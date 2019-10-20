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Üretimden kaldırıldı

Seyahat Tipi şarj cihazı ve Power bank

DLP5751T/00

Çok yönlü seyahat tipi powerbank

Değiştirilebilir fişler ve 5000 mAh kapasite, seyahat için idealdir. AB, Avustralya, BK ve ABD tipi fişlere sahiptir ve doğrudan prizden şarj edilebilir. Artık mobil cihazlarınızı ve yurt dışındayken powerbank'inizi nasıl şarj edeceğinizi dert etmeyin.

Tüm avantajları görüntüleyin

Değiştirilebilir fişlerle

Çok yönlü seyahat tipi powerbank

  • 5.000 mAh

  • QC 3.0 ve PD

1 USB-A ve 1 USB-C bağlantı noktası aynı anda iki cihazı şarj eder

1 USB-A ve 1 USB-C bağlantı noktası aynı anda iki cihazı şarj eder. USB-A bağlantı noktası USB ile şarj edilen cihazların çoğunu çalıştırırken USB-C; cep telefonları, dış mekan kameraları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılan en güncel şarj konektörüdür.

LED güç gösterge ışığı

Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.

Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.

Teknik Özellikler

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