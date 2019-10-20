2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
DLP5751T/00
Çok yönlü seyahat tipi powerbank
Değiştirilebilir fişler ve 5000 mAh kapasite, seyahat için idealdir. AB, Avustralya, BK ve ABD tipi fişlere sahiptir ve doğrudan prizden şarj edilebilir. Artık mobil cihazlarınızı ve yurt dışındayken powerbank'inizi nasıl şarj edeceğinizi dert etmeyin.
5.000 mAh
QC 3.0 ve PD
1 USB-A ve 1 USB-C bağlantı noktası aynı anda iki cihazı şarj eder. USB-A bağlantı noktası USB ile şarj edilen cihazların çoğunu çalıştırırken USB-C; cep telefonları, dış mekan kameraları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılan en güncel şarj konektörüdür.
Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.
Yakınınızda duvar veya araç şarj cihazı olmasa bile, cihazınızın pilini kullanışlı pil paketiyle şarj edebilirsiniz. Birincil güç kaynağı olan akıllı pil paketi sayesinde, pil paketinizi kullanımdan sonra çıkarabilirsiniz. Böylece cihazınızın pili tükenmemiş olur.
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