mm
        Paket Yüksekliği
        487 mm
        Paket Ağırlığı
        10-12,3 kg

      • Uyumluluk

        Birlikte Verilen Aksesuarlar 1
        AquaClean filtre
        Birlikte Verilen Aksesuarlar 5
        LatteGo Saklama Kapağı
        İlgili Aksesuarlar 1
        • Kahve yağı temizleyici tabletler
        • Su Sertliği Test Şeridi
        İlgili Aksesuarlar 2
        Espresso makinesi kireç çözücü
        İlgili Aksesuarlar 3
        Temizleme fırçası
        İlgili Aksesuarlar 4
        Philips demleme grubu yağlayıcı
        İlgili Aksesuarlar 5
        Ölçüm Kaşığı

      • Dayanıklılık

        Kullanım Kılavuzu
        >%75 geri dönüştürülmüş kağıt
        Ambalaj
        >%95 geri dönüştürülmüş malzeme

      • Menşei

        Üretildiği Yer:
        Romanya

      • Enerji tasarrufu

        Bekleme modu güç tüketimi
        0,2 W
        Kapalı mod güç tüketimi
        Yok
        Ağa bağlı bekleme modu güç tüketimi
        Yok
        Otomatik olarak bekleme moduna geçmeden önceki süre
        30 dk
        Ölçüm standardı
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Yorumlar

      • Almanya'da yapılan, dünyanın önde gelen Tek Dokunuşlu (Kahve + Süt) Tam Otomatik Espresso Makinelerini karşılaştıran müşteri testlerine (2023) dayanmaktadır.
      • *Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine göre. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
