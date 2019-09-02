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    Series 2200

    Tam otomatik espresso makineleri

    EP2231/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • 3 bardak taze ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay 3 bardak taze ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay 3 bardak taze ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
      -{discount-value}

      Series 2200 Tam otomatik espresso makineleri

      EP2231/40
      Genel Derecelendirme / 5

      3 bardak taze ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

      Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve ve Cappuccino gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün

      Series 2200 Tam otomatik espresso makineleri

      3 bardak taze ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

      Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve ve Cappuccino gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün

      3 bardak taze ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

      Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve ve Cappuccino gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün

      Series 2200 Tam otomatik espresso makineleri

      3 bardak taze ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

      Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve ve Cappuccino gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün

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        Series 2200

        Series 2200

        Tam otomatik espresso makineleri

        - {discount-value}

        Toplam:

        3 bardak taze ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay

        LatteGo; kolay temizlenebilen süt sistemi

        • 3 İçecek
        • LatteGo
        • Parlak Siyah
        • Dokunmatik ekran
        Evde taze demlenmiş ipeksi pürüzsüzlükte cappuccino.

        Evde taze demlenmiş ipeksi pürüzsüzlükte cappuccino.

        En sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatiflerinizle bile ipeksi pürüzsüzlükteki cappuccino'nun tadını çıkarın. Siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde LatteGo, doğru miktarda yağ ve protein içeren çeşitli süt ve bitki bazlı alternatifleri mümkün olan en yoğun köpük tabakasına dönüştürür.

        Sezgisel dokunmatik ekran ile kahvenizi kolayca seçin

        Sezgisel dokunmatik ekran ile kahvenizi kolayca seçin

        Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.

        Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema**

        Her fincanda mükemmel sıcaklık, aroma ve krema**

        Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

        My Coffee Choice ile aromanın sertliğini ve kahve miktarını ayarlayın

        My Coffee Choice ile aromanın sertliğini ve kahve miktarını ayarlayın

        My Coffee Choice menüsü ile içeceğinizin sertliğini ve miktarını ayarlayın. Tercihlerinize göre üç farklı ayar arasından kolayca seçim yapın.

        3 farklı kahve keyfi parmaklarınızın ucunda

        3 farklı kahve keyfi parmaklarınızın ucunda

        Özel anlarınızda en iyi kahvelerin tadını çıkarın. Canınız espresso, normal kahve ya da süt bazlı bir tarif mi çekti? Tam otomatik espresso makineniz sayesinde mükemmel kahve zahmetsizce ve kısa sürede bardağınızda!

        12 adımlı öğütücü seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayın

        12 adımlı öğütücü seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza göre ayarlayın

        Dayanıklı seramik öğütücülerimiz 12 adım ile ayarlanabilir. Böylece kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.

        Dayanıklı seramik öğütücüler ile 20.000 bardak üstün kaliteli kahve

        Dayanıklı seramik öğütücüler ile 20.000 bardak üstün kaliteli kahve

        Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Keskin kenarlı öğütücülerimiz, çekirdeklerinizden en iyi aromayı ve lezzeti çıkarır. En az 20.000 fincanlık kahveye dayanacak şekilde %100 seramik malzemeden üretilmiştir.

        LatteGo'nun temizliği son derece zahmetsizdir: 2 parça, boru yok

        LatteGo'nun temizliği son derece zahmetsizdir: 2 parça, boru yok

        2 parçalı süt sistemimizde borular veya gizli parçalar yoktur ve bulaşık makinesinde ya da sadece 15 saniye gibi kısa bir sürede musluk suyu* altında temizlenebilir.

        AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana*** kadar kahve demleyin

        AquaClean sayesinde kireç temizlemeye gerek kalmadan 5000 fincana*** kadar kahve demleyin

        Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizleme işlemine gerek kalmadan 5000* bardağa kadar kahve demleyebilir ve temiz, arıtılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz. <b>Video için tıklayın.</b>

        Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolaydır

        Tamamen çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolaydır

        Demleme grubu tüm tam otomatik kahve makinelerinde en önemli kısımdır ve düzenli olarak temizlenmelidir. Çıkarılabilir demleme grubu, musluk suyu altında durulanarak tamamen temizlenebilir.

        Aroma sızdırmazlığı sayesinde kahve çekirdeklerinizi daha uzun süre taze tutar

        Aroma sızdırmazlığı sayesinde kahve çekirdeklerinizi daha uzun süre taze tutar

        Yeni Aroma sızdırmazlık özelliği, en sevdiğiniz kahve çekirdeklerinizi korur ve zaman içinde orijinal aromalarını korumalarını sağlarken öğütücü gürültüsünü azaltır.

        Size kolaylık sağlayan, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        Size kolaylık sağlayan, bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

        Süt sistemi, damla tepsisi ve kahve öğütme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve etkili temizlik sağlayarak size kolaylık sunar.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Tasarlandığı yer:
          İtalya
          Üretildiği ülke:
          Romanya

        • Özelleştirme

          Aroma Sertliği Ayarları
          3
          Öğütücü Ayarları
          12
          Kahve ve Süt Miktarı
          Ayarlanabilir
          Demleme Öncesi Aroma kontrolü
          Evet
          Sıcaklık ayarları
          3

        • Çeşitlilik

          İçecekler
          • Espresso
          • Sıcak su
          • Cappuccino
          • Kahve
          Toz Kahve Seçeneği
          Evet
          Çift Fincan
          Evet
          Süt Çift Fincan
          Hayır

        • Diğer özellikler

          Çıkarılabilir demleme grubu
          Evet
          Aroma Sızdırmazlığı
          evet
          Rehberli kireç temizleme
          evet
          AquaClean
          Evet

        • Aksesuarlar

          Dahildir
          • Ölçme kaşığı
          • Su sertliği test şeridi
          • AquaClean filtre
          • Yağ tüpü

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          230  volt
          Kordon uzunluğu
          100  cm
          Frekans
          50  Hz
          Süt karafı kapasitesi
          0,26  L
          Su haznesi kapasitesi
          1,8  L
          Atık haznesi kapasitesi
          12  porsiyon
          Ürün ağırlığı
          8  kg
          Kahve çekirdeği kapasitesi
          275  g
          Atık haznesi
          Önden erişim
          Su haznesi
          Önden erişim
          Maksimum fincan yüksekliği
          150  mm
          Filtre uyumluluğu
          AquaClean
          Pompa basıncı
          15  bar
          Renk ve Kaplama
          • Siyah
          • Parlak siyah
          Ürün boyutları
          246x371x433  mm

        • Genel özellikler

          Süt Çözümü
          LatteGo
          Kullanıcı Arabirimi
          Dokunmatik ekran

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          ECO ayarı
          Evet
          Enerji etiketi
          A sınıfı
          Kahve hazırlama güç tüketimi
          1500  W
          Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
          >95  %

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            Yorumlar

            • Almanya'da yapılan, önde gelen Tek Dokunuşlu (Kahve + Süt) Tam Otomatik Espresso Makinelerini karşılaştıran müşteri testlerine (2018) dayanmaktadır.
            • *70-82°C sıcaklık aralığına dayanmaktadır.
            • **Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
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