Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları

Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni iPhone'unuzu PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın. 1 metre C - Lightning kablo birlikte verilir.