Çok yönlü seyahat tipi powerbank

Değiştirilebilir fişler ve 5000 mAh kapasite, seyahat için idealdir. AB, Avustralya, BK ve ABD tipi fişlere sahiptir ve doğrudan prizden şarj edilebilir. Artık mobil cihazlarınızı ve yurt dışındayken powerbank'inizi nasıl şarj edeceğinizi dert etmeyin.