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    Araç Şarj Cihazı

    DLP2521L/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları
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      Araç Şarj Cihazı

      DLP2521L/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları

      Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni iPhone'unuzu PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın. 1 metre C - Lightning kablo birlikte verilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Araç Şarj Cihazı

      Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları

      Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni iPhone'unuzu PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın. 1 metre C - Lightning kablo birlikte verilir.

      Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları

      Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni iPhone'unuzu PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın. 1 metre C - Lightning kablo birlikte verilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Araç Şarj Cihazı

      Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları

      Şarj gücünü optimize etmek ve şarj süresini en aza indirmek için en yeni iPhone'unuzu PD desteğiyle USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Ayrıca, diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eden USB-A bağlantı noktasını kullanın. 1 metre C - Lightning kablo birlikte verilir.

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        Araç Şarj Cihazı

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        Araç şarj cihazı 1C 1A bağlantı noktaları

        36 W çıkış ve Güç Akışı

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        2 USB portu aynı anda iki cihazı şarj eder

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

        Güç Akışı destekli USB-C bağlantı noktası

        USB-C; cep telefonları, açık hava kameraları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Güç akışı) 15 W, 27 W, 45 W ve 100 W'ye kadar güç akışı standardını tanımlayan USB güç akışı standardıdır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Kablolar
          1 metre USB-C - Lightning kablosu

        • Güç

          Çıkış
          Maks. 36 W
          USB-A: 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
          Güç girişi
          DC 12 - 24 V

        • Ambalaj boyutları

          Brüt ağırlık
          0,1  kg
          Net ağırlık
          0,074  kg
          Dara ağırlığı
          0,026  kg
          Brüt ağırlık
          0,220  lb
          Net ağırlık
          0,163  lb
          Dara ağırlığı
          0,057  lb
          EAN
          48 95229 10368 9

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          36
          Uzunluk
          40  cm
          Genişlik
          34,5  cm
          Yükseklik
          23  cm
          Uzunluk
          15,7  inç
          Genişlik
          13,6  inç
          Yükseklik
          9,1  inç
          Brüt ağırlık
          6,75  kg
          Net ağırlık
          2,664  kg
          Dara ağırlığı
          4,086  kg
          Brüt ağırlık
          14,881  lb
          Net ağırlık
          5,873  lb
          Dara ağırlığı
          9,008  lb
          GTIN
          1 48 95229 10368 6

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          Uzunluk
          19  cm
          Genişlik
          11  cm
          Yükseklik
          20,5  cm
          Uzunluk
          7,5  inç
          Genişlik
          4,3  inç
          Yükseklik
          8,1  inç
          Brüt ağırlık
          1  kg
          Net ağırlık
          0,444  kg
          Dara ağırlığı
          0,556  kg
          Brüt ağırlık
          2,205  lb
          Net ağırlık
          0,979  lb
          Dara ağırlığı
          1,226  lb
          GTIN
          2 48 95229 10368 3

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