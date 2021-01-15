2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
3 İçecek
LatteGo
Parlak Siyah
Dokunmatik ekran
Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.
Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.
My Coffee Choice menüsüyle içeceğinizin sertliğini ve miktarını ayarlayın. Tercihlerinize uyacak üç farklı ayar arasından kolayca seçim yapın.
4.6
5 üzerinden
23
İncelemeler
91%
bu ürünü tavsiye ediyor
CENAN
15/01/2021
Türkiye
Müthiş
Tek kelime ile kusursuz dizayn , olağanüstü lezzet ve kolay kullanım. Tüm ekibe çok teşekkür ederim harika bir ürün.
Avantajlar
Fiyat Performans
Dezavantajlar
Bardak Isıtıcı Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2231/40 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2231/40 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Gkhannn
02/07/2020
Türkiye
Çoook lezzetli
Makine çok güzel lezzetli kahveler yapıyor fakat temizleyici tabletini satın alabileceğim bir yer bulamıyorum
Avantajlar
Kendi kahve yerini temizliyor olması. Anında sıcak su veriyor olması
Dezavantajlar
Temizleme tabletinin bulunamaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2231/40 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2231/40 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
AltanCC
17/03/2020
Türkiye
AltanCC
Kahveleri artık taze ve hızlı yapabiliyoruz. Evde herkes bayılıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2231/40 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2200 Serisi EP2231/40 Tam otomatik espresso makineleri için yapılmıştır
Almanya'da yapılan, önde gelen tek dokunuşlu (kahve + süt) tam otomatik espresso makinelerini karşılaştıran müşteri testleri (2018) temel alınmıştır.
70-82°C sıcaklık aralığı temel alınmıştır.
Makinede belirtildiği gibi 8 kez filtre değişimine dayanmaktadır. Gerçek fincan sayısı seçilen kahve türlerine, durulama ve temizlik düzenine göre değişir.
kutu içeriğine dahil değildir