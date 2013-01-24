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    USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı

    DLP2610T/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı
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      USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı

      DLP2610T/00
      Genel Derecelendirme / 5

      USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı

      İhtiyacınız olan hızlı şarj. 2 USB'li duvar şarj cihazı: 1 A + 2,1 A 15,5 W çıkış. Tüm faydaları görün

      USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı

      USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı

      İhtiyacınız olan hızlı şarj. 2 USB'li duvar şarj cihazı: 1 A + 2,1 A 15,5 W çıkış. Tüm faydaları görün

      USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı

      İhtiyacınız olan hızlı şarj. 2 USB'li duvar şarj cihazı: 1 A + 2,1 A 15,5 W çıkış. Tüm faydaları görün

      USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı

      USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı

      İhtiyacınız olan hızlı şarj. 2 USB'li duvar şarj cihazı: 1 A + 2,1 A 15,5 W çıkış. Tüm faydaları görün

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        USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı

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        USB Seyahat Tipi Şarj Cihazı

        • Şarj kiti
        • Çift USB

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony

        Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        Teknik Özellikler

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          36
          Uzunluk
          40  cm
          Genişlik
          37  cm
          Yükseklik
          22,5  cm
          Uzunluk
          15,7  inç
          Genişlik
          14,6  inç
          Yükseklik
          8,9  inç
          Brüt ağırlık
          4,57  kg
          Net ağırlık
          2,88  kg
          Dara ağırlığı
          1,69  kg
          Brüt ağırlık
          10,075  lb
          Net ağırlık
          6,349  lb
          Dara ağırlığı
          3,726  lb
          GTIN
          1 48 95229 11248 0

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Yükseklik
          19,5  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          3,5  cm
          Yükseklik
          7,7  inç
          Genişlik
          3,7  inç
          Derinlik
          1,4  inç
          Brüt ağırlık
          0,12  kg
          Net ağırlık
          0,08  kg
          Dara ağırlığı
          0,04  kg
          Brüt ağırlık
          0,265  lb
          Net ağırlık
          0,176  lb
          Dara ağırlığı
          0,088  lb
          EAN
          48 95229 11248 3

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          4,3  cm
          Genişlik
          7  cm
          Derinlik
          2,5  cm
          Yükseklik
          1,7  inç
          Genişlik
          2,8  inç
          Derinlik
          1,0  inç
          Ağırlık
          0,08  kg
          Ağırlık
          0,176  lb

        • Güç

          Çıkış
          15,5 W
          2 USB: 1 A + 2,1 A

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