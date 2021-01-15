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  • 3 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 3 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 3 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
  • 3 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

Üretimden kaldırıldı

2200 SerisiTam otomatik espresso makineleri

EP2231/40

4.6
| (23) İncelemeler | 91% bu ürünü tavsiye ediyor
3 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve ve Cappuccino gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir*
Tüm avantajları görüntüleyin

LatteGo; kolay temizlenebilen süt sistemi

3 bardak taze çekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

  • 3 İçecek

  • LatteGo

  • Parlak Siyah

  • Dokunmatik ekran

Sezgisel dokunmatik ekran ile kahvenizi kolayca seçin

Sezgisel dokunmatik ekran ile kahvenizi kolayca seçin

Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.

Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema

Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema

Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

My Coffee Choice ile aroma sertliğini ve miktarını ayarlayın

My Coffee Choice ile aroma sertliğini ve miktarını ayarlayın

My Coffee Choice menüsüyle içeceğinizin sertliğini ve miktarını ayarlayın. Tercihlerinize uyacak üç farklı ayar arasından kolayca seçim yapın.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.6

5 üzerinden

23

İncelemeler

91%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

15/01/2021

Türkiye

Türkiye

Müthiş

Tek kelime ile kusursuz dizayn , olağanüstü lezzet ve kolay kullanım. Tüm ekibe çok teşekkür ederim harika bir ürün.

Avantajlar

Fiyat Performans

Dezavantajlar

Bardak Isıtıcı Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2231/40 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2231/40 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

02/07/2020

Türkiye

Türkiye

Çoook lezzetli

Makine çok güzel lezzetli kahveler yapıyor fakat temizleyici tabletini satın alabileceğim bir yer bulamıyorum

Avantajlar

Kendi kahve yerini temizliyor olması. Anında sıcak su veriyor olması

Dezavantajlar

Temizleme tabletinin bulunamaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2231/40 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2231/40 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

17/03/2020

Türkiye

Türkiye

AltanCC

Kahveleri artık taze ve hızlı yapabiliyoruz. Evde herkes bayılıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2231/40 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2231/40 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2018) temel alınmıştır.

  2. 70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.

  3. Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.

  4. kutu içeriğine dahil değildir