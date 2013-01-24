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Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları
Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni cihazlarınızı PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları
Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni cihazlarınızı PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın.
Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları
Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni cihazlarınızı PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları
Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni cihazlarınızı PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın.
Araç Şarj Cihazı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder
Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
USB-C; cep telefonları, açık hava kameraları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Güç akışı) 15 W, 27 W, 45 W ve 100 W'ye kadar güç akışı standardını tanımlayan USB güç akışı standardıdır.
Ürün boyutları
Güç
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton