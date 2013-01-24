İnce ve güçlü powerbank

Güçlü 10000 mAh kapasitesi ve LED pil seviyesi göstergesi. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. Bu ideal seyahat arkadaşı, tüm mobil cihazlarınıza güç sağlayacak. Tüm faydaları görün