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Üretimden kaldırıldı

Araç Şarj Cihazı

DLP2521/00

Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları

Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni cihazlarınızı PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın.

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36 W çıkış ve Güç Akışı

Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları

  • USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları

  • Power Delivery

  • Metal muhafaza

2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

Güç Akışı destekli USB-C bağlantı noktası

USB-C; cep telefonları, açık hava kameraları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Güç akışı) 15 W, 27 W, 45 W ve 100 W'ye kadar güç akışı standardını tanımlayan USB güç akışı standardıdır.

Teknik Özellikler

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