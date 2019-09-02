3 bardak taze ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve ve Cappuccino gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3 bardak taze ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve ve Cappuccino gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün
3 bardak taze ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve ve Cappuccino gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
3 bardak taze ve lezzetli kahve hazırlamak çok kolay
Tek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve ve Cappuccino gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayın. Süt tercihlerinizi yumuşacık köpüklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir süre içinde temizlenebilir* Tüm faydaları görün
Tam otomatik espresso makineleri
Toplam:
En sevdiğiniz bitki bazlı süt alternatiflerinizle bile ipeksi pürüzsüzlükteki cappuccino'nun tadını çıkarın. Siklonik köpürtme teknolojisi sayesinde LatteGo, doğru miktarda yağ ve protein içeren çeşitli süt ve bitki bazlı alternatifleri mümkün olan en yoğun köpük tabakasına dönüştürür.
Taze çekirdeklerden hazırlanmış kahvenin karşı konulmaz tadına ve aromasına tek dokunuşla ulaşın! Sezgisel dokunmatik ekranımız, en sevdiğiniz kahveyi kolayca seçmenizi sağlar.
Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.
My Coffee Choice menüsü ile içeceğinizin sertliğini ve miktarını ayarlayın. Tercihlerinize göre üç farklı ayar arasından kolayca seçim yapın.
Özel anlarınızda en iyi kahvelerin tadını çıkarın. Canınız espresso, normal kahve ya da süt bazlı bir tarif mi çekti? Tam otomatik espresso makineniz sayesinde mükemmel kahve zahmetsizce ve kısa sürede bardağınızda!
Dayanıklı seramik öğütücülerimiz 12 adım ile ayarlanabilir. Böylece kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.
Dayanıklı seramik öğütücümüzle kahvenizin tüm aromasını ortaya çıkarın. Keskin kenarlı öğütücülerimiz, çekirdeklerinizden en iyi aromayı ve lezzeti çıkarır. En az 20.000 fincanlık kahveye dayanacak şekilde %100 seramik malzemeden üretilmiştir.
2 parçalı süt sistemimizde borular veya gizli parçalar yoktur ve bulaşık makinesinde ya da sadece 15 saniye gibi kısa bir sürede musluk suyu* altında temizlenebilir.
Makine uyarı verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizleme işlemine gerek kalmadan 5000* bardağa kadar kahve demleyebilir ve temiz, arıtılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz. <b>Video için tıklayın.</b>
Demleme grubu tüm tam otomatik kahve makinelerinde en önemli kısımdır ve düzenli olarak temizlenmelidir. Çıkarılabilir demleme grubu, musluk suyu altında durulanarak tamamen temizlenebilir.
Yeni Aroma sızdırmazlık özelliği, en sevdiğiniz kahve çekirdeklerinizi korur ve zaman içinde orijinal aromalarını korumalarını sağlarken öğütücü gürültüsünü azaltır.
Süt sistemi, damla tepsisi ve kahve öğütme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve etkili temizlik sağlayarak size kolaylık sunar.
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Diğer özellikler
Aksesuarlar
Teknik özellikler
Genel özellikler
Servis
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